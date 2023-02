Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.02.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Gruppe um australischen Professor entführt

PORT MORESBY: In einer abgelegenen Region von Papua-Neuguinea sind ein Professor aus Australien und drei örtliche Kollegen verschleppt worden. Dies bestätigte die Polizei des Inselstaates, nachdem es zunächst geheißen hatte, unter den Geiseln seien mehrere ausländische Staatsbürger. Die vier Wissenschaftler hätten im Hochland rund um den Mount Bosavi Feldforschung betrieben, als sie zusammen mit mehreren Guides von einer bewaffneten Gruppe entführt worden seien, berichtete der australische Sender ABC am Dienstag. Die örtlichen Führer seien später freigelassen worden.

Die Entführer hätten eine Geldforderung gestellt, sagte Papua-Neuguineas Polizeichef David Manning. Die Behörden glauben, dass die Entführer aus Komo in der Provinz Hela stammen und die Geiseln in eine entlegene Region verschleppt haben. Bei dem Professor handelt es sich den Angaben zufolge um einen Neuseeländer mit Wohnsitz in Australien.

Spezialisierte Sicherheitskräfte würden «alle erforderlichen Mittel» einsetzen, um die Freilassung der Geiseln sicherzustellen, sagte Manning. Der Schutz der vier Entführten habe dabei oberste Priorität.

Erst vor knapp zwei Wochen hatten Rebellen in der angrenzenden Provinz Papua, die zu Indonesien gehört, einen neuseeländischen Piloten als Geisel genommen. Die West Papua National Liberation Army (TPNPB), der bewaffnete Flügel der örtlichen Separatistenbewegung, fordert Verhandlungen über die Unabhängigkeit der Region.

Heil und Schulze für gesteuerte Arbeitsmigration - Zentrum in Ghana

ACCRA: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (beide SPD) setzen sich für mehr gesteuerte Arbeitsmigration nach Deutschland ein. Ihre beiden Ministerien teilten am Dienstag mit, die Regierung unternehme einen «Paradigmenwechsel in der deutschen Migrationspolitik». Damit ist unter anderem eine Senkung der Hürden bei der Fachkräfte-Einwanderung durch das geplante entsprechende Gesetz gemeint. Derzeit ist so ein Gesetz in der Regierung in Vorbereitung. Zudem sollen auswanderungswillige Menschen aber auch in ihren Heimatländern besser gefördert werden.

«Ziel ist, sichere, reguläre und geordnete Migration zum gegenseitigen Vorteil zu nutzen», teilte die Regierung weiter mit. Anlässlich eines Besuchs in Ghana wollten Schulze und Heil demnach den Startschuss für so eine Neuausrichtung mit einer gemeinsamen Erklärung mit dem ghanaischen Arbeitsministerium geben.

«Es geht darum, dass beide Staaten in ihrer Volkswirtschaft davon profitieren können», sagte Heil. «Wenn hier der Eindruck entsteht, als würden wir diesem Land kluge Fachkräfte abziehen, dann wäre das ein falscher», sagte Heil weiter. In Ghana gebe es viele junge Menschen, die gut ausgebildet seien, aber auf dem heimischen Arbeitsmarkt derzeit kaum Chancen hätten. «Deswegen ist es gut, miteinander zu arbeiten und eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen», sagte Schulze.

Ein bereits seit 2017 bestehendes ghanaisch-deutsche Migrationsberatungszentrum in Accra soll laut der Regierung zu einem umfassenden «Zentrum für Jobs, Migration und Entwicklung» weiterentwickelt werden. Die Einrichtung soll Interessierte unter anderem informieren, welche Wege es zur Arbeit nach Deutschland und andere Länder gibt.