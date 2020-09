Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.20 | Überblick

Deutschlandweite Durchsuchungen nach Missbrauchsfall

KÖLN: Im Zuge der Ermittlungen zum Missbrauchsfall Bergisch Gladbach hat die deutsche Polizei am Dienstag Wohnungen von 50 Tatverdächtigen im ganzen Land durchsucht. Es gehe um den Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit.

«Auf Grundlage umfangreicher Datenauswertungen» der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) «Berg» habe die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) Beschlüsse für die Durchsuchungen erwirkt.

Am Mittwoch wollen die Ermittler Einzelheiten zu den Razzien nennen. Die Ermittlungen rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hatten bis Ende August bereits zu Spuren in sämtlichen deutschen Bundesländern geführt. Mit Stand 27. August wurde alleine in NRW gegen 84 Beschuldigte ermittelt, zehn Menschen waren bereits angeklagt, einer in Haft, acht in Untersuchungshaft.

Ende Juni hatte Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach mitgeteilt, dass die Ermittler im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach auf Spuren gestoßen seien, die zu potenziell mehr als 30.000 Verdächtigen führen könnten. Es gehe dabei nicht nur um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie, sondern auch um schweren Kindesmissbrauch.

Schottland plant neues Unabhängigkeitsreferendum

EDINBURGH: Die schottische Regierung will ein neues Unabhängigkeitsreferendum auf den Weg bringen. In einem Gesetzentwurf sollen nun der Zeitrahmen, die Bedingungen und die genaue Fragestellung für die Abstimmung festgelegt werden, wie die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag sagte. Bei der nächsten Parlamentswahl im Mai 2021 werde sie sich dafür stark machen, dass Schottland ein unabhängiges Land werde, das über seine eigene Zukunft entscheiden könne.

Erzwingen kann Sturgeon ein Referendum aber nicht, sie braucht die Zustimmung Londons. Der britische Premierminister Boris Johnson hat wiederholt klargemacht, dass er keine zweite Volksabstimmung zulassen wird. Für ihn wurde die Frage beim ersten Referendum 2014 geklärt.

Damals hatten sich rund 55 Prozent der Schotten gegen eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich ausgesprochen. Sturgeon argumentiert jedoch, die Umstände hätten sich durch den Brexit geändert. Bei der britischen Parlamentswahl im Dezember hatte Sturgeons Schottische Nationalpartei SNP zugelegt. Die Partei sieht sich daher in ihrem Unabhängigkeitsstreben bestätigt.

Frankreichs Staatschef Macron kündigt Reise in den Irak an

BEIRUT: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist am Mittwoch zu einem kurzfristig angesetzten Besuch in den Irak. Es gehe darum, im Abstimmung mit den Vereinten Nationen (UN) eine neue Initiative zu starten, um die Eigenständigkeit des Landes zu stärken, sagte Macron am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Der Irak habe «sehr gelitten». Über die Reise nach Bagdad war zuvor in Paris spekuliert worden, der Élyséepalast hatte sie aber zunächst nicht bestätigt.

Macron hatte in Beirut den Reformdruck auf die politische Führung des Libanons erhöht. Langfristige internationale Hilfe werde nur ausgezahlt, wenn bis Oktober Reformmaßnahmen eingeleitet worden seien, sagte er. Der Libanon erlebt seit Monaten eine der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie und die Explosion im Hafen von Beirut von Anfang August verschärften die Lage weiter.

Serbien-Kosovo-Treffen in Washington - Schwerpunkt Wirtschaftsthemen

WASHINGTON: Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti wollen sich nach Angaben aus dem Weißen Haus zu Gesprächen in Washington treffen. Der Schwerpunkt der Gespräche an diesem Donnerstag und Freitag solle nicht auf politischen Themen, sondern auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit liegen, sagte ein Sonderberater von US-Präsident Donald Trump am Dienstag in einer Telefonschalte mit Journalisten. Die EU kenne den Plan und unterstütze ihn. Es sei noch unklar, ob Trump an einem der beiden Tage selbst an dem Treffen teilnehme.

