Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.07.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Feuerwehr: Brände im Raum Athen teils unter Kontrolle

ATHEN: Der griechischen Feuerwehr ist es in der Nacht zum Dienstag gelungen, die meisten Brände im Großraum Athen zumindest teilweise unter Kontrolle zu bringen. Mit dem ersten Tageslicht wurden nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr 23 Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Brände vollständig zu löschen.

Sorgen bereiteten noch zwei Brände, die rund zehn und etwa 80 Kilometer westlich Athens am Montag ausbrachen. Auch aus anderen Regionen Griechenlands kamen Einsatzkräfte zur Hilfe nach Athen, berichtete der staatliche Rundfunk.

Nach einem verhältnismäßig regnerischen und kühlen Frühjahr waren am Montag die ersten großen Vegetationsbrände in Griechenland in diesem Jahr ausgebrochen. Der Zivilschutz hatte bereits am Wochenende gewarnt: Nach mehreren Tagen mit Temperaturen über 40 Grad und einer längeren Trockenperiode sei die Waldbrandgefahr sehr groß.

Commonwealth Games: Victoria zieht sich zurück

MELBOURNE: Im australischen Victoria hätten 2026 die Commonwealth Games stattfinden sollen. Doch nun zieht der Bundesstaat zurück - das Multisportevent sei zu teuer.

Der australische Bundesstaat Victoria hat sich von der Austragung der Commonwealth Games 2026 zurückgezogen. Regionalpremier Daniel Andrews teilte am Dienstag mit, die Kosten für das sportliche Großevent würden mittlerweile den Rahmen sprengen. Die Region sei nicht bereit, sechs Milliarden australische Dollar (3,6 Milliarden Euro) für eine zwölftägige Veranstaltung auszugeben. «Das ist mehr als das Doppelte des geschätzten wirtschaftlichen Nutzens, den die Spiele unserem Bundesstaat bringen würden», erläuterte Andrews in einem Tweet.

Andrews betonte, seine Regierung wolle das Geld lieber in Wohnungsbau, Sport-Infrastruktur und Tourismusprojekte stecken. Der australische «Guardian» zitierte die Commonwealth Games Federation (CGF) mit den Worten, die Entscheidung sei «eine riesige Enttäuschung.»

Ob die Spiele, die vom 17. bis 29. März 2026 geplant waren, nun überhaupt stattfinden werden, ist unklar. Andere australische Bundesstaaten haben Berichten zufolge ausgeschlossen, die Spiele zu übernehmen. Victoria war im April 2022 als Ausrichter bekannt gegeben worden. Bei den Spielen messen sich alle vier Jahre die besten Sportler aus den Commonwealth-Staaten. Im vergangenen Jahr wurden sie im englischen Birmingham ausgetragen.

Justizreform schreitet voran - wieder Protesttag

TEL AVIV: In Israel hat am Dienstag wieder ein Protesttag gegen die von der Regierung vorangetriebene Schwächung der Justiz begonnen. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Morgen in der Küstenstadt Tel Aviv, im Norden des Landes blockierten Demonstranten Medien und Organisatoren zufolge eine Autobahn. Am «Tag des Widerstands» sollen laut Organisatoren landesweit den ganzen Tag über weitere Kundgebungen und Störaktionen stattfinden.

Für den Nachmittag sind unter anderem Proteste an Bahnsteigen in mehreren Städten geplant. Der Zugverkehr könnte dadurch massiv gestört werden. Die Demonstranten wollen damit Druck auf die Regierung ausüben, die die Justizreform trotz des großen Widerstands im Land weiter vorantreibt. In der kommenden Woche soll nach Willen der rechts-religiösen Koalition ein wichtiger Teil der Reform zur Einschränkung des Höchsten Gerichts verabschiedet werden.

Israels Präsident Izchak Herzog wird derweil am Dienstag in Washington US-Präsident Joe Biden treffen. Die Organisatoren der Proteste appellieren an die USA, ihren Einfluss zu nutzen und die Regierung an ihren umstrittenen Plänen zu hindern. Die USA sind traditionell Israels engste Verbündete. Washington hat schon mehrfach Bedenken über den geplanten Umbau der israelischen Justiz geäußert.

Gegen die Reformpläne gehen seit mehreren Monaten regelmäßig Zehntausende Israelis auf die Straße. Die Regierung wirft den Richtern vor, sich zu sehr in politische Entscheidungen einzumischen. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr und warnen, dass sich Israel in eine Diktatur verwandeln könnte.

