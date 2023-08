Neues aus dem Ausland am Dienstag

Iranische Regierung verordnet Arbeitspause wegen Hitzewelle

TEHERAN: Angesichts der Hitzewelle im Iran hat die Regierung eine Arbeitspause von zwei Tagen angeordnet. Bei Temperaturen von über 40 Grad in weiten Landesteilen sollen Behörden und Unternehmen am Mittwoch und Donnerstag ihre Arbeit niederlegen, wie die Nachrichtenagentur ISNA am Dienstag berichtete. Unterdessen warnte der Wetterdienst vor Luftverschmutzung und Sandstürmen im Süden des Landes.

Der Iran mit seinen fast 90 Millionen Einwohnern und einer Fläche mehr als vier Mal so groß wie Deutschland hat weite Landesteile, die von Wüsten dominiert sind. Forscher warnen seit Jahren vor einer Zunahme von Dürren in der Region, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Im Süden des Landes klettern die Temperaturen diese Woche gar über die 50 Grad.

In der kurdischen Stadt Diwandareh seien am Montag Bewohner gegen das Abstellen des Leitungswassers auf die Straßen gegangen, berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw auf X, wie Twitter seit kurzem heißt.

Frankreich bereitet baldige Evakuierung von Bürgern aus Niger vor

PARIS/NIAMEY: Nach dem Militärputsch im Niger will Frankreich seine Bürgerinnen und Bürger bald aus dem westafrikanischen Land evakuieren. Dafür liefen Vorbereitungsarbeiten, hieß es am Dienstagmorgen aus dem französischen Außenministerium. Etwa 500 bis 600 französische Staatsbürger seien in dem Land. Am Wochenende hatte es in der nigrischen Hauptstadt Niamey Pro-Putsch-Proteste gegeben. Berichten zufolge versammelten sich Demonstranten auch vor der französischen Botschaft. Einige sollen die Botschaftsplakette abgerissen, mit Füßen getreten und durch nigrische und russische Flaggen ersetzt haben. Paris hatte die Gewalt verurteilt.

Am Mittwoch vergangener Woche hatten Offiziere von General Omar Tchianis Eliteeinheit den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Tchiani ernannte sich am Freitag selbst zum neuen Machthaber. Kurz nach Tchianis Machtübernahme als De-Facto-Präsident setzten die Putschisten die Verfassung des westafrikanischen Landes außer Kraft und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf.

Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat im Niger sowie im benachbarten Tschad etwa 2500 Soldaten stationiert. Niger war zuletzt einer ihrer letzten lokalen Partner im Anti-Terror-Kampf in der Sahelzone. Das Land ist für Frankreich auch wegen seines Uranvorkommens von Interesse.

USA kritisieren Menschenrechtslage bei Taliban-Treffen

DOHA: Bei einem hochrangigen Treffen mit Vertretern der militant-islamistischen Taliban haben die USA die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan angeprangert. Die US-Delegation forderte nach dem zweitägigen Treffen im Golfemirat Katar eine Umkehrung der Politik, die insbesondere Frauen und gefährdete Gruppen diskriminiert, wie aus einer Mitteilung vom Montagabend (Ortszeit Doha) hervorgeht.

Die USA hatten Afghanistan nach fast zwei Jahrzehnten Militäreinsatz im August 2021 überstürzt verlassen. Die Taliban versprachen nach ihrer Machtübernahme zunächst, gemäßigter zu regieren als zur Zeit ihrer Schreckensherrschaft von 1996 bis 2001. Frauen wurden zunehmend aus dem öffentlichen Leben gedrängt. Bislang hat nicht ein Land der Welt die Regierung der Taliban anerkannt.

Laut den Taliban wurde auch über «Vertrauensbildung» gesprochen. Die islamistische Gruppe forderte laut einer Mitteilung des afghanischen Außenministeriums die Aufhebung von Individualsanktionen gegen hochrangige Taliban-Vertreter. Auch die USA loteten nach eigener Aussage Bereiche für «Vertrauensbildung» aus, um die afghanische Bevölkerung zu unterstützen.

Toyota fährt im Quartal Rekordergebnisse ein - schwacher Yen hilft

TOKIO: Der führende japanische Autobauer Toyota hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Rekordgewinn eingefahren. Wie der Volkswagen-Rivale am Dienstag bekanntgab, stieg der Nettogewinn in den drei Monaten von April bis Juni kräftig um 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf rund 1,3 Billionen Yen (rund 8,3 Milliarden Euro). Das Unternehmen profitierte dabei vom schwachen Außenwert des Yen. Hinzu kam eine starke Nachfrage.

Der Umsatz erhöhte sich im ersten Quartal um 24,2 Prozent auf den Rekordwert von 10,5 Billionen Yen. Toyota hält an seiner Prognose für das gesamte Geschäftsjahr unverändert fest. Unter dem Strich wird ein Gewinn von 2,58 Billionen Yen erwartet, ein Plus von 5,2 Prozent. Der Umsatz dürfte sich um 2,3 Prozent auf 38 Billionen Yen erhöhen.

Zahl der Toten nach heftigen Regenfällen in Peking steigt auf elf

PEKING: In der chinesischen Hauptstadt Peking sind nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Nachdem am Montag zunächst von zwei Opfern die Rede gewesen war, berichteten die Staatsmedien am Dienstag von mindestens elf Toten. Zudem wurden 27 Menschen vermisst.

Die extremen Regenfälle waren eine Folge des Tropensturms «Doksuri». Das Wetteramt der chinesischen Hauptstadt hatte seit Samstagabend die höchste Regen-Warnstufe ausgerufen und der Bevölkerung geraten, nicht vor die Tür zu gehen. Seitdem hat es fast ununterbrochen geregnet.

Auf Videos war zu sehen, wie sich Straßen in reißende Flüsse mit Schlammmassen verwandelten und geparkte Autos von den Fluten mitgerissen wurden. Eine Brücke brach unter den Wassermassen zusammen. Besonders betroffen waren die ländlichen Außenbezirke der Hauptstadt. Wie die chinesische «Volkszeitung» berichtete, wurden mehr als 100.000 Menschen in sicherere Gebiete gebracht.

«Doksuri» war zuvor als Taifun auf die chinesische Küstenprovinz Fujian getroffen und hatte sich auf seinem Weg ins Landesinnere zu einem tropischen Sturm abgeschwächt, der allerdings enorme Regenmengen mit sich brachte.

China verärgert über neue US-Militärhilfe an Taiwan

PEKING: Neue Waffenlieferungen der USA an Taiwan stellen aus Sicht Chinas eine «ernsthafte Bedrohung für Frieden und Stabilität» in der Region dar. Die USA mischten sich «brutal in die inneren Angelegenheiten Chinas ein» und schadeten den chinesischen Sicherheitsinteressen ernsthaft, sagte ein Sprecher des Pekinger Verteidigungsministeriums am Dienstag als Reaktion auf die am vergangenen Freitag angekündigten Lieferungen.

Demnach wollen die USA der demokratischen Inselrepublik Taiwan Militärhilfe im Wert von 345 Millionen US-Dollar (rund 313 Millionen Euro) zukommen lassen. Das Weiße Haus veröffentlichte eine entsprechende Verfügung von US-Präsident Joe Biden, aus der auch hervorgeht, dass die Rüstungsgüter aus Beständen des US-Militärs entnommen werden. Neben Waffen soll das Paket auch Ausbildungsmittel umfassen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll das Paket unter anderem tragbare Flugabwehrsysteme, so genannte Manpads, Aufklärungsdrohnen und Munition enthalten.

China lehnt jeden offiziellen Austausch zwischen den USA und Taiwan strikt ab. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung.

Passagier fliegt mit 47 Schlangen im Gepäck von Malaysia nach Indien

TIRUCHIRAPALLI/KUALA LUMPUR: Auf einem Flughafen im Süden von Indien ist ein Passagier Berichten zufolge mit 47 Schlangen und zwei Eidechsen im Gepäck erwischt worden. Der Mann habe die Pythons aus der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur einschmuggeln wollen, schrieben indische und malaysische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Zollbehörden. Jedoch sei er am Flughafen von Tiruchirapalli im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu von Beamten angehalten worden, denen das Gepäck verdächtig vorgekommen sei, hieß es.

Bei einer genaueren Kontrolle wurden Dutzende Reptilien in perforierten Behältern entdeckt. Der aus dem indischen Chennai stammende Mann wurde festgenommen. Die Schlangen und Eidechsen wurden beschlagnahmt und sollen zurück nach Malaysia gebracht werden. Wer der Endabnehmer der Tiere sein sollte und wofür sie bestimmt waren, wurde zunächst nicht bekannt.

Pythons sind nicht giftig, sondern töten ihre Beute, indem sie sie umschlingen. Es gibt zahlreiche verschiedene Unterarten, die teilweise kleiner als einen Meter sind. Einige Python-Arten zählen aber mit Längen von bis zu sechs Metern zu den größten Schlangen der Welt.

Wieder Rekordjahr: Rund 250.000 Migranten passierten Darién-Dschungel

PANAMA-STADT: In nur sieben Monaten haben in diesem Jahr bereits fast eine Viertelmillion Migranten den gefährlichen Darién-Dschungel in Lateinamerika durchquert - und damit mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Es seien inzwischen 248.901 Migranten gezählt worden, die den Wald an der Grenze zwischen Süd- und Mittelamerika Richtung Norden passierten, sagte die Vizechefin von Panamas Migrationsbehörde, María Isabel Saravia, am Montag. Etwa 21 Prozent von ihnen seien Kinder und Jugendliche, die Mehrheit davon nicht älter als fünf Jahre. 2022 waren im gesamten Jahr 248.284 Migranten gezählt worden.

Der sogenannte Tapón del Darién ist eine Lücke im panamerikanischen Autobahnsystem. Die rund 100 Kilometer lange Wanderung beginnt im südamerikanischen Kolumbien und führt ins mittelamerikanische Panama. Der Marsch kann bis zu zehn Tage dauern. Der Dschungel ist eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt - nicht nur wegen des unwegsamen, teils gebirgigen, teils sumpfartigen Terrains, sondern auch wegen der dort aktiven Banden. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) starben dort im vergangenen Jahr mindestens 36 Menschen, die meisten Todesfälle würden allerdings wohl nicht erfasst.

Dies ist das dritte Jahr in Folge mit einem dramatischen Anstieg der Durchquerungen durch Migranten, deren Ziel in der Regel die etwa 4000 Kilometer weiter nördlich gelegenen USA lautet. Im vergangenen Jahr waren es nahezu doppelt so viele wie 2021, bis dahin das Rekordjahr. Venezolaner machen den größten Anteil der Migranten aus; außerdem kommen viele aus Ecuador und anderen südamerikanischen Ländern, aus Karibikstaaten wie Haiti sowie auch aus Afrika und anderen Kontinenten.

Ab Mittwoch verbrauchen die Menschen mehr als die Natur geben kann

GENF: Ab 2. August verbrauchen die Menschen mehr natürliche Ressourcen, als die Erde im ganzen Jahr regenerieren kann. Das ist der Erdüberlastungstag, den die amerikanische Umweltorganisation Global Footprint Network jedes Jahr berechnet. Wenn alle Menschen so aufwendig leben würden wie die Menschen in Deutschland, wäre der Tag bereits am 4. Mai gewesen.

Die Organisation berechnet zum einen, was die Natur ohne Verluste im Jahr produzieren und absorbieren kann. Dabei geht es unter anderem um Rohstoffe, Trinkwasser und Nahrungsmittel und um menschengemachten Müll und CO2-Emissionen. Zum anderen analysiert sie, was die Menschen mit ihrer Lebens- und Wirtschaftsweise verbrauchen. So legt sie den Erdüberlastungstag fest, an dem alle Ressourcen des Jahres aufgezehrt sind. Ein Großteil geht auf die Treibhausgas-Emissionen zurück.

