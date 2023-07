Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.07.23 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Taliban ordnen Schließung von Frauen-Friseursalons an

KABUL: Die Taliban haben die landesweite Schließung von Friseursalons für Frauen angeordnet. Das berichtete der afghanische Nachrichtensender Tolo News am Dienstag. Eine Begründung für die Schließung liefern die militanten Islamisten nicht, die Lizenzen würden laut dem von Tolo News und anderen afghanischen Medien veröffentlichten Dekret im kommenden Monat jedoch ablaufen.

Für viele Frauen sind Friseursalons eine der wenigen verbliebenen Verdienstmöglichkeiten, viele sind aufgrund der herrschenden Wirtschaftskrise zudem Haupternährerinnen ihrer Familien. «Unsere Männer haben keine Arbeit», so eine Friseurin zu Tolo News. «Ich weiß nicht, was wir tun sollen, wenn sie diesen Ort schließen.»

Bei ihrer Machtübernahme im August 2021, die auf den überstürzten Rückzug der internationalen Truppen folgte, versprachen die Taliban die Wahrung von Frauenrechten. Mittlerweile sind Frauen jedoch aus einem Großteil der Berufe verdrängt, auch Universitäten und höhere Schulen dürfen sie nicht mehr besuchen.

Nicht alle Ankündigungen der Taliban werden in der Praxis gleichermaßen streng umgesetzt. So laufen vor allem in Kabul viele Frauen entgegen der Anordnung mit unbedecktem Gesicht durch die Straßen. Auch blieben nach der offiziellen Schließung von höheren Mädchenschulen eine Reihe von Privatschulen für ältere Schülerinnen offen.

Frankreich holt weitere Kinder und Mütter aus Lagern in Syrien zurück

PARIS: Frankreich hat 25 französische Kinder von ehemaligen IS-Anhängern aus Lagern in Nordostsyrien zurückgeholt. Auch 10 Mütter wurden zurück nach Frankreich gebracht, wie das französische Außenministerium am Dienstag mitteilte. Die Kinder würden von Sozialdiensten betreut und die Erwachsenen wurden den zuständigen Justizbehörden übergeben. Es ist bereits das vierte Mal seit dem Sommer vergangenen Jahres, dass Frankreich Kinder und Mütter aus syrischen Lagern zurückholt.

Auch Deutschland hat bereits mehrfach Frauen und Kinder aus dem Nordosten des Bürgerkriegslandes zurückgeholt. Das Gebiet wird von syrischen Kurden kontrolliert. In dortigen Lagern sitzen noch immer Tausende frühere Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sowie deren Familienangehörige, oft unter katastrophalen humanitären Bedingungen.

Die Angehörigen-Organisation «Collectif des Familles Unies», die Verwandte mit den aus Syrien zurückgeholten Kindern in Frankreich zusammenbringt, lobte die Aktion auf Twitter. Es gebe aber noch Dutzende weitere französische Kinder in den syrischen Lagern, alle müssten zurückgeholt werden. Manche Mütter hätten eine Rückkehr bei einem Besuch französischer Behördenvertreter in den Lagern aus Sorge abgelehnt, in Frankreich von ihren Kindern getrennt zu werden.

Militäreinsatz Israels in Dschenin dauert an - Zahl der Toten steigt

RAMALLAH/TEL AVIV: Nach Beginn eines großangelegten Militäreinsatzes Israels im Westjordanland ist die Zahl der Toten auf zehn gestiegen. Die Leiche eines Palästinensers mit Schusswunden sei in der Nacht zum Dienstag gefunden worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Zudem seien unter den 100 Verletzten weiter 20 in kritischem Zustand.

Israel hatte am Montag eine der größten Militäroperationen im Westjordanland seit Jahrzehnten begonnen. In der Nacht zum Montag war die Armee nach mehreren Luftschlägen mit mehr als tausend Soldatinnen und Soldaten in die palästinensische Stadt Dschenin eingerückt. Dort lieferten sich das Militär mit bewaffneten Anwohnern stundenlange Feuergefechte.

Nach Angaben der Armee richtet sich der Einsatz gegen terroristische Infrastruktur. Dschenin und das dortige Flüchtlingslager gelten als Hochburg militanter Palästinenser. In den vergangenen Jahren hatten Bewohner der Stadt mehrere Anschläge auf Israelis verübt.

