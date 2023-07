Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.23 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Waldbrand im südtürkischen Antalya - zehn Häuser evakuiert

ISTANBUL: In der südtürkischen Urlaubsregion Antalya ist ein Waldbrand ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen seien zehn Häuser im Bezirk Kemer evakuiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Touristen seien zunächst nicht betroffen gewesen. Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy sei vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. 11 Flugzeuge und 22 Helikopter sind nach offiziellen Angaben im Löscheinsatz.

Der Agentur Anadolu zufolge war der Brand am Montagabend aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen. Starke Winde erschwerten demnach das Löschen. Die Türkei kämpft zurzeit wie andere südeuropäische Länder mit einer Hitzewelle. Meteorologen der betroffenen Länder weisen immer wieder auch auf den Klimawandel als Ursache hin. Waldbrände können sich in der trockenen Vegetation schneller ausbreiten. Der türkische Wetterdienst erwartet für Antalya am Dienstag und Mittwoch Temperaturen von mehr als 40 Grad.

Zahl der Toten nach Waldbränden auf 34 gestiegen

ALGIER: Bei Waldbränden im nordafrikanischen Algerien ist die Zahl der Todesopfer auf 34 gestiegen. Nach Angaben des algerischen Innenministeriums vom späten Montagabend, sind unter den Toten 24 Zivilisten und 10 Mitarbeiter des Militärs. Rund 8000 Retter seien im Einsatz gewesen, um die Brände zu löschen. Sie wüteten am Montag unter anderem in der algerischen Region Beni Ksila östlich der Hauptstadt Algier. Rund 1500 Menschen wurden in Dörfern in Sicherheit gebracht. Die Flammen breiteten sich angesichts starker Winde schnell auch auf andere Regionen des Landes aus.

Auch das benachbarte Tunesien kämpfte am Montag mit Bränden und einer Hitzewelle, die weite Teile des Landes erfasste. In der Hauptstadt Tunis herrschten 48 Grad Celsius. In Wäldern nahe der algerischen Grenze kämpften Feuerwehrleute gegen Brände, die dort seit mehreren Tagen wüteten. Rund 2500 Menschen wurden Medienberichten zufolge in Sicherheit gebracht. Mehrere Menschen erlitten einen Hitzeschlag und kamen in Krankenhäuser.

Schwere Unwetter in Norditalien - 16-Jährige von Baum erschlagen

MAILAND: Schwere Unwetter haben in der Nacht zu Dienstag Teile Norditaliens heimgesucht. Besonders die Metropole Mailand sowie große Teile der Lombardei waren betroffen. Es kam zu starken Orkanböen sowie schweren Hagelschauern und Regenfällen. Fotos zeigten umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten oder auf Autos lagen, beschädigte Häuser und auf dem Boden zerstreute Dachziegel. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete.

Der Regen sei zwar in Mailand kurz, aber sehr intensiv gewesen, meldete Ansa weiter. Der starke Wind sowie Hagelkörner teils so groß wie Tennisbälle kamen erschwerend hinzu. «Es fühlt sich an wie das Ende der Welt», war in den sozialen Medien zu lesen. Fotos von zentralen Straßen der Metropole zeigten am Morgen die Verwüstung.

Betroffen waren außerdem erneut Teile der Region Venetien im Norden. Der Präsident der Region, Luca Zaia, teilte am Dienstagmorgen mit, dass in der Gegend ein 16-Jähriger von einem Ast schwer verletzt worden sei. Sieben Menschen wurden leicht verletzt, wie es hieß.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten teils heftige Unwetter Nord- und Mittelitalien heimgesucht und zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Betroffen waren unter anderem die Gegend um Bologna und die Adriaküste, aber auch aus die Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna. Für Furore sorgte ein Video, auf dem zu sehen war, wie Badegäste bei Ravenna in Massen vor Wind und Regen vom Strand flohen.

Erdbeben der Stärke 5,5 erschüttert Südtürkei

ISTANBUL: Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat die südtürkische Provinz Adana erschüttert. Nach Angaben der Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul ereignete sich das Beben am Dienstagmorgen um 8.44 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum lag demnach im Bezirk Kozan rund 64 Kilometer von der Großstadt Adana entfernt. Die Behörden meldeten zunächst keine Verletzten oder beschädigte Häuser.

Anfang Februar waren die Region und Teile Nordsyriens bereits von zwei schweren Erdbeben getroffen worden. Mehr als 50.000 Menschen kamen alleine in der Türkei ums Leben, Zehntausende Gebäude wurden zerstört.

Zahlreiche beschädigte Häuser wurden noch nicht abgerissen. Orhan Tatar, Chef der Abteilung für Risikominderung bei der Katastrophenschutzbehörde Afad, rief die Menschen dazu auf, sich von beschädigten Gebäuden fernzuhalten.

Israels Armee: drei palästinensische Angreifer in Nablus getötet

RAMALLAH: Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge drei bewaffnete Angreifer in der Stadt Nablus im besetzten Westjordanland erschossen. Diese hätten aus einem Auto heraus das Feuer auf die Soldaten eröffnet und seien deshalb von der Armee «neutralisiert» worden, teilte das Militär am Dienstag mit. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind die drei Palästinenser getötet worden.

