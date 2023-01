Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.01.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Im Maori-Federmantel: Jacinda Ardern dankt Neuseeland für «Privileg»

WELLINGTON: Neuseelands Noch-Regierungschefin Jacinda Ardern hat in ihrer letzten offiziellen Rede als Ministerpräsidentin ihrem Land gedankt. Die überwältigende Mehrheit der Neