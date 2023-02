Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

UNHCR: Erdbeben trifft viele ohnehin schon schutzlose Syrer

DAMASKUS: In Syrien haben die verheerenden Erdbeben nach UN-Angaben vor allem Menschen getroffen, die ohnehin schon schutzlos unter desaströsen Bedingungen leben. Viele Binnenflüchtlinge, die vor der Katastrophe in baufälligen Unterkünften wohnten, mussten die Nacht bei Schnee und eisigen Temperaturen im Freien verbringen, wie eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen sagte. «Bei den vielen Nachbeben und Erschütterungen hatten die Menschen Angst, in ihren Häusern zu bleiben.»

Einige der betroffenen Gebiete seien zudem abgelegen und nur schwer erreichbar. Es gebe unter anderem nicht genügend Notunterkünfte, Decken und warme Kleidung für die Erdbebenopfer. In dem Bürgerkriegsland leben rund 6,8 Millionen Binnenvertriebene.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Erdbeben den Südosten der Türkei und Regionen in Syrien erschüttert. Mittags folgte in derselben Region ein weiteres Beben der Stärke 7,5. Es gab zudem Hunderte Nachbeben. In beiden Ländern starben Tausende.

Rettungsarbeiten gehen weiter - Menschen verzweifelt

ISTANBUL: Nach den schweren Erdbeben in der Südosttürkei gehen die Rettungsarbeiten weiter - die Situation ist dramatisch. Im südtürkischen Hatay sei der Strom ausgefallen, berichtete eine Augenzeugin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Hilfe werde dringend benötigt. Die Tankstellen hätten kein Benzin mehr und es gebe kein Brot zu kaufen. Auch in der Nachbarprovinz Osmaniye sei der Strom ausgefallen, sagte eine Reporterin des Senders CNN Türk.

In der südosttürkischen Metropole Diyarbakir verbrachten viele Menschen die Nacht draußen, in Schulen oder Moscheen, wie ein dpa-Mitarbeiter berichtete. «Die Menschen haben Angst, in ihre Häuser zurückzukehren», sagte er. Mehrere Nachbeben seien zu spüren gewesen und es sei bitterkalt. Die Zelte der Katastrophenschutzbehörde Afad seien nicht beheizt und reichten nicht aus.

Viele Einwohner Diyarbakirs versuchten, in die Dörfer zu gelangen. Die Häuser dort sind in der Regel einstöckig und gelten daher als sicherer. «Es herrscht Anspannung, die Menschen wissen wirklich nicht, was sie machen sollen», sagte er.

Zahl der Toten in Türkei steigt auf mehr als 3000

DAMASKUS/ISTANBUL: Die Zahl der Todesopfer in der Türkei nach dem verheerenden Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet ist auf 3381 gestiegen. Mehr als 20.000 Menschen seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Dienstag mit. Mehr als 5700 Gebäude seien eingestürzt. Orhan Tatar, Chef der Abteilung für Erdbeben und Risikoverminderung, rief die Menschen dazu auf, sich von beschädigten Gebäuden fern zu halten.

Die Wetterbedingungen seien sehr schlecht, sagte Tatar. Die Meteorologische Generaldirektion meldete für die betroffenen Regionen teils starken Schneefall, Platzregen und starke Winde. Die Temperaturen liegen teils um den Gefrierpunkt.

Für Kahramanmaras etwa, dem Epizentrum des Bebens, meldete die Behörde Schnee und Wind. In der südosttürkischen Metropole Diyarbakir regnete es, im Tagesverlauf wird Schneefall vorausgesagt.

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei im Grenzgebiet zu Syrien erschüttert. Mittags folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,5 für dieselbe Region. Afad meldete bislang mehr als 280 Nachbeben.

Warum viele Haushunde nicht mehr wie Wölfe heulen

BUDAPEST: Haushunde verlernen durch die Nähe zum Menschen das von Wölfen bekannte Heulen. Das haben Verhaltensforscher um die Erstautorin Fanni Lehoczki von der Eötvös-Lorand-Universität in Budapest anhand von 68 reinrassigen Hunden belegt. Bei dem Test wurden den Tieren Aufnahmen von Wolfsgeheul abgespielt und ihre Reaktionen beobachtet. Darüber hinaus wurde die genetische Ähnlichkeit der verschiedenen Rassen zu Wölfen bestimmt, wie das Team im Fachmagazin «Communications Biology» berichtet.

Die Ergebnisse zeigten, dass Hunderassen, die dem Wolf genetisch sehr ähnlich sind, eher dazu neigen, auf die Aufnahmen des Wolfsgeheuls selbst mit eigenem Heulen zu antworten. Vom Wolf entfernter verwandte Rassen reagierten hingegen eher mit Bellen. Die Forscher fanden diesen Zusammenhang jedoch nur bei älteren Hunden. Sie nehmen daher an, dass Hunde der meisten Rassen zwar heulen können, diese Fähigkeit aber wegen ihres veränderten sozialen Umfelds beim Menschen ihre Funktion verloren hat. Daher würden viele Hunde moderner Rassen das Heulen nicht mehr in den entsprechenden Situationen einsetzen.