Die Gespräche sollten ursprünglich bereits im Juni stattfinden, wurden dann aber verschoben. Serbien verweigert dem heute fast ausschließlich von Albanern bewohnten Kosovo die Anerkennung, seitdem sich dieses mit Nato-Hilfe 1999 von Serbien losgelöst und 2008 für unabhängig erklärt hat. Das geplante Treffen in Washington geht auf eine Initiative des US-Diplomaten Richard Grenell zurück.

Zivilist in Mali bei Zwischenfall vom französischen Militär getötet

PARIS: Bei einem Zwischenfall im westafrikanischen Mali mit französischen Soldaten ist ein Mensch ums Leben gekommen, zwei weitere sind verletzt worden. Wie der französische Generalstab am Dienstagabend in Paris bestätigte, ereignete sich der Zwischenfall etwa 50 Kilometer westlich der Stadt Gao. Auf einen Bus, der sich schnell einem Militärkonvoi näherte, seien Warnschüsse abgegeben worden - zwei Kugeln seien vom Boden abgeprallt, hätten die Windschutzscheibe des Fahrzeugs durchgeschlagen und drei Insassen getroffen, teilte der Generalstab mit. Das Militär sprach den Angehörigen des Opfers sein Beileid aus.

Frankreich bekämpft im riesigen Sahel-Gebiet mit rund 5.100 Soldaten seiner «Barkhane»-Mission gegen Terrorgruppen. Einige dieser Gruppen haben dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. In dem krisengeschüttelten Land sind eine EU-Ausbildungsmission sowie eine UN-Mission tätig, an denen sich auch Deutschland beteiligt. Erst im vergangenen Monat hatten aufständische Militärs Präsident Ibrahim Boubacar Keïta zum Rücktritt gezwungen.

Trumps Arzt: Präsident hatte keinen Schlaganfall

WASHINGTON: Der Leibarzt von Donald Trump hat Spekulationen über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten zurückgewiesen, die nach der Erwähnung eines ungewöhnlichen Krankenhaus-Besuchs in einem am Dienstag erschienenen Buch aufgekommen waren. Trump habe keinen Schlaganfall oder akute Störungen des Herz-Kreislauf-Systems gehabt und sei auch nicht darauf untersucht worden, erklärte der Arzt Sean Conley nach Mitteilung des Weißen Hauses. Er gehe nach wie vor davon aus, dass Trump fit genug für die Präsidentschaft sei.

Ein Reporter der «New York Times», Michael S. Schmidt, erwähnte in seinem Buch «Donald Trump v. The United States», dass Trump im November an einem Samstag überraschend in ein Krankenhaus gefahren sei. Dabei sei Vize-Präsident Mike Pence in Bereitschaft versetzt worden, zeitweise die Amtsgeschäfte zu übernehmen, wenn Trump in Vollnarkose versetzt werden sollte. Das sei am Ende nicht nötig gewesen und der Grund des Besuchs sei ein Mysterium geblieben, schrieb Schmidt, ohne eine nähere Quelle zu nennen.

Im Laufe des Dienstags wurde daraufhin über die möglichen Gründe von Trumps Krankenhausbesuch spekuliert - in den USA gibt es einen jährlichen Gesundheitscheck für den Präsidenten, über den auch die Öffentlichkeit informiert wird. Joe Lockhart, der einstige Sprecher von Präsident Bill Clinton, warf auf Twitter die Frage auf, ob Trump wohl einen Schlaganfall gehabt habe. Darauf dürfte das Weiße Haus reagiert haben. Zum Grund des damaligen Krankenhausbesuchs gab es keine Angaben.