Palästinensischen Berichten zufolge wurden Tausende Menschen in der Nacht aus dem Flüchtlingslager mit rund 17.000 Einwohnern evakuiert und in nahe gelegene Notunterkünfte gebracht. Unklar war, wie lange der israelische Militäreinsatz andauern wird.

IAEA-Chef vor geplanter Kühlwasser-Verklappung in Fukushima

TOKIO: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat in Japan im Vorfeld der geplanter Ableitung von aufbereitetem radioaktivem Wasser aus dem havarierten Kernkraftwerk Fukushima ins Meer Gespräche mit der Regierung geführt. Generaldirektor Rafael Grossi traf am Dienstag zunächst unter anderem mit Außenminister Yoshimasa Hayashi zusammen. Später wollte er Ministerpräsident Fumio Kishida die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung seines Hauses bezüglich Japans umstrittener Verklappungspläne überreichen. Es wurde erwartet, dass die IAEA Japan grünes Licht für die Entsorgung im Ozean erteilt.

Im AKW Fukushima Daiichi war es am 11. März 2011 infolge eines schweren Erdbebens und eines riesigen Tsunamis zu einem Super-GAU mit Kernschmelzen gekommen. Mehr als zwölf Jahre danach müssen die zerstörten Reaktoren weiter mit Wasser gekühlt werden. Durch einsickerndes Regen- und Grundwasser nimmt die Menge verstrahlten Wassers täglich zu. In rund 1000 Tanks lagern inzwischen mehr als 1,3 Millionen Tonnen davon. Doch nun geht laut dem Betreiber Tepco der Platz aus. Das Wasser soll daher durch einen rund einen Kilometer ins Meer ragenden Tunnel gefiltert und verdünnt verklappt werden.

Das technische System ALPS kann allerdings das Isotop Tritium nicht herausfiltern. Nach Darstellung von Tepco und auch der IAEA besteht dennoch keine Gefahr, da das Wasser verdünnt werde und Tritium in geringen Mengen unschädlich für Mensch und Umwelt sei. In einem früheren Bericht hatte die IAEA bereits erklärt, dass weder sie noch andere Labors «zusätzliche Radionuklide in signifikanter Menge» festgestellt hätten und dass die Analysemethoden des Betreiberkonzerns Tepco angemessen und für den Zweck geeignet seien.

Die Regierung wollte zunächst das Urteil der IAEA abwarten, bevor sie eine endgültige Entscheidung über den Zeitpunkt der Wassereinleitung trifft. Umweltschützer, örtliche Fischer sowie Nachbarländer wie China sind gegen die Verklappung. Auch in Südkorea gibt es Sorgen über mögliche Umweltschäden. Grossi wird nach seinem Aufenthalt in Japan am Freitag nach Seoul weiterreisen.

Amazons Elektro-Lieferwagen von Rivian kommen nach Deutschland

SEATTLE/MÜNCHEN: Amazon bringt die speziell für den weltgrößten Online-Händler entwickelten Elektro-Lieferwagen des Tesla-Konkurrenten Rivian nach Deutschland. In den kommenden Wochen sollen mehr als 300 Fahrzeuge in München, Berlin und Düsseldorf auf die Straße kommen, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Dienstag ankündigten.

Amazon will bis zum Jahr 2030 bis zu 100.000 Rivian-Lieferwagen einsetzen. Der Handelsriese ging mit dem Deal 2019 auch eine Beteiligung an der Elektroauto-Firma ein. Wertkorrekturen auf den Anteil nach Verzögerungen bei der Produktion von Rivian-Modellen belasteten in den vergangenen Monaten wiederholt die Amazon-Bilanz. Rivian baut in den USA einen Elektro-Pickup und einen großen SUV und ist damit bei dort populären Fahrzeug-Kategorien aktiv, in denen Tesla bisher kein Angebot hat.

In den USA werden Rivians Lieferwagen seit vergangenem Sommer in Amazons Flotte eingeführt. Dort sind nach Unternehmensangaben mehr als 3000 der Fahrzeuge im Einsatz. Für europäische Städte sei eine kürzere und schmalere Version des Lieferwagens entwickelt worden, hieß es.