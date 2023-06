Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.23 | Überblick

Taiwans Chipfertiger TSMC sieht Probleme für neues Werk in Dresden

TAIPEH: Der weltgrößte Halbleiterhersteller TSMC sieht Probleme für seine Pläne, in Dresden ein neues Werk zu bauen. Auf einer Gesellschafterversammlung sagte TSMC-Verwaltungsratschef Mark Liu am Dienstag, die Verhandlungen mit der deutschen Seite dauerten an.

Der taiwanische Chipfertiger habe Besorgnisse über bestimmte Fragen, etwa die Lieferketten in Deutschland und die Verfügbarkeit von Fachkräften. «Bezüglich dieser zwei Fragen gibt es tatsächlich Lücken.» Deutsche Studenten könnten nach Taiwan entsendet werden, um sie dort in den betreffenden Feldern auszubilden.

Unklar sei weiter, wie viel staatliche Förderung TSMC in Deutschland bekommen könne. «Wir hoffen, dass keine Bedingungen daran geknüpft werden», sagte Liu. TSMC hatte im März mitgeteilt, eine Machbarkeitsstudie für den Bau einer neuen Fabrik in der sächsischen Landeshauptstadt vorzunehmen.

Pistorius für Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Indien

NEU DELHI: Verteidigungsminister Boris Pistorius strebt eine verstärkte militärische Zusammenarbeit mit Indien an. «Es geht darum, diese strategische Partnerschaft zu vertiefen», sagte der SPD-Politiker am Dienstag aus Neu Delhi dem ARD-«Morgenmagazin». Er traf sich danach mit Vertretern der deutschen Rüstungsindustrie, die ihr Engagement mit Indien ausbauen will. Pistorius machte deutlich, er habe «Verträge natürlich nicht im Gepäck», sondern sei im Land, um das begleiten und zu unterstützen. Er wollte am Dienstag Regierungsvertreter treffen.

Der Verteidigungsminister verwies auf die lange und seit den 80er Jahren bestehende Zusammenarbeit zwischen Indien und Deutschland. «Es geht darum, dass wir uns als strategische Partner verstehen, immer verstanden haben und noch mehr werden verstehen müssen», sagte er. Aktuell geht es um ein milliardenschweres Geschäft mit dem Verkauf deutscher U-Boote an Indien. Indien sei «einer der wichtigsten Partner überhaupt in der Region», sagte Pistorius.

Er machte deutlich, dass dies unabhängig davon gilt, dass sich Indien politisch nicht eindeutig gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine positioniert hat. Deutschland sei gut beraten, nicht von jedem Bekenntnisse zu erwarten, sagte Pistorius. Indien sei zudem sehr abhängig von Lieferungen der russischen Rüstungsindustrie.

Indien mit seinen rund 1,4 Milliarden Einwohnern hat eine der größten Armeen der Welt. Die Atommacht ist zudem einer der weltgrößten Importeure von Militärhardware. Denn das Land will seine Streitkräfte modernisieren. Bei der Militärhardware ist Neu Delhi auch wegen einer historisch engen Beziehung zu Moskau sehr von Russland abhängig. Zuletzt hat das Land aber versucht, zunehmend im Inland zu produzieren - alleine und in Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Für Indien ist das Militär wichtig, unter anderem wegen sehr angespannten Beziehungen mit den Nachbarländern China und Indien, mit denen Indien schon Kriege geführt hat. Auch diese Länder haben Nuklearkapazität.

«Humpback Highway»: Buckelwal vor Queensland aus Hainetz befreit

BRISBANE: Gute Nachrichten aus dem Meer vor der australischen Gold Coast: Einsatzkräften ist es nach zwölf Stunden gelungen, einen Buckelwal aus einem Hainetz zu befreien. Das halbwüchsige Männchen habe sich vor dem Örtchen Mermaid Beach in dem Netz verfangen, berichtete der Sender 9News am Dienstag. Die Helfer hätten es zudem geschafft, das Netz wieder zu verschließen, damit sich nicht noch mehr Meereslebewesen darin verhedderten, hieß es.

«Der Wal konnte atmen und immer wieder an die Oberfläche kommen», sagte Ashley Hastie von der Fischereibehörde in Queensland. Das Tier habe sich relativ ruhig verhalten, was es den Rettern erleichtert habe, es aus dem Netz zu schneiden. Der riesige «Humpback whale» habe dann unverletzt seine Reise durch den Ozean fortgesetzt.

In der Region sind gerade die ersten Wale aus der Antarktis eingetroffen. Jedes Jahr im australischen Winter zwischen Juni und November ziehen Zehntausende Meeresgiganten entlang des so genannten «Humpback Highway» (Buckelwal-Highway) in subtropische Brutgebiete vor Queensland.

In diesem Jahr rechneten Experten mit bis zu 40.000 Exemplaren, die die insgesamt 10.000 Kilometer lange Rundreise anträten, hieß es. Auch vor dem weltberühmten Bondi Beach in Sydney tummelten sich zur Freude vieler Tierfreunde am Dienstag zahlreiche Wale.