Merkel bekräftigt Willen zur Fertigstellung von Nord Stream 2

STRALSUND: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Willen der Bundesregierung zur Fortsetzung und Vollendung des Baus der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 bekräftigt. Merkel äußerte sich am Dienstag in Stralsund zum Abschluss eines Besuches ihres Wahlkreises vor dem Hintergrund von Sanktionsdrohungen aus dem US-Kongress. «Wir halten auch diese exterritorialen Sanktionen, also die über das Gebiet der Vereinigten Staaten hinausgehen, für nicht rechtens», sagte die Kanzlerin. Drei US-Senatoren hatten Anfang August in einem Schreiben an den deutschen Ostseehafen Sassnitz-Mukran Strafmaßnahmen gegen Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte und Aktionäre angedroht.

Nord Stream 2 spielt eine wichtige Rolle für die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns. Vom Hafen Sassnitz werden Pipeline-Rohre verschifft, in Lubmin soll das russische Gas ankommen.

Es war der erste Besuch Merkels in ihrem Wahlkreis in Vorpommern seit Beginn der Corona-Pandemie. Dabei traf sie sich mit Vertretern von Kliniken und Pflegeheimen sowie mit Schulleitern und Lehrern. Sie betonte, dass für den weiteren Verlauf der Pandemie Prioritäten gesetzt werden müssen. «Die Wirtschaft muss am Laufen bleiben, soweit das möglich ist.» Kitas und Schulen müssten offen gehalten werden.

Tödlicher Unfall bei Arbeiten nach Schiffsunglück vor Mauritius

PORT LOUIS: Bei den Aufräumarbeiten nach dem Schiffsunglück vor Mauritius ist es zu einem tödlichen Unfall auf See gekommen. Ein Schlepperboot sei mit einer Barge, die gezogen wurde, vor der Nordostküste der Insel kollidiert und dabei seien zwei Mitglieder der Besatzung getötet worden, sagte am Dienstag Polizeisprecher Shiva Coothen der Deutschen Presse-Agentur. Vier Crewmitglieder seien gerettet worden und zwei würden noch vermisst. Vermutlich seien stürmisches Wetter und ein hoher Wellengang für den Unfall am Montagabend verantwortlich gewesen, sagte Coothen.

Die Barge half demnach bei den Aufräumarbeiten des havarierten japanischen Frachters «Wakashio». Öl von dem Frachter habe sie nicht abtransportiert, sagte Coothen. «Sie war leer.» Die Gefahr eines weiteren Ölaustritts bestand daher nicht. Der Schlepper sei gesunken, sagte Jasvin Sok Appadu vom Marineministerium. Es sei eine Untersuchung gestartet worden, um die Umstände des Unfalls zu ermitteln.

Die «Wakashio» war vor mehr als einem Monat vor der Südostküste des Inselstaats im Indischen Ozean auf Grund gelaufen. Nachdem einer der Tanks gerissen war, floss Treibstoff in die Lagune. Die Regierung bezeichnete das Unglück als schlimmstes ökologisches Desaster in der Geschichte des Urlaubsparadieses. Allerdings ist noch unklar, wie sich das Öl auf die Lagune und die Lebewesen ausgewirkt hat. Jüngst wurden nördlich von der Unfallstelle mindestens 39 Delfine tot an Land geschwemmt - inwiefern dies mit der Ölkatastrophe in Verbindung steht, ist aber noch unklar.

Nepal erlaubt Prinz aus Bahrain den Aufstieg auf Himalaya-Berge

KATHMANDU: Nepal hat erstmals in diesem Jahr einer Gruppe von Ausländern erlaubt, zwei Berge im Himalaya zu besteigen. In der Gruppe sei unter anderem ein Prinz aus dem Königreich Bahrain, teilten nepalesische Behörden am Dienstag mit. Wegen der Corona-Pandemie hatte Nepal den Mount Everest und andere Himalaya-Berge kurz vor der Hauptsaison im Frühling dicht gemacht.

