Neues aus dem Ausland am Dienstag

China und Indien werfen sich gegenseitig vor, Warnschüsse abzugeben

NEU DELHI/PEKING: Indien und China haben sich gegenseitig vorgeworfen, an ihrer gemeinsamen Grenze im Himalaya Warnschüsse abgegeben zu haben. Die Beziehung der benachbarten Atommächte hat sich nach einem tödlichen Grenzzwischenfall vor gut drei Monaten, bei dem mindestens 20 indische Soldaten gestorben sind, verschlechtert. Anschließende Deeskalationsgespräche von militärischen und diplomatischen Vertretern der beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt konnten die Spannungen bislang nicht vollends beruhigen.

China warf Indien dann am Dienstag «schwerwiegende militärische Provokationen» vor. Indische Truppen hätten am Montag die Grenzlinie beim Pangong-See überschritten und Warnschüsse abgegeben, worauf die Chinesen Gegenmaßnahmen ergriffen hätten, um die Lage zu stabilisieren, sagte ein chinesischer Militärsprecher. Das indische Verteidigungsministerium wies diese Vorwürfe zurück und warf chinesischen Soldaten seinerseits «aggressive Manöver» sowie die Abgabe von Warnschüssen vor. Die indischen Truppen hätten darauf mit «großer Zurückhaltung» reagiert.

Der Streit der asiatischen Rivalen um ihre gemeinsame Grenze dauert schon lange. In den 60er Jahren hatten beide Staaten einen kurzen Krieg geführt, den China gewann. Der tödliche Zusammenstoß im Juni war der schlimmste seit Jahrzehnten. Danach stand Indiens Premierminister Narendra Modi innenpolitisch stark unter Druck, Peking hart zu antworten. Sein Land ist China aber militärisch unterlegen. Die indische Regierung hatte darauf mehr als Hundert chinesische Apps in Indien verboten, darunter das beliebte TikTok und PUBG Mobile. Seit dem Zusammenstoß werfen sich Neu Delhi und Peking immer wieder gegenseitig vor, mit Truppenbewegungen an der Grenze zu provozieren und zu versuchen, dort den Status quo zu ändern.

Mindestens 19 Tote bei Bergbau-Unglück im Nordwesten Pakistans

ISLAMABAD: In Pakistan sind bei einem Unglück in einem Marmorsteinwerk mindestens 19 Bergarbeiter gestorben.

Geröll stürzte plötzlich auf die Arbeiter in der nordwestlichen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa und blockierte einen Stollen, wie ein lokaler Polizeisprecher am Dienstag sagte. Immer noch werden etwa 20 weitere eingeschlossene Arbeiter in dem Steinwerk vermutet, nachdem die Toten aus den Trümmern geborgen worden seien, hieß es aus der Provinzverwaltung.

Schwesig gegen Baustopp von Nord Stream 2

BERLIN: Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung tritt Forderungen nach einem Baustopp für die Ostseepipeline Nord Stream 2 aufgrund der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny entgegen. Zwar sei bei der Aufklärung des Verbrechens nun zunächst Russland am Zug, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» (Dienstag). «Aber dieses Verbrechen darf nicht dazu benutzt werden, Nord Stream 2 in Frage zu stellen.» Offensichtlich seien jene, die nun einen Baustopp für die Gaspipeline von Russland nach Deutschland verlangen, schon immer Gegner des Projekts gewesen.

Nord Stream 2 sei ein notwendiges Infrastruktur- und Energieversorgungsprojekt, sagte Schwesig - und Deutschland müsse selbst entscheiden können, woher und auf welchem Weg es seine Energie für eine sichere Versorgung des Landes beziehe. Wenn man auf das Gas aus Russland verzichte, bleibe als Alternative nur Fracking-Gas aus den USA. «Das ist mit Sicherheit ökologisch die schlechtere Alternative und zudem noch teurer.» Insofern sei es auch nicht überraschend, dass die USA einen Stopp des Pipeline-Projekts anstreben: «Es geht um knallharte wirtschaftliche Interessen.»

Die Bundesregierung lässt die Zukunft der fast fertiggestellten Pipeline nach der Vergiftung Nawalnys offen und hat den Druck auf Russland zuletzt erhöht. Noch sei es zwar zu früh für eine Entscheidung, ob der Fall Konsequenzen für den Bau von Nord Stream 2 haben werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) halte es aber auch für falsch, etwas auszuschließen. Vor allem Politiker der Opposition, aber auch einige aus den Reihen der Koalitionsparteien haben sich aufgrund des Falls Nawalny für einen sofortigen Baustopp ausgesprochen.

Die letzten zwei australischen Journalisten müssen China verlassen

PEKING/SYDNEY: Die letzten zwei australischen Korrespondenten in China haben das Land verlassen müssen. Die plötzliche Ausreise erfolgte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf «dringendes Anraten» der australischen Regierung, nachdem beide von chinesischer Seite in einen angeblichen «Staatssicherheitsfall» verwickelt worden waren. Es handelt sich um den Pekinger Studiochef des australischen Fernsehsenders ABC, Bill Birtles, und den Korrespondenten der Zeitung «Australian Financial Review» in Shanghai, Mike Smith.

Nach einem diplomatischen Tauziehen, bei dem die Journalisten vier Tage lang in diplomatischen Vertretungen in Peking und Shanghai Zuflucht gesucht hatten, gelang die Ausreise. Beide landeten am Dienstagmorgen wohlbehalten in Sydney. Vorausgegangen waren längere Verhandlungen mit der chinesischen Seite. Ihnen war zunächst untersagt worden, China zu verlassen. Die Ausreise wurde erst erlaubt, nachdem sich beide zu Vernehmungen in den diplomatischen Vertretungen in Anwesenheit hoher australischer Diplomaten bereit erklärt hatten.

Nach Angaben der «Financial Review» ging es um Fragen zu einer prominenten, Mitte August in China festgenommenen Nachrichtenmoderatorin des chinesischen Staatssenders CGTN, Cheng Lei. Bislang sind keine Vorwürfe gegen die australische Staatsbürgerin bekannt geworden. Das Vorgehen gegen die australischen Journalisten erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen China und Australien. Nach der Ausreise sind nun keine australischen Journalisten mehr in China. Anderen Journalisten hatten die chinesischen Behörden keine Visa mehr erteilt.