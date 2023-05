Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.23 | Überblick

Moskau holt mit Evakuierungsflug mehr als 200 Menschen aus dem Sudan

MOSKAU: Mit einer groß angelegten Evakuierungsaktion hat Moskaus Führung in der Nacht mehr als 200 Menschen aus dem Sudan nach Russland ausgeflogen. «Die Evakuierung wurde von Militärmaschinen der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte übernommen«, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Neben Diplomaten seien auch Vertreter des Verteidigungsministeriums, deren Familienangehörige und andere russische, aber auch ausländische Bürger in Sicherheit gebracht worden. An der Aktion waren demnach vier Transportmaschinen vom Typ Il-76 beteiligt.

Im nordostafrikanischen Sudan kämpfen das Militär und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) um die Macht; seither kommt es zu schweren Kämpfen in Khartum und anderen Landesteilen. Zuletzt hatte sich der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, in dem Konflikt als Vermittler angeboten. Die Wagner-Gruppe war jahrelang im Sudan aktiv und hat nach Prigoschins Angaben dort auch Soldaten ausgebildet. Im Gegenzug bekamen die Russen Medienberichten zufolge lukrative Lizenzen für den Abbau von Rohstoffen.

Japans Regierungschef will Südkorea besuchen

SEOUL: Japan und Südkorea wollen nach einer Wiederannäherung ihrer Länder die Beziehungen möglichst rasch weiterentwickeln. Er plane, am nächsten Sonntag zu einem zweitägigen Besuch nach Südkorea zu reisen, sagte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida während eines Besuchs in Ghana. Der Besuch werde eine «gute Gelegenheit» sein, den diplomatischen Beziehungen weiteren Schwung zu verleihen, zitierte ihn der japanische Sender NHK am Dienstag. Mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol wolle er sich auch über die sich «schnell wandelnde internationale Situation» austauschen.

Es wäre die erste Visite eines japanischen Regierungschefs im Nachbarland seit fünf Jahren und zugleich ein Gegenbesuch. Yoon reiste im März in die japanische Hauptstadt Tokio. Dabei einigten sich beide Seiten angesichts der wachsenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm sowie Chinas Machtstreben auf einen Neubeginn in den historisch belasteten Beziehungen zwischen ihren Ländern. Dazu gehört auch eine Wiederaufnahme gegenseitiger Besuche und eines bilateralen Sicherheitsdialogs. Zudem wurde ein Handelsstreit beigelegt.

Südkoreas konservative Regierung hatte zuvor Pläne zur Beilegung des jahrzehntelangen Streits um die Entschädigung ehemaliger koreanischer Zwangsarbeiter unter der Kolonialherrschaft Japans (1910 bis 1945) verkündet. Nach den Plänen Seouls sollen frühere Zwangsarbeiter oder Hinterbliebene durch einen öffentlichen südkoreanischen Fonds entschädigt werden.

Böse Vermutung : Krokodile sollen Angler gefressen haben

BRISBANE: Im tropischen Norden von Australien suchen die Behörden nach einem vermissten Angler - im Bauch von zwei Krokodilen. Der 65-Jährige war vor vier Tagen beim Fischen am Kennedy River in einem Nationalpark in Queensland plötzlich verschwunden. Der Fluss ist berühmt-berüchtigt für seine große Krokodil-Population. Trotz eingehender Suche in dem gefährlichen Gewässer fehle von dem Mann bisher jede Spur, berichtete der Sender 9News am Dienstag.

In der Nacht hätten Ranger des Umweltministeriums in der Nähe der Ortes, an dem der Mann zuletzt gesehen wurde, zwei gut 4 und knapp 3 Meter lange Exemplare der Reptilien entdeckt. Die Krokodile wurden eingeschläfert, um per Obduktion zu klären, ob sie den passionierten Hobby-Angler gefressen haben. Wahrscheinlich seien sie «in den Vorfall verwickelt», teilte die Polizei mit. «Es handelt sich um einen Nationalpark, und da leben wilde Tiere, wilde Krokodile», sagte Polizeisprecher Jason Chetham.