Die Einnahmen durch Alpinisten sind wichtig für das südasiatische Land, das laut UN-Angaben zu den am wenigsten entwickelten der Welt gehört. Vor rund einem Monat hatte Nepal dann bekanntgegeben, dass Bergsteiger wieder Bewilligungen beantragen können, die fürs Besteigen der hohen Berge nötig sind. Internationale Flüge bleiben jedoch wie schon seit Monaten gestrichen.

Das Königreich am Persischen Golf ist wichtig für Nepal. Nach Behördenangaben arbeiten dort rund 40.000 Nepalesen in Niedriglohn-Jobs, etwa als Bauarbeiter, Hausangestellte oder Kamelhüter.

Polizist im US-Bundesstaat Kalifornien erschießt schwarzen Radfahrer



LOS ANGELES: Bei einer Polizeikontrolle in der kalifornischen Metropole Los Angeles hat ein Beamter einen schwarzen Radfahrer erschossen, der eine Pistole bei sich trug. Nachdem der Mann für eine Kontrolle angehalten worden sei, habe er einem der Beamten ins Gesicht geschlagen, erklärte das Büro des Sheriffs im Bezirk Los Angeles. Dann habe er ein Bündel Kleider fallen gelassen, in dem eine «schwarze halbautomatische Pistole» zu sehen gewesen sei, erklärte Sprecher Brandon Dean am Montag (Ortszeit) vor Journalisten. Ein Beamter habe daraufhin mehrere Schüsse abgefeuert.

Der Fahrradfahrer wurde noch am Ort des Vorfalls für tot erklärt. Zunächst blieb unklar, wieso genau die Polizei den Mann gestoppt hatte. Der Vorfall werde nun untersucht, erklärte die Polizei. Örtlichen Medienberichten zufolge kam es wegen des Vorfalls in der Nacht zum Dienstag vereinzelt zu Protesten gegen Polizeigewalt.

Seit der Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis Ende Mai hat sich in den USA eine starke Debatte um Rassismus und Polizeigewalt entwickelt, die auch zu Protesten geführt hat. Erst vor etwa zehn Tagen schoss die Polizei einem Schwarzen in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin mehrfach in den Rücken. Der Fall von Jacob Blake, der schwer verletzt überlebt hat, führte zu neuen Protesten.

Gefangenenmeuterei beendet: Zehn Wärter befreit

ESCUINTLA: Nach einer Gefangenenmeuterei in einem Gefängnis in Guatemala sind zehn als Geiseln genommene Wächter freigelassen worden. Die Gefangenen, die die Verlegung von Anführern der Jugendbande «Barrio 18» in andere Haftanstalten verhindern wollten, hatten ihre Forderungen aufgegeben, teilte das Innenministerium am Dienstag mit.

Rund 2000 Polizisten waren am Montag rund um das Hochsicherheitsgefängnis «El Infiernito» (Die kleine Hölle) in Escuintla zusammengezogen worden, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Der Aufstand sei in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) nach fast einem Tag friedlich beendet worden, berichteten lokale Medien. «Ich fordere die Gangmitglieder auf, von ihren Handlungen abzusehen», sagte Präsident Alejandro Giammattei zuvor in einer Videoansprache.

In Mittelamerika kontrollieren mächtige Jugendgangs - die sogenannten Maras - ganze Stadtviertel und sind in Schutzgelderpressung sowie Drogenhandel verwickelt. Die häufig am ganzen Körper mit Gangsymbolen tätowierten Bandenmitglieder dürften für den Großteil der Gewalt in der Region verantwortlich sein.

Österreichs Kanzler angesichts von Reichstags-Szenen schockiert

WIEN: Nach der Besetzung der Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin durch Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen lässt Österreich prüfen, ob auch Bürger aus der Alpenrepublik dabei waren. «Es gibt Hinweise, dass einige an dieser Demonstration teilgenommen haben», sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag der «Bild»-Zeitung. Jetzt gelte es festzustellen, ob sie sich strafbar gemacht hätten. Wenn ja, dann gehöre das sanktioniert, ganz gleich, ob das in Österreich oder in Deutschland passiert sei.