Die Sicherheitslage in Israel und im Westjordanland ist seit langem angespannt, zuletzt nahm die Gewalt nochmals zu. Seit Beginn des Jahres kamen 25 Menschen bei Anschlägen von Palästinensern ums Leben. Im gleichen Zeitraum wurden 163 Palästinenser bei gewaltsamen Zusammenstößen, israelischen Militäreinsätzen oder bei eigenen Anschlägen getötet.

Billie Eilish trauert um Hündin

LOS ANGELES: Billie Eilish (21) trauert um ihre Hündin. Die US-Sängerin («Happier Than Ever») teilte auf Instagram eine Reihe von Bildern mit dem Tier namens Pepper. «Pepper. Meine lebenslange beste Freundin. Ich werde dich eines Tages wiedersehen, liebes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft, du verdammtes Biest», schrieb Eilish zu den Fotos, auf denen sie und die Hündin in verschiedenem Alter zu sehen sind. Mehrere Prominente wie Katy Perry und Demi Lovato drückten über Social Media ihr Mitgefühl aus.

Zuletzt wurde bekannt, dass die Sängerin zusammen mit ihrem Bruder Finneas den Song «What Was I Made For?» für den Soundtrack des neuen «Barbie»-Films beisteuerte. An dem Soundtrack «Barbie the Album» wirken zahlreiche Künstler mit, darunter auch Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ice Spice, Khalid und Haim.

Brände auf Rhodos und Euböa toben weiter - noch zwei Tage Extremhitze

ATHEN: Starke Winde fachen weiterhin die Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos an. Sechs Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos sind bedroht. Mit dem ersten Tageslicht wurden erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt, um die Flammen in den Griff zu bekommen, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. «Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der drehenden Winde sehr schwierig», sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk. Auch auf der Insel Euböa im Nordosten Athens toben rund um die Hafenstadt Karystos Brände, die Dörfer bedrohen.

Unterdessen warnte das Wetteramt vor extrem hohen Temperaturen, die an diesem Dienstag und vor allem am Mittwoch in fast allen Landesteilen herrschen sollen. «Die Thermometer könnten vor allem am morgigen Mittwoch 46 und mehr Grad zeigen», sagte eine Meteorologin im Nachrichtensender Skai. Am Donnerstag wird dann eine Abkühlung auf etwa 35 Grad erwartet.

Anderswo in Griechenland gibt es Brände auf der Halbinsel Peloponnes nahe der Hafenstadt Egion sowie auf der Insel Korfu. Diese Brände sind aber eingedämmt worden und bedrohen keine bewohnten Gebiete, wie die Feuerwehr mitteilte.

Südkoreanisches Militär: Nordkorea feuert erneut zwei Raketen ab

SEOUL: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut zwei ballistische Raketen abgefeuert. Die Raketen flogen dem Generalstab zufolge am Montag und am Dienstag um Mitternacht (Ortszeit) in Richtung des Japanischen Meeres östlich des Landes, wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldete. Demnach flogen die Raketen rund 400 Kilometer weit, bevor sie ins Meer stürzten. Das südkoreanische Militär sei noch dabei, den genauen Typ der abgefeuerten Raketen zu ermitteln, berichtete Yonhap.

Erst vergangene Woche hatte die selbst ernannte Atommacht Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere Marschflugkörper in Richtung des Gelben Meeres zwischen China und der koreanischen Halbinsel abgefeuert.

UN-Beschlüsse untersagen dem international isolierten Land die Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können, je nach Bauart, auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Tests von Marschflugkörpern unterliegen nicht den Sanktionen gegen Pjöngjang. Solche Waffen können aber ebenfalls für den Einsatz nuklearer Gefechtsköpfe genutzt werden.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen. Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet.

Verbraucherzentrum: Hotelpreise für Olympia 2024 ziehen kräftig an

BERLIN: Ein Jahr vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris rät das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) Fans, bei der Hotelbuchung nicht zu lange zu warten. «Die Preise ziehen schon jetzt kräftig an», teilte eine EVZ-Sprecherin mit. Das Verbraucherzentrum hatte sich testweise die Preise einiger Hotels in der französischen Hauptstadt zum Vergleich angeschaut. Im Februar 2023 seien die Kosten noch moderat gewesen. Mittlerweile koste eine bestimmte Unterkunft, die 2023 im selben Zeitraum für ein langes Wochenende 900 Euro kostet, im August 2024 bereits jetzt mehr als 3000 Euro.

«Hier kommt es natürlich auf die konkrete Unterkunft an, aber jetzt, wo die ersten Tickets erworben wurden, werden die Preise nur eine Richtung kennen», erklärte die Sprecherin. Aktuell seien Unterkünfte, die besonders verkehrsgünstig liegen, sehr begehrt. Es seien aber noch Zimmer verfügbar.

Die Olympischen Spiele in Paris beginnen in einem Jahr am 26. Juli. In der französischen Hauptstadt stehen den Gästen mehr als 85.000 Hotelzimmer zur Verfügung, in der Region Île-de-France um Paris herum kommen noch einmal knapp 75.000 Zimmer hinzu, wie es vom örtlichen Tourismuskomitee hieß.