Darüber hinaus sei festgestellt worden, dass Rassen die mehr Heulen, dabei gleichzeitig auch unter Stress stünden, erklärte Senior-Autor Tamás Faragó von derselben Universität. Das Team geht davon aus, dass alte Rassen das Heulen von Wölfen besser in Informationen umsetzen können als moderne Rassen. In der Testsituation könnten sich die Hunde alter Rassen im Revier eines fremden Rudels gefühlt haben, was ihnen Stress bereitete. Daher signalisierten sie dem heulenden Rudel ihre Anwesenheit durch Heulen, um eine mögliche Begegnung zu vermeiden, vermutete Faragó. «So wie Wölfe es tun.»

Der Studie zufolge reagierten vor allem ältere Hunde ab fünf Jahren von ursprünglicheren Rassen mit Heulen. Es sei auch möglich, dass das Heulen, das bei einem höheren Stressniveau auftritt, eine Angstreaktion ist und dass ältere Hunde in der Situation ängstlicher sind, sagte Faragó. Um das zu prüfen, seien weitere Untersuchungen nötig.

Katastrophenschutz: Bisher über 240 Nachbeben

ISTANBUL/DAMASKUS: In der türkisch-syrischen Grenzregion hat es bisher 243 Nachbeben gegeben. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Dienstag mit. Die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Erschütterungen vom Montagmorgen war zuletzt auf mehr als 4200 gestiegen. Der Afad-Vorsitzende, Yunus Sezer, gab in der Nacht zum Dienstag die Zahl der Toten in der Türkei mit 2921 an. Außerdem seien 15.834 «unserer Bürger» verletzt. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme von Montagabend mindestens 1300 Menschen ums Leben.

Das endgültige Ausmaß der Katastrophe war weiter unklar, zahlreiche Menschen wurden unter Trümmern vermisst. Angehörige und Rettungskräfte suchten auch in der Nacht zum Dienstag weiter nach Verschütteten.

Gouverneur: Zahlreiche Helfer reisen von Istanbul in Erdbebenregion

ISTANBUL: Nach Angaben des türkischen Gouverneurs von Istanbul, Ali Yerlikaya, haben sich zahlreiche Helfer vom städtischen Flughafen aus auf den Weg in die von Erdbeben verheerend getroffene Südtürkei gemacht. «Wir sind dankbar». Um 06.00 Uhr (Ortszeit) seien bereits 12.752 Mitarbeiter und Freiwillige der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad mit 73 Flugzeugen aus Istanbul in die Erdbebenregion geschickt worden, teilte Yerlikaya in der Nacht zum Dienstag auf Twitter mit.

Er teilte außerdem ein Video, das zeigen soll, wie Hunderte von Helfern am Flughafen Istanbul dicht gedrängt auf ihre Abfertigung warten. Die Personen, die orangene Helme oder Leibchen tragen, seien auf dem Weg ins syrisch-türkische Grenzgebiet. Dort sind nach der Erdbebenkatastrophe weiterhin zahlreiche Menschen unter Trümmern vermisst. Angehörige und Rettungskräfte suchten auch in der Nacht zum Dienstag weiter nach Verschütteten.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Australien und Neuseeland senden Hilfe

CANBERRA: Nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet senden Australien und Neuseeland Millionenhilfen. Sein Land werde zehn Millionen australische Dollar (6,4 Millionen Euro) als Soforthilfe über das Internationale Rote Kreuz schicken, sagte der australische Premierminister Anthony Albanese am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem neuseeländischen Amtskollegen Chris Hipkins in Canberra. «Australiens Hilfe wird auf die Bedürftigsten abzielen», betonte Albanse.

Neuseeland will 1,5 Millionen neuseeländische Dollar (880.000 Euro) spenden. «Unsere Herzen sind bei den Betroffenen. Neuseeland wird auch zu den internationalen Bemühungen beitragen», erklärte Hipkins. Das Geld soll Teams des Roten Kreuzes dabei helfen, wichtige Hilfsgüter wie Lebensmittel, Zelte, Decken, Medikamente und psychologische Unterstützung ins Erdbebengebiet zu bringen.

Chinesischer Ballon auch über Costa Rica gesichtet

SAN JOSÉ: Auch über Costa Rica ist ein chinesischer Ballon gesichtet worden. Das bestätigte das Außenministerium des mittelamerikanischen Landes am Montag (Ortszeit). Die chinesische Botschaft in San José bedauere den Vorfall. Der Ballon diene ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und habe keine Gefahr dargestellt. Er sei wegen der Wetterverhältnisse und aufgrund mangelnder Steuerungsfähigkeit von seiner ursprünglich geplanten Route abgekommen, hieß es in der Mitteilung weiter. Ob es sich bei dem gesichteten Objekt um denselben Ballon handelt, der zuvor am Freitag über Kolumbien geflogen war oder um einen weiteren Ballon, war zunächst unklar.

Zuletzt hatte das US-Militär einen chinesischen Beobachtungsballon vor der Küste von South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Peking kritisierte den Abschuss als «offensichtliche Überreaktion», die den Geist des Völkerrechts verletzt habe. Washington warf China vor, mit dem Ballon Militäreinrichtungen ausspionieren zu wollen. Die Regierung in Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der durch die Westwinddrift und wegen unzureichender Navigation weit vom Kurs abgekommen sei. Auch über Kolumbien war ein Ballon aus China entdeckt worden.

Löschflugzeug aus USA unterstützt Brandbekämpfung

PURÉN: Im Kampf gegen die schweren Waldbrände in Chile haben die Einsatzkräfte Unterstützung aus den USA erhalten. Am Montag (Ortszeit) flog das Löschflugzeug 10 Tanker seinen ersten Einsatz in der Region Biobío, wie der Radiosender Cooperativa berichtete. «Das ist zweifellos eine gute Nachricht», sagte Präsident Gabriel Boric. Das umgebaute Großraumflugzeug vom Typ McDonnell Douglas DC-10 fasst 35.000 Liter und kann das Löschwasser innerhalb von vier Sekunden über dem Brandherd abwerfen. Zwei Löschflugzeuge des Unternehmens 10 Tanker Air Carrier waren bereits bei Bränden 2019 in Chile im Einsatz.

Auch aus Spanien, Mexiko und Argentinien trafen Einsatzkräfte zur Unterstützung bei den Löscharbeiten in Chile ein. Bislang kamen bei den schweren Waldbränden mindestens 26 Menschen ums Leben. Rund 800 Häuser wurden bei den Feuern auf 200.000 Hektar Land im Zentrum und Süden des Landes zerstört. Die Ursachen der Brände waren zunächst noch unklar. Die große Hitze bei Temperaturen um die 40 Grad in den Regionen Ñuble, Biobío und Araukanien erschwerten die Löscharbeiten. In dem südamerikanischen Land ist jetzt Hochsommer. Zehn Menschen wurden laut Innenministerium bislang festgenommen, weil sie Feuer vorsätzlich gelegt haben sollen.

Nach Erdbeben mehr als 4200 Tote in Syrien und Türkei

ISTANBUL/DAMASKUS: Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 4200 gestiegen. Der Vorsitzende der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad, Yunus Sezer, gab in der Nacht zum Dienstag die Zahl der Toten im eigenen Land mit 2921 an. Außerdem seien 15.834 «unserer Bürger» verletzt. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme von Montagabend mindestens 1300 Menschen ums Leben.

Das endgültige Ausmaß der Katastrophe war weiter unklar, zahlreiche Menschen wurden unter Trümmern vermisst. Angehörige und Rettungskräfte suchten auch in der Nacht zum Dienstag weiter nach Verschütteten.

Mehrere regierungskritische Geistliche verurteilt

MANAGUA: In Nicaragua sind vier regierungskritische Priester und zwei Seminaristen zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Geistlichen waren zusammen mit dem Bischof der Diözese Matagalpa, Rolando Álvarez, im August in dessen Residenz festgenommen worden, wie die Nichtregierungsorganisation Einheit für Rechtsbeistand (UDJ) am Montag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Auch ein Kameramann wurde verurteilt. Den sieben Verurteilten waren Untergrabung der nationalen Integrität und Verbreitung von Fake News vorgeworfen worden. Das Urteil gegen Bischof Álvarez wird Medienberichten zufolge am 28. März erwartet.

In den vergangenen Wochen waren bereits mehrere Regierungskritiker zu Haftstrafen verurteilt worden. Die autoritäre Regierung von Präsident Daniel Ortega geht immer massiver gegen Oppositionelle, Kirchenvertreter und Journalisten vor. Nach Angaben der Opposition sitzen mehr als 245 politische Gefangene in Haft. Viele Aktivisten, Politiker, Intellektuelle und Journalisten mussten das mittelamerikanische Land verlassen. Bei Protesten gegen die Regierung kamen im Jahr 2018 mehr als 350 Menschen ums Leben.

Tote nach Erdrutsch im Süden von Peru

LIMA: Bei einem Erdrutsch im Süden von Peru sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

Zwei weitere Menschen wurden zunächst noch vermisst, wie der peruanische Zivilschutz am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Zwanzig Menschen seien bei dem Unglück am Sonntag verletzt worden. Demnach hatten heftige Regenfälle die Schlammlawine in der Provinz Camaná im Department Arequipa ausgelöst. Dabei seien mindestens 310 Häuser beschädigt und zehn vollständig zerstört worden. Auch sei eine Gesundheitseinrichtung beschädigt worden. Eine Such- und Rettungsaktion dauerte den Angaben zufolge noch an. Der Zivilschutz und lokale Behörden sorgten zudem für Notunterkünfte und Hilfsgüter.