Kurz zeigte sich «unglaublich schockiert» über die Ereignisse. Es sei legitim, unterschiedliche Meinungen zu äußern und demonstrieren zu gehen, «aber Gewaltbereitschaft, Rassismus, rechtsradikale Parolen, Antisemitismus, das hat in unserer Gesellschaft einfach keinen Platz, das gehört auch massiv bekämpft», so Kurz.

In Berlin hatten am Samstag Zehntausende gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Eine Gruppe von Demonstranten überwand dabei die Absperrgitter am Reichstagsgebäude und stürmte anschließend die Treppen hoch.

Neuer BBC-Chef tritt Posten an und will angeblich einiges umkrempeln

LONDON: Der neue Chef der BBC, Tim Davie, will einem Medienbericht zufolge einiges beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Großbritannien umkrempeln. Das berichtete der «Telegraph» am Dienstag unter Berufung auf ungenannte Quellen. Unter anderem wolle Davie auf Kritik reagieren, die Satiresendungen der Rundfunkanstalt seien politisch zu einseitig.

Die BBC wird seit langem von allen Seiten des politischen Spektrums als parteiisch kritisiert. Davie, der am Dienstag sein neues Amt antrat, soll sich im Laufe der Woche erstmals offiziell zu seinen Plänen äußern.

Die britische Regierung von Premierminister Boris Johnson hat ein schwieriges Verhältnis zur BBC, die sich - ähnlich wie die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland - über Beiträge der Bürger finanziert. Im Wahlkampf vor der Parlamentswahl im vergangenen Dezember brachte er gar eine Abschaffung der Rundfunkgebühren ins Spiel.

Festnahmen bei Protesten von Extinction Rebellion in London

LONDON: Bei einer Demonstration der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion in London sind etwa 90 Teilnehmer bis zum frühen Dienstagabend festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Aktivisten unter anderem wegen Behinderung des Verkehrs und in mindestens einem Fall wegen Verdachts der Körperverletzung festgesetzt. Viele Demonstranten hatten sich auf Straßen nahe des Parlaments gesetzt, um so den Verkehr zu blockieren.

Tausende Aktivisten hatten sich Schätzungen zufolge in der britischen Hauptstadt versammelt, um gegen die Klimaerwärmung zu protestieren. Sie zogen laut singend und tanzend durch das Regierungsviertel. Sie hatten angekündigt, insgesamt zwei Wochen demonstrieren zu wollen.

Hackerangriff auf norwegisches Parlament

OSLO: Die E-Mail-Konten mehrerer Abgeordneter und Mitarbeiter des norwegischen Parlaments sind gehackt worden. Das teilte die Direktorin des Parlaments, Marianne Andreassen, am Dienstag mit. «Unsere Analysen zeigen, dass unterschiedliche Datenmengen heruntergeladen wurden.» Man habe die Sache nun der Polizei gemeldet. Zu Hintergründen und Tätern wurde zunächst nichts bekannt gegeben.

Es seien eine Reihe von Sofortmaßnahmen ergriffen worden, um den Angriff zu stoppen, so Andreassen weiter. Die Betroffenen seien über den Angriff informiert worden. «Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst und konzentrieren uns voll und ganz auf die Analyse der Situation, um ein Gesamtbild des Vorfalls und des möglichen Ausmaßes des Schadens zu erhalten.»

Dänemark will Zustimmung zum Geschlechtsverkehr im Gesetz verankern

KOPENHAGEN: Nach Schweden will auch Dänemark ein neues Vergewaltigungsgesetz einführen. Einer Mitteilung vom Dienstag zufolge setzt sich die Regierung dafür ein, dass in Zukunft beide Partner dem Geschlechtsverkehr zustimmen müssen. Sonst gelte es als eine Vergewaltigung. Bislang muss nach dänischem Recht ein Opfer ausdrücklich Nein gesagt haben.

