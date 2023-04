Neues aus dem Ausland am Dienstag

BMW blickt optimistisch auf Markt in China - Wachstum bei E-Autos

SHANGHAI: BMW sieht sich auf dem chinesischen Markt gut aufgestellt. Das Unternehmen sei mit seiner Position sehr glücklich und blicke optimistisch auf das Geschäft, sagte Konzernchef Oliver Zipse am Dienstag auf der internationalen Automesse in Shanghai. Auf dem in China hart umkämpften Markt für Elektroautos schneide BMW besser als alle deutschen Premium-Konkurrenten ab. Allein im ersten Quartal habe man den Absatz von Elektroautos in China auf rund 19.800 verdreifacht. Damit habe der Konzern im Bereich der elektrischen Premiumfahrzeuge einen Marktanteil von rund zehn Prozent.

Anders als auf dem gesamten Premiummarkt nimmt BMW damit bei Elektroautos keine führende Position ein. Hier lagen zuletzt beispielsweise Tesla sowie die chinesische Marke Nio vor den Deutschen. Diskussionen über eine Abkopplung vom chinesischen Markt erteilte Zipse eine Absage. Demnach will das Unternehmen Risiken verringern und nicht alles auf eine Karte setzen. «Genau das machen wir», sagte Zipse und verwies auf die ebenfalls starke Präsenz von BMW auf dem US-Markt und in Europa.

Zwei Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Ost-Jerusalem

TEL AVIV: Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Ost-Jerusalem sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Die israelische Polizei teilte mit, es seien Schüsse auf ein Fahrzeug abgegeben worden. Zwei Insassen seien dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich in dem Viertel Scheich Dscharrah. Der Tatverdächtige konnte entkommen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Bereits am Montagabend hatte eine Palästinenserin im südlichen Westjordanland nach Armeeangaben einen Israeli mit einem Messer verletzt. Soldaten schossen daraufhin auf die Frau, sie wurde verletzt. Nach Medienberichten stammte die 33-Jährige aus einem Flüchtlingslager bei Bethlehem.

Die Lage im besetzten Westjordanland ist seit Monaten sehr angespannt. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 95 Palästinenser bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder ihren eigenen Anschlägen getötet worden. In dem Zeitraum wurden 17 Israelis, ein Italiener und eine Ukrainerin bei Anschlägen getötet.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat.

Nach Schneerekorden in Kalifornien: Sorge vor Überschwemmungen

MAMMOTH LAKES/SACRAMENTO: Nach einem schneereichen Winter in Kalifornien wird nun in dem US-Westküstenstaat mit Überschwemmungen gerechnet. Der Klimaforscher Daniel Swain schrieb am Montag auf Twitter, dass mit einem starken Wasserabfluss aus den Bergregionen zu rechnen sei. Noch sei das meiste Wasser in der Schneedecke gebunden, doch mit steigenden Temperaturen werde die Schmelze schnell einsetzen.

In der kalifornischen Sierra Nevada sorgten massive Stürme in diesem Winter für Rekordniederschläge. In dem mittleren und südlichen Teil der Bergkette sei die tiefste Schneedecke seit 90 Jahren gemessen worden, teilte die Wetterbehörde NOAA Anfang April über ihr National Integrated Drought Information System (NIDIS) mit, das Niederschläge mit Blick auf Dürreprognosen untersucht. Das Skiresort Mammoth Mountain im Südosten der Sierra Nevada verbuchte einen Rekord in der seit Mitte der 50er Jahre betriebenen Anlage.

Ungewöhnlich starke Regenfälle und die beginnende Schneeschmelze haben im Bezirk Tulare County im Central Valley von Kalifornien bereits größere Landstriche unter Wasser gesetzt. Betroffen ist vor allem das seit Jahrzehnten ausgetrocknetes Bett des früheren Tulare-Sees, das inzwischen landwirtschaftlich genutzt wird. Die Behörden haben Wasser aus dem stark angeschwollenen Kings River in die Region umgeleitet.

Die US-Weltraumbehörde Nasa veröffentlichte kürzlich Satellitenfotos der überfluteten Region. Agrarexperten rechnet mit Schäden in Milliarden-Höhe.

G7 demonstrieren Widerstand gegen Attacken auf internationale Ordnung

KARUIZAWA: Das Außenministertreffen der G7 wirtschaftsstarker Demokratien hat aus Sicht der japanischen Regierung ein starkes Zeichen gegen Attacken auf die internationale Ordnung gesetzt. Die Zusammenkunft im japanischen Karuizawa sei «ein großer Erfolg» gewesen, da sie «unseren entschiedenen Widerstand gegen Versuche, den Status quo zu ändern, bestätigt hat», sagte Außenminister Yoshimasa Hayashi am Dienstag auf einer Pressekonferenz zum Abschluss des Treffens. Die G7-Runde hatte während der dreitägigen Beratungen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und des zunehmend aggressiven Machtstrebens Chinas vor jedem Versuch einer gewaltsamen Änderung der internationalen Ordnung gewarnt.

Zur Gruppe der G7 gehören neben Japan auch Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien. Japan hat in diesem Jahr den Vorsitz. Das Treffen in Karuizawa diente auch der Vorbereitung auf den G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Mai in Hiroshima. Dazu wird Kanzler Olaf Scholz (SPD) anreisen.