Um im Einklang mit der Natur zu leben und die Treibhausgasemissionen gemäß den Empfehlungen des Weltklimarats (IPCC) zu reduzieren, müsste der Erdüberlastungstag in den kommenden sieben Jahren jedes Jahr um 19 Tage nach hinten verschoben werden, sagte die Sprecherin des Global Footprint Network. Wenn es gelingen würde, die Lebensmittelabfälle weltweit zu halbieren, würden nach Angaben von Diep schon 13 Tage gewonnen.

Starker Taifun nähert sich Japans Urlaubsparadies Okinawa

TOKIO: Der heftige Taifun «Khanun» hält die Bewohner des südjapanischen Urlaubsparadieses Okinawa in Atem.

Die Meteorologische Behörde des Landes warnte die Bewohner der Inselregion am Dienstag vor der Gefahr durch heftige Winde, vor hohem Wellengang und Sturmfluten. Zehntausende Menschen waren aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Flüge aus und nach Okinawa wurden gestrichen, wovon Zehntausende Passagiere betroffen waren. Der sechste Taifun der Saison bewegte sich in nordwestlicher Richtung über dem Meer mit Windgeschwindigkeiten nahe dem Zentrum von 160 Kilometern pro Stunde. Er könnte sich bis Mittwoch weiter der Hauptinsel Okinawa nähern.

Erzieher wegen 1623 Kindesmissbrauchsfällen angeklagt

BRISBANE: Ein ehemaliger Erzieher ist in Australien wegen 1623 Kindesmissbrauchsdelikten an 91 Kindern angeklagt worden. Dazu gehörten 136 Fälle von Vergewaltigung und 110 Fälle von Geschlechtsverkehr mit einem Kind unter zehn Jahren, teilte die Nationalpolizei am Dienstag mit. Der heute 45-Jährige soll die Straftaten zwischen 2007 und 2022 in Brisbane, Sydney und im Ausland begangen haben.

Der Angeklagte aus der Region Gold Coast an der australischen Ostküste ist seit August vergangenen Jahres in Haft. Bei ihren Ermittlungen entdeckten die Behörden auf elektronischen Geräten des Mannes immer mehr selbstproduziertes Material, auf dem Kindesmissbrauch zu sehen war. Die Aufnahmen stammen aus einem Dutzend Kindertagesstätten, in denen er gearbeitet hatte.

Nach Angaben der Nationalpolizei sind mittlerweile alle australischen Kinder, die in den Videos auftauchen, identifiziert worden. In Zusammenarbeit mit internationalen Behörden müsse aber noch die Identität von vier Kindern geklärt werden, die offenbar im Ausland missbraucht wurden. Der erste Gerichtstermin soll am 21. August in Brisbane stattfinden.

Bekannter Hochhauskletterer stürzt in den Tod

HONGKONG: Ein aus sozialen Medien bekannter Hochhauskletterer ist in Hongkong bei einem Sturz ums Leben gekommen. Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und andere Hongkonger Medien berichteten, handelt es sich bei dem Opfer um den 30-jährigen Franzosen Remi Lucidi, der unter dem Namen «Remi Enigma» regelmäßig Fotos und Videos von waghalsigen Klettertouren unter anderem auf Instagram postete.

Nach Angaben der Hongkonger Polizei wurde die Leiche des Franzosen am vergangenen Donnerstag vor einem Wohnhochhaus gefunden, auf dessen Dach Lucidi geklettert sein soll. Die «South China Morning Post» zitierte eine Quelle, nach der Lucidi zuletzt lebend gesehen wurde, als er an die Fensterscheibe eines Penthouses im 68. Stock des Gebäudes klopfte. Die Polizei ermittle, ob Lucidi in das Gebäude eingedrungen war, um «Extremsport» zu betreiben.

Zuvor veröffentlichte Videos zeigen Lucidi unter anderem beim Erklimmen hoher Türme, Brücken oder eines Braukrans. Er war in zahlreichen Städten von Dubai bis San Francisco aktiv.