Nach Informationen der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau kann die Zustimmung durch Worte oder Handlungen wie Küsse, Berührungen oder Geräusche ausgedrückt werden. «Wir müssen das gesellschaftliche Verständnis von Vergewaltigung ändern, und eine neue einwilligungsbasierte Vergewaltigungsbestimmung ist ein Meilenstein in diesen Bemühungen», sagte Justizminister Nick Hækkerup laut der Mitteilung. Der Gesetzesvorschlag soll im Oktober ins Parlament eingebracht werden.

Missbrauchsfall Bergisch Gladbach: Bundesweite Durchsuchungen

KÖLN: Im Zuge der Ermittlungen zum Missbrauchsfall Bergisch Gladbach hat die Polizei am Dienstag bundesweit Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht. Es gehe um den Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Nach Angaben der Polizei waren an mehreren Orten Spezialeinheiten im Einsatz. Eine «erste Sichtung und Bewertung sichergestellter Beweismittel» sei bereits im Gange. Am Mittwoch wollen die Ermittler Einzelheiten zu den Razzien nennen. Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach geht es um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie sowie schweren Kindesmissbrauch.

Schwerer Unfall in Berlin - vermutlich nach illegalem Rennen

BERLIN: Nach einem schweren Autounfall vermutlich durch ein illegales Rennen auf dem Berliner Kurfürstendamm fahndet die Polizei nach einem geflüchteten Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurden eine 45-jährige Frau lebensgefährlich und ihre 17 Jahre alte Tochter schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Auto hatte den Kleinwagen der beiden Frauen am Montagabend auf einer Kreuzung in Charlottenburg gerammt. Die Insassen des Autos, mit dem der Unfall verursacht worden war, seien danach zu Fuß geflüchtet. An dem Rennen sollen noch zwei weitere Autos teilgenommen haben, deren Fahrer flohen.

Zweigeteiltes Wetter: Sommer im Süden und Herbst im Norden

OFFENBACH: Der Süden Deutschlands wird zum Ende der Woche noch einmal mit Sonne verwöhnt. «In den Niederungen von Rhein, Main, Mosel und Neckar sind sogar 27 oder 28 Grad drin», sagte der Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Dienstag. Im Norden wird es dagegen mit vielen Wolken, kühlen Temperaturen und Regen herbstlich. Vor allem am Mittwoch sollte im Osten und Nordosten der Regenschirm nicht vergessen werden. Auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Im Rest des Landes zeigt sich die Sonne häufiger. Die Temperaturen bleiben verhalten bei 17 bis 23 Grad.

Kinderärzte warnen vor Ansturm auf Praxen

KÖLN: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen und zu vielen Coronatests im Herbst und Winter gewarnt. In Fällen, in denen der begründete Verdacht auf Corona bestehe, sei ein entsprechender Test sinnvoll, sagte Präsident Thomas Fischbach in Köln. «Um die Familie zu informieren, damit sie sich isolieren kann, um die anderen Mitglieder und die Gesellschaft zu schützen.» Bei Kindern mit leichten Erkältungsanzeichen ohne konkreten Verdacht sei jedoch eine symptomatische Behandlung ausreichend und sinnvoll.

Schluss für Tinder und Grindr: Dating-Apps in Pakistan blockiert

ISLAMABAD: Pakistan hat bekannte Dating-Apps blockiert, darunter auch die Plattformen Tinder und Grindr. Zudem wurden die Apps Skout, Tagged und SayHi vom Netz genommen, wie Pakistans Telekommunikationsbehörde am Dienstag mitteilte. Begründet wurde der Schritt durch «unmoralische» Inhalte, die einen «negativen Effekt» hätten.

Besonders in Pakistans Metropolen erfreuten sich Dating-Apps in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit, vor allem bei jungen Leuten. Bereits am Freitag rief die Behörde Youtube auf, vulgäre, unanständige und unmoralische Inhalte sowie Videos mit Nacktheit und Hassreden sofort zu blockieren. Aktivisten und Menschenrechtler haben die Blockierung von Inhalten immer wieder als Zensur kritisiert.