Nach Schüssen auf Teenager an falscher Haustür: Anklage erhoben

WASHINGTON/KANSAS CITY: Nach den Schüssen auf einen 16-jährigen Schwarzen, der im US-Bundesstaat Missouri an der falschen Tür klingelte, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Hausbesitzer erhoben. Gegen den Mann, einen Weißen von über 80 Jahren, sei Haftbefehl erlassen worden, teilte Staatsanwalt Zachary Thompson bei einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit) mit. Ihm werde schwere Körperverletzung vorgeworfen, was in Missouri im Falle einer Verurteilung mit lebenslanger Haft bestraft werden kann. Er sei auch wegen bewaffneter krimineller Handlungen angeklagt worden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag in Kansas City. Mehreren US-Medien zufolge hatte der 16-Jährige seine Geschwister abholen wollen, wohl aber versehentlich an der falschen Haustür geklingelt. Daraufhin habe der Hausbesitzer auf den schwarzen Jugendlichen geschossen. Staatsanwalt Thompson sagte, es seien zwei Schüsse abgegeben worden. Der Junge sei am Kopf und Arm getroffen worden. Es gebe eine «rassistische Komponente» bei dem Vorfall. Gleichzeitig betonte er, dass in den Anklagedokumenten aber nicht stehe, dass die Schüsse rassistisch motiviert gewesen seien.

Der Verdächtige war nach der Tat zunächst für 24 Stunden in Gewahrsam genommen, dann aber wieder freigelassen worden. Laut der «Washington Post» sagte er der Polizei, dass die Schüsse das Letzte gewesen seien, was er habe tun wollen - er sei aber sehr erschrocken gewesen wegen der Größe des Teenagers, seines eigenen Alters und seiner Unfähigkeit, sich zu verteidigen. Er habe geglaubt, sich vor einer körperlichen Auseinandersetzung schützen zu müssen. Den Angaben zufolge sei er sichtlich aufgebracht gewesen und habe wiederholt seine Sorge um das Opfer geäußert.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris drückte dem 16-Jährigen und seiner Familie ihr Mitgefühl aus. «Kein Kind sollte jemals in der Angst leben, erschossen zu werden, weil es an der falschen Tür klingelt», schrieb sie auf Twitter. Der Teenager erholt sich nach US-Medienberichten von der Verletzung. Der erneute Fall von Waffengewalt in den USA löste Proteste in Kansas City aus. Hunderte Menschen gingen laut CNN in der an den Bundesstaat Kansas grenzenden Stadt auf die Straße.

G7-Staaten fordern China zu Einhaltung internationaler Regeln auf

KARUIZAWA: Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat China mit deutlichen Worten zur Einhaltung internationaler Regeln aufgefordert. «Wir erinnern China an die Notwendigkeit, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt zu verzichten», heißt es in einer am Dienstag verabschiedeten gemeinsamen Erklärung zum Abschluss des G7-Außenministertreffens im japanischen Karuizawa. «Es gibt keine Rechtsgrundlage für die expansiven maritimen Ansprüche Chinas im Südchinesischen Meer, und wir lehnen Chinas Militarisierungsaktivitäten in der Region ab.»

Zum Konflikt um Taiwan heißt es weiter: «Wir bekräftigen die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan als unverzichtbares Element für die Sicherheit und den Wohlstand in der internationalen Gemeinschaft und rufen zu einer friedlichen Lösung der Probleme zwischen beiden Seiten der Straße auf.» China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit der Eroberung der demokratischen Inselrepublik. Die G7-Staaten betonten: «Wir lehnen alle einseitigen Versuche, den Status quo mit Gewalt oder Zwang zu verändern, entschieden ab.»

Auch zu den Menschenrechten fanden die sieben demokratischen Regierungen deutliche Worte: Man sei besorgt über die Menschenrechtsverletzungen in Tibet und Xinjiang. Chinas Zentralregierung wird seit langem eine systematische Unterdrückung der muslimischen Uiguren in der westlichen Provinz vorgeworfen.

Ungeachtet der Kritik will die G7-Runde bei globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel zusammenarbeiten. Man sei bereit, durch Dialog «konstruktive und stabile Beziehungen aufzubauen und den globalen wirtschaftlichen Aufschwung und den Austausch zwischen den Menschen in einer für beide Seiten vorteilhaften Weise zu fördern». Zu den G7 gehören neben Deutschland und Japan auch Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien.

G7 fordern bedingungsloses Ende der Kämpfe im Sudan

KARUIZAWA: Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat von den Konfliktparteien im Sudan ein sofortiges und bedingungsloses Ende der Kämpfe verlangt. «Wir rufen alle Akteure auf, auf Gewalt zu verzichten, zu Verhandlungen zurückzukehren und aktive Schritte zu unternehmen, um Spannungen abzubauen», heißt es im Abschlusspapier zu den Beratungen der G7-Außenministerinnen und Außenminister, die am Dienstag im japanischen Erholungsort Karuizawa endeten. Auch müsse die Sicherheit der Zivilisten sowie des diplomatischen und humanitären Personals gewährleistet werden.

Zur Gruppe der G7 gehören neben Deutschland und Japan auch Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien. Japan hat derzeit den Vorsitz.

Die Vereinten Nationen gehen in dem innerstaatlichen Machtkampf im Sudan von mindestens 185 Toten und 1800 Verletzten aus, darunter viele Zivilisten. Am Wochenende war ein lange schwelender Machtkampf zwischen der Armee des Landes unter Kommando von Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und den rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) seines Stellvertreters Mohammed Hamdan Daglo in offene Gewalt ausgeartet.

Die G7-Runde verurteilte die anhaltenden Kämpfe aufs Schärfste. Sie würden die Bemühungen zur Wiederherstellung des demokratischen Übergangs im Sudan untergraben. «Wir fordern die Parteien auf, die Feindseligkeiten unverzüglich und ohne Vorbedingungen zu beenden», heißt es im Abschlussdokument des Treffens.