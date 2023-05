Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.05.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Kanada und China weisen jeweils einen Diplomaten aus

OTTAWA/PEKING: In einem Streit um den möglichen chinesischen Versuch der Einschüchterung eines kanadischen Parlamentariers haben Kanada und China jeweils einen Diplomaten ausgewiesen. Im Gegenzug für die Ausweisung des chinesischen Diplomaten Zhao Wei am Vortag aus Kanada reagierte das chinesische Außenministerium am Dienstag umgehend und forderte seinerseits einen kanadischen Diplomat aus Shanghai auf, die Volksrepublik zu verlassen.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein kanadischer Geheimdienstbericht über die Rolle des Diplomaten Zhao Wei in Toronto bei dem Versuch, Informationen über die Familie des Abgeordneten Michael Chong in Hongkong zu sammeln, um diese zum Ziel «politischer Sanktionen» zu machen, wie es in Presseberichten hieß. Auslöser war demnach seine Kritik an der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Nordwestregion Xinjiang.

Die Kontroverse ist eine weitere Belastung der ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern. «Wir werden keinerlei Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten dulden», teilte Kanadas Außenministerin Mélanie Joly mit. Chinas Außenministerium sah eine «skrupellose Aktion» und behielt sich seinerseits das Recht vor, weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Fresenius: Sparmaßnahmen greifen

BAD HOMBURG: Der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius ist mit mehr Umsatz ins neue Jahr gestartet. Während der Umsatz im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um 5 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro kletterte, musste der Konzern aber Gewinneinbußen hinnehmen, wie Fresenius am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis fiel mit einem Rückgang um neun Prozent auf 908 Millionen Euro jedoch deutlich besser aus als von Analysten erwartet.

Der seit Oktober amtierende Fresenius-Chef Michal Sen hatte dem kriselnden Konzern in diesem Frühjahr eine neue Strategie und verschärfte Sparmaßnahmen verordnet. «Unsere Produktivitätsmaßnahmen greifen», sagte der Manager nun laut Mitteilung. Im Berichtszeitraum seien Einsparungen in Höhe von rund 130 Millionen Euro erzielt worden. Erste Erfolge bei der Profitabilität gab es bei der Tochter Kabi, die unter anderem auf klinische Ernährung und Nachahmermedikamente spezialisiert ist.

Als Bürde erwiesen sich hingegen erneut die nur noch nachrangig behandelten Töchter, die Servicegesellschaft Vamed und der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC). Beim inzwischen in den MDax abgestiegenen Blutwäschespezialisten brach das Betriebsergebnis um ein Viertel ein, der Gewinn unter dem Strich ging um 45 Prozent auf 86 Millionen Euro zurück.

Experten suchen nach letzten Schweinswalen im Golf von Kalifornien

MEXIKO-STADT: Forscher aus Mexiko, den USA und Kanada wollen den aktuellen Bestand einer vom Aussterben bedrohten Walart im Golf von Kalifornien ermitteln. Zwei Beobachtungsschiffe und örtliche Fischerboote sollen in dem Schutzgebiet nach den kleinen Schweinswalen suchen, wie das mexikanische Umweltministerium und die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd am Montag (Ortszeit) mitteilten.

Der Kalifornische Schweinswal (Phocoena sinus) - auch Vaquita genannt - wird nur selten gesichtet. Laut Organisationen wie Pro Wildlife gibt es nur noch weniger als zehn Exemplare. Die wissenschaftliche Mission will nun vom 10. bis 27. Mai versuchen, die Zahl der verbliebenen Tiere möglichst genau zu ermitteln. Die Experten werden zur Ortung 55 verankerte Detektoren verwenden, um akustische Signale aufzuspüren, sowie leistungsstarke Ferngläser.

Die Vaquita ist mit einer Länge von nur etwa 150 Zentimetern und einem Gewicht von maximal 40 Kilogramm eine der kleinsten Walarten und kommt nur im Golf von Kalifornien vor. Fischer machen dort illegal Jagd auf die Totoaba, eine ebenfalls bedrohte Fischart, deren Schwimmblase auf dem Schwarzmarkt in China als angebliches Aphrodisiakum und Heilmittel extrem hohe Preise erzielt. Dabei geraten auch die Schweinswale unbeabsichtigt in den Netze.

Mexikos Regierung war zuletzt vom Sekretariat des Weltartenschutz-Übereinkommens Cites aufgefordert worden, einen Plan für den Schutz des Schweinswals vorzulegen, um internationale Handelssanktionen zu vermeiden. Nach einer ersten Ablehnung wurde der Plan kürzlich ergänzt und akzeptiert.