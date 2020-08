Neues aus dem Ausland am Dienstag

Tourismusbeauftragter schließt Reisewarnung für Frankreich nicht aus

BERLIN: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, schließt eine Reisewarnung für ganz Frankreich nicht aus. «Wir haben ein atmendes System», sagte der CDU-Politiker am Dienstag in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv. Es gebe klare Maßzahlen, nach denen eine Region zum Risikogebiet erklärt werde, so Bareiß. «Wenn 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu erkennen sind, dann muss man reagieren.» Am Montag hatte die Bundesregierung wegen der Corona-Ansteckungsgefahr eine Reisewarnung für den Großraum Paris sowie weite Teile der französischen Mittelmeerküste rund um Marseille ausgesprochen.

Die Einstufung der Regionen Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d'Azur als Risikogebiete halte er für angemessen, betonte Bareiß. «Das System funktioniert. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir nicht mehr Länder schließen wollen, sondern nur noch Regionen beobachten wollen», sagte er in der TV-Sendung.

Eine Reisewarnung ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Und sie hat eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Pauschalreisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

UN-Experte: Mehr als 10.000 aktive IS-Kämpfer in Syrien und Irak

NEW YORK: Die Terrormiliz Islamischer Staat IS hat nach Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) mehr als 10.000 aktive Kämpfer in Syrien und im Irak. In kleinen Zellen bewegten sie sich zwischen den beiden Ländern hin und her, sagte der Chef des UN-Büros für Anti-Terrorismus, Wladimir Woronkow, bei einer Sitzung am Montag (Ortszeit). Die Anzahl der IS-Angriffe sei 2020 im Vergleich zu vergangenem Jahr in beiden Staaten «bedeutend gestiegen». Demnach gab es auch vermehrt Anschläge einzelner sowie kleinerer Gruppierungen.

Der IS und andere Terrorgruppen versuchten, die weitreichenden Beeinträchtigungen, sozioökonomischen und politischen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auszunutzen, warnte Woronkow. Der UN-Experte rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, das kollektive Handeln und die Terrorismusbekämpfung während der Zeit der Pandemie sowie danach zu stärken. «Die globale Bedrohung durch den IS wird wahrscheinlich zunehmen, wenn die internationale Gemeinschaft diese Herausforderung nicht bewältigt», sagte Woronkow und forderte von den Mitgliedstaaten entschiedene Maßnahmen bei humanitärer Hilfe, Menschenrechten und zur Sicherheit in der Region.

Für Westafrika schätzte der UN-Experte die Zahl der IS-Mitglieder auf rund 3500. Die Hauptbedrohung in Europa stelle die terroristische Radikalisierung durch das Internet dar. Bedenken verursache derzeit die Freilassung von Gefangenen mit terroristischem Hintergrund sowie Verbindungen. Zudem verliere der IS für die Geheimdienste einiger europäischer Länder aufgrund einer Zunahme gewaltsamen Rechtsextremismus an Priorität.

Venezuela zieht Kauf von Raketen aus dem Iran in Betracht

CARACAS/TEHERAN: Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat den Kauf von Raketen aus dem Iran nicht ausgeschlossen. «Mir erschien das eine gute Idee und ich habe [Verteidigungsminister Vladimir] Padrino beauftragt, das volle Potenzial der iranischen Militärtechnologie zu prüfen», sagte der autoritär regierende Maduro in einem am Montagabend (Ortszeit) wiederholten Interview im staatlichen venezolanischen Fernsehen. «Und wenn es möglich ist, werden wir diese Raketen zu gegebener Zeit kaufen.»

Nach Angaben des iranischen Außenministeriums gibt es noch keine Anfrage aus Venezuela für den Kauf von Raketen. «Wir haben diesbezüglich aus Caracas nichts erhalten», sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Montag laut Nachrichtenagentur Isna. Der kolumbianische Präsident Iván Duque hatte in der vergangenen Woche unter Berufung auf Geheimdienst-Informationen gesagt, dass die venezolanischen Streitkräfte versuchten, Mittel- und Langstreckenraketen aus dem Iran zu erwerben.

Kolumbien gehört zu den erbitterten Gegnern von Präsident Maduro in Caracas. Dessen sozialistische Regierung ist international weitgehend isoliert, weil die USA, viele lateinamerikanische und europäische Staaten Maduro nicht mehr als legitimen Staatschef anerkennen. Zuletzt baute er seine Beziehungen zu den verbliebenen Verbündeten aus. Der Iran schickte beispielsweise Tanker mit Benzin und ein Frachtschiff mit Lebensmitteln in das südamerikanische Krisenland.

Spott im Netz für lauteste Parteitagsrednerin Guilfoyle

WASHINGTON: Kimberly Guilfoyle, Freundin von Präsidentensohn Donald Trump Jr. und ehemalige Staatsanwältin, hat am ersten Tag des Parteitags der Republikaner den mit Abstand lautesten Auftritt abgeliefert. Die 51-Jährige trug ihren Text mit so viel Inbrunst - und teilweise fast brüllend - vor, dass sich Twitter-Nutzer reihenweise fragten, ob sie wisse, dass das Mikrofon bereits erfunden wurde. Selbst ein Reporter von der erzkonservativen Website «Daily Caller» schrieb: «Ich habe den Auftritt von Kim Guilfoyle gehört - und mein Fernseher ist nicht einmal an.»