Mysteriöses Objekt an australischen Strand gespült - Teil von Rakete?

PERTH: In Australien rätseln Experten über die Herkunft eines mysteriösen Objekts, das an einen Strand nördlich von Perth gespült worden ist. Es handele sich um eine Art zylinderförmigen Kanister aus leichtem Kohlefasermaterial, der knapp drei Meter hoch und 2,5 Meter breit sei, berichtete der Sender ABC am Dienstag. Eine eingehende Kontrolle von Experten habe ergeben, dass das Objekt sicher sei und keine Gefahr für Menschen darstelle, teilte die Polizei mit. Anwohner wurden jedoch aufgefordert, sich von dem geheimnisvollen, goldfarben schimmernden Teil fernzuhalten.

Derweil versuchte auch die australische Weltraumagentur bei der Identifizierung zu helfen. «Das Objekt könnte von einer fremden Trägerrakete stammen», schrieb die Agentur auf Twitter. «Wir stehen in Kontakt mit internationalen Partnern, die möglicherweise weitere Informationen bereitstellen können.» Beamte des Bundesstaates Western Australia wurden abbestellt, den Zylinder zu bewachen, «um die Sicherung potenzieller Beweise sicherzustellen und die weitere Prüfung durch Sachverständige zu erleichtern.»

China warnt vor US-Aufenthalt von Taiwans Vizepräsident

PEKING: China hat vor einem möglichen Zwischenstopp des taiwanischen Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten William Lai in den USA gewarnt. «China ist entschieden gegen jede Form des offiziellen Austauschs zwischen den USA und Taiwan», sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums. US-Außenminister Blinken wies die Kritik aus Peking am Montag (Ortszeit) zurück. Solche Zwischenlandungen seien «Routine» und sollten für China absolut kein Grund für «provokative Aktionen» sein.

Es wird erwartet, dass Lai im Rahmen einer Reise zur Amtseinführung des neuen paraguayischen Präsidenten Santiago Peña Mitte August in den USA Station machen wird. Die Sprecherin des Pekinger Außenministeriums fügte hinzu, gegen den geplanten Besuch Lais sei in Washington formell Protest eingelegt worden. China werde «die Entwicklungen genau beobachten und entschlossene und energische Maßnahmen ergreifen, um seine nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen».

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. China versucht, Taiwan international zu isolieren und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder mit Taiwan strikt ab. Wie die meisten Länder der Welt unterhalten auch die USA keine Botschaft in Taiwan. Allerdings gibt es eine Vielzahl informeller Kontakte, die Peking ebenfalls verärgern.

Im April reagierte Peking mit Militärübungen, als Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bei einem US-Zwischenstopp mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zusammentraf.

Chinas Außenminister seit drei Wochen nicht mehr gesehen

PEKING: Eine ungewöhnlich lange Abwesenheit von öffentlichen Auftritten hat Spekulationen über den chinesischen Außenminister Qin Gang ausgelöst. Der 57-Jährige, der sein Amt erst im März angetreten hatte, war zuletzt bei Terminen am 25. Juni öffentlich in Erscheinung getreten, als er in Peking den russischen Vizeaußenminister Andrej Rudenko empfangen hatte. Das Pekinger Außenministerium veröffentlichte ein Foto des Treffens. Seitdem wurde Qin Gang nicht mehr gesehen.

Nur wenige Tage vor einem für den 10. Juli geplanten Treffen des Ministers mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking sagte China das Treffen ab. Eine Begründung wurde nicht genannt. Auch an einem Gipfeltreffen der Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der vergangenen Woche nahm Qin Gang nicht teil. Stattdessen reiste Chinas Spitzendiplomat Wang Yi an, der in der Machthierarchie noch über Qin Gang steht.

Auf die Frage, warum Qin Gang nicht am Asean-Treffen teilnehme, antwortete ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums vergangenen Donnerstag, dies sei aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich. Am Montag erneut auf die lange Abwesenheit angesprochen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums lediglich, dass sie «keine Informationen» zum Thema habe.

Qin Gang war vor seiner Ernennung zum Außenminister Botschafter in Washington. Zuvor war er Vizeaußenminister und von 2014 bis 2017 Protokollchef von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Er gilt als nationalistischer Hardliner, auch wenn er als Botschafter in den USA weniger konfrontativ auftrat als zuvor in Peking.