Neues aus dem Ausland am Dienstag

Ein Toter - etwa 30 Verletzte bei Zugunglück

VOORSCHOTEN: Bei einem schweren Zugunglück in den Niederlanden ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, etwa 30 Personen wurden verletzt. 19 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstag im Radio mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.25 Uhr auf der Strecke von Leiden nach Den Haag beim Ort Voorschoten. Die Ursache war zunächst unklar. Nach Angaben von Augenzeugen sollen ein Güterzug und ein Passagierzug gegen einen Baukran gestoßen sein. Der Passagierzug soll nach Angaben der Feuerwehr und der Bahn entgleist sein. Einige Wagen waren umgestürzt.

Rund zehn Passagiere waren von Anwohnern aufgenommen worden. Es handelt sich um eine sehr stark befahrene Strecke von Amsterdam nach Den Haag.

Taiwans Präsidentin bestätigt Treffen mit US-Republikaner McCarthy

TAIPEH: Trotz Protesten Chinas will Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch in den USA den Sprecher des US-Repräsentantenhauses treffen. Das Treffen mit dem Republikaner Kevin McCarthy, protokollarisch gesehen die Nummer drei im Staate, wurde am Dienstag vom Büro der taiwanischen Präsidentin bestätigt. Es soll demnach bei einem Zwischenstopp Tsais auf dem Rückweg von ihrer Mittelamerikareise stattfinden. Die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete, dass die beiden Politiker in der Ronald-Regan-Präsidentenbibliothek in der kalifornischen Stadt Simi Valley nordwestlich von Los Angeles zusammenkommen sollen.

Am Montag hatte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erneut vor einer möglichen Zusammenkunft gewarnt. «Wir sind entschieden gegen jede Form offizieller Interaktion und Kontakte zwischen der US-Seite und den taiwanesischen Behörden», sagte Sprecherin Mao Ning. China werde entschlossene Maßnahmen ergreifen, «um seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen».

Taiwan hat seit 1949 eine unabhängige Regierung, doch China betrachtet die demokratische Insel als Teil seines Staatsgebiets. Auf einen Besuch von McCarthys demokratischer Vorgängerin Nancy Pelosi in Taiwan im vergangenen August hatte die chinesische Führung mit einem mehrtägigen Militärmanöver reagiert.

Anklageverlesung im Fall Trump: Richter lehnt Videoübertragung ab

WASHINGTON/NEW YORK: Während der Verlesung der Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump werden keine Videokameras zur Liveübertragung aus dem Gericht zugelassen sein. Der zuständige Richter Juan Merchan lehnte am Montagabend (Ortszeit) einen entsprechenden Antrag etlicher Medien ab, wie diese berichteten. Erlaubt sind demnach aber fünf Fotografen, die zu Beginn der Anklageverlesung Fotos machen können. Die Medienorganisationen hatten ihren Antrag mit dem öffentlichen Interesse begründet, Trumps Anwälte sperrten sich gegen eine Videoübertragung. «Leider müssen die Interessen der Nachrichtenorganisationen gegen konkurrierende Interessen abgewogen werden, auch wenn sie aufrichtig und zweifelsohne wichtig sind», begründete Merchan seine Entscheidung.

Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag die Anklage gegen den Republikaner verkündet. Deren Verlesung in Manhattan, zu der Trump erscheinen muss, ist für diesen Dienstag angesetzt.

Der Hintergrund des Falls: Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 2016 ließ Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen. Diese hatte behauptet, sie habe Sex mit ihm gehabt. Trump bestreitet eine Affäre - nicht aber, dass Geld geflossen ist. Die Zahlung könnte im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen.

Zweitgrößter Heroinfund aller Zeiten

BRISBANE: Mega-Drogenfund in Australien: Die Grenzbehörde hat an der Ostküste des Landes in Brisbane eine Lieferung von 336 Kilo Heroin aus Malaysia beschlagnahmt. Das sei ein Drittel der Menge, die jährlich im ganzen Land konsumiert werde, teilte die Nationalpolizei am Dienstag mit. Der Straßenverkaufswert betrage 268,8 Millionen australische Dollar (168 Millionen Euro). Es sei der größte Heroinfund aller Zeiten im Bundesstaat Queensland - und der zweitgrößte landesweit.

Beamte hätten die Drogen in einem Seefrachtcontainer in zwei Betonblöcken mit einem Gewicht von jeweils etwa 500 Kilogramm entdeckt. Diese seien als Zubehör für Solartechnik deklariert gewesen. Die Lieferung war an ein Industriegrundstück in Brendale nördlich von Brisbane adressiert. Im Inneren der Blöcke seinen 960 Päckchen mit jeweils 350 Gramm Heroin gefunden worden.

Ein Mann aus Sydney sei im Zusammenhang mit dem Fund festgenommen worden, hieß es weiter. Dem 55-Jährigen drohe eine lebenslange Haftstrafe. «Diese Menge Heroin hätte der Gemeinschaft unermesslichen Schaden zugefügt und unser Gesundheitssystem und unsere Sozialdienste belastet - alles im Namen der Gier», sagte Polizeisprecher John Tanti. Die Konfiszierung sei ein enormer finanzieller Schlag für die Schmuggler.