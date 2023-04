Neues aus dem Ausland am Dienstag

Umweltministerin begleitet Forscher bei Oder-Befischung

KÜSTRIN: Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder im Sommer vergangenen Jahres begleitet Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Dienstagvormittag Wissenschaftler bei einer Forschungsfahrt auf dem Fluss. Zwischen Küstrin an der polnischen Grenze und Hohensaaten will sie sich ein Bild von den ökologischen Schäden machen, wie das Ministerium mitteilte. Lemke begleitet Forscher des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) bei einer Schleppnetzbefischung. Sie soll Daten zu den Fischbeständen in der Oder und deren Zustand liefern.

Im August vergangenen Jahres war es im deutsch-polnischen Grenzfluss zu einer Umweltkatastrophe gekommen. Unzählige Fische und Muscheln starben. Laut Experten ist die Gefahr eines neuen Fischsterbens in diesem Sommer nicht gebannt.

Umweltministerin Lemke sagte laut Mitteilung, die Daten zu Fischbeständen lieferten einen wichtigen Beitrag, um die genauen Umstände der Umweltkatastrophe aufzuklären und um Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen erfolgreich auszurichten. Das Bundesumweltministerium fördert zudem mit Millionen ein Forschungsprojekt des IGB zur Oder. Experten gehen davon aus, dass hoher Salzgehalt, Niedrigwasser, hohe Temperaturen und das Gift einer Algenart wesentliche Ursachen für das Fischsterben waren.

Bundeswehr fliegt weitere 100 Menschen aus dem Sudan aus

BERLIN/KHARTUM: Die Bundeswehr hat am Dienstag rund 100 weitere Menschen aus dem umkämpften Sudan ausgeflogen.

Sie seien in einem nunmehr fünften Militärtransporter gewesen, der in Jordanien landete, sagte ein Sprecher. Die Gesamtzahl der Evakuierten liege damit bei etwa 500 Menschen, darunter Deutsche und Bürger anderer Staaten. Im Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Am Wochenende begannen viele Staaten, ihre Bürger militärisch geschützt auszufliegen. Seit der Nacht zum Dienstag koordiniert die Bundeswehr die Flugbewegungen zu einem als Sammelpunkt genutzten Militärflughafen bei Khartum - eine Aufgabe, die von Frankreich übernommen wurde.

Sechs Umweltaktivisten mit Goldman-Preis ausgezeichnet

SAN FRANCISCO: Für ihren Kampf gegen Umweltzerstörung sind sechs Aktivisten aus ebenso vielen Ländern mit dem renommierten Goldman-Preis ausgezeichnet worden. Der mit 150.000 US-Dollar dotierte Preis wurde Naturschützern aus den USA, der Türkei, Brasilien, Sambia, Finnland und Indonesien bei einer Zeremonie am Montagabend (Ortszeit) in San Francisco verliehen. Die Aktivisten setzen sich gegen Wasserverschmutzung, Monokulturen und Überfischung ein.

Der Goldman-Preis wird jedes Jahr an sechs Aktivisten aus verschiedenen Weltregionen verliehen. Zu den früheren Preisträgern und Preisträgerinnen zählen die brasilianische Umweltministerin Marina Silva und die kolumbianische Vizepräsidentin Francia Márquez.