Doch es war nicht nur die theatralische Darbietung mit hochgerissenen Armen und strahlendem Blick, die Guilfoyles Rede hervorstechen ließen, sondern auch der Inhalt, mit dem sie Zuschauern Angst vor einem Wahlsieg der Demokraten machen wollte. «Sie wollen dieses Land zerstören und alles, wofür wir gekämpft haben und was uns lieb ist», sagte sie. «Sie wollen kontrollieren, was Sie sehen und denken und woran Sie glauben - damit sie (die Demokraten) kontrollieren können, was Sie denken.»

Als Negativbeispiel nannte Guilfoyle Kalifornien: «Es ist ein Ort mit immensem Wohlstand, unermesslicher Innovation und makelloser Umwelt - und die Demokraten haben es verwandelt in ein Land weggeworfener Heroin-Spritzen in Parks, Krawallen auf den Straßen und Stromausfällen in den Häusern.» Es war auch eine höchst persönliche Spitze: Guilfoyle war einst mit dem heutigen kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom verheiratet.

Israel beschießt nach Ballon-Angriffen Ziele der Hamas

TEL AVIV: Als Reaktion auf erneute Ballon-Angriffe aus dem Gazastreifen hat Israel Ziele der islamistischen Hamas in der palästinensischen Küstenregion beschossen. «Unsere Panzer und Flugzeuge haben eben Militärposten der Hamas sowie unterirdische Einrichtungen in Gaza getroffen», twitterte die israelische Armee am Dienstagmorgen. «Wir werden israelische Zivilisten gegen den Terror verteidigen», so das Militär weiter.

Bereits seit mehreren Wochen lassen militante Palästinenser täglich Brand-Ballons aus dem Gazastreifen nach Israel aufsteigen. Beobachter gehen davon aus, dass so Druck auf Israel ausgeübt werden soll, Geldzahlungen aus Katar für das Küstengebiet wieder zu ermöglichen. Mit den Angriffen soll demnach aber auch Druck auf Katar ausgeübt werden, damit der Golfstaat seine finanzielle Unterstützung für den Gazastreifen fortsetzt. Die israelische Armee beschoss nach diesen Angriffen jeweils Ziele in dem Gebiet.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitserwägungen. In dem Küstenstreifen am Mittelmeer leben zwei Millionen Einwohner unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, USA und EU als Terrororganisation eingestuft.

Republikaner werben mit Befreiung von Geiseln für Trump

WASHINGTON: Der Parteitag der Republikaner hat mit der Befreiung von im Ausland inhaftierten US-Staatsbürgern durch die Regierung für die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump geworben. «Unrechtmäßig von ausländischen Regierungen festgehaltene Amerikaner wurden geschlagen, misshandelt, ausgehungert und dem Tod überlassen, bis Präsident Donald Trump eingriff», hieß es in einem eingespielten Video, in dem befreite Amerikanern gezeigt wurde, die etwa im Iran, in Syrien oder in der Türkei festgehalten worden waren.

«Unter dieser Regierung hat sich Amerika nicht von unseren Menschen abgewandt und wird das auch nicht tun», hieß es in dem Video weiter. «Präsident Trump lieferte einen Funken der Hoffnung, indem er unsere Geiseln nach Hause brachte.» Trump wurde in dem Video bei einem Treffen mit sechs früheren Gefangenen gezeigt, bei dem der Präsident sich deren Freilassung als Verdienst anrechnete. Auch andere Präsidenten vor Trump hatten während ihrer Amtszeit Geiseln zurückgeholt.

Angehöriger von Christchurch-Opfer sah Tat auf Facebook

WELLINGTON: Ein Angehöriger eines Opfers des Anschlags auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch mit 51 Toten hat unwissentlich Videoaufnahmen des grausamen Massakers im Internet angesehen. «Diese Bilder werden mich für den Rest meines Lebens verfolgen», sagte Kyron Gosse am Dienstag vor einem Gericht in Christchurch. Seine Tante Linda Armstrong war eines von sieben Todesopfern im Linwood Islamic Centre - dem zweiten Tatort. Am zweiten Tag der Anhörung von Betroffenen sollten insgesamt 26 Überlebende des Anschlags sowie Angehörige von Opfern Erklärungen vor Gericht verlesen.

Der 29-Jährige Rechtsextremist Brenton Tarrant aus Australien hatte am 15. März 2019 muslimische Gläubige attackiert und 51 Menschen getötet. 50 weitere wurden verletzt. Große Teile der Tat übertrug er per Helmkamera über Facebook live im Internet. Zuvor hatte er ein Manifest mit rassistischen und rechtsextremen Parolen per E-Mail verschickt und ins Netz gestellt. Es war das verheerendste Gewaltverbrechen in der jüngeren Geschichte des Pazifikstaates.