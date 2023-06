Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.23 | Überblick

Nach Feuer in Europa-Park: Ermittler suchen weiter nach Brandursache

RUST: Einen Tag nach dem Feuer im Europa-Park in Rust ist die Ursache für den Brand in dem Freizeitpark weiter unklar. Es werde noch untersucht, warum das Feuer am Vortag ausbrechen konnte, sagte eine Sprecherin des Parks am Dienstagmorgen. Ungeachtet dessen sollte der Park wieder seine Tore für Besucher öffnen. Es hätten alle Angebote wie etwa die Wasserattraktion «Rulantica» und die Hotels regulär geöffnet, nur die Bereiche um den Brandort seien nicht zugänglich, teilte eine Sprecherin mit.

Der Brand war am Montagnachmittag in einem Technikraum der Attraktion «Yomi-Zauberwelt der Diamanten» ausgebrochen. Sicherheitsmechanismen wie Brandmelder und Alarmpläne hatten nach Polizeiangaben reibungslos funktioniert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften brachte das Feuer anschließend unter Kontrolle. Dabei wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Laut Kreisbrandmeister Bernhard Frei waren mehr als 450 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren ungefähr 25.000 Menschen im Europa-Park. Verletzte gab es unter ihnen aber nicht.

Die Indoor-Attraktion, in der es brannte, ist ein Gebäude, das eine Diamantenwelt unter Tage darstellen soll. Sie ist zu Fuß begehbar. Durch das Gebäude führen aber auch der «Alpenexpress «Enzian»» sowie die «Tiroler Wildwasserbahn».

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark. Er liegt nahe der deutsch-französischen Grenze. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen gekommen - das war ein Rekord.

Irans Außenminister für Gespräche in Katar

TEHERAN/DOHA: Irans Außenminister ist für diplomatische Gespräche in das Golfemirat Katar gereist. Hussein Amirabdollahian sei am Montagabend mit einer Delegation aufgebrochen, teilte das Außenministerium in Teheran mit. Katar war in der Vergangenheit wie auch der Oman am Golf als wichtiger Vermittler zwischen dem Iran und dem Westen aktiv.

Der konkrete Grund für die Reise war zunächst nicht bekannt. Laut Irans Außenministerium sind in Doha Gespräche über regionale und internationale Themen geplant. Die Islamische Republik liegt mit der internationalen Staatengemeinschaft im Streit über sein Atomprogramm. Vor einigen Wochen hatte Teheran zudem angekündigt, offen für einen Gefangenenaustausch mit den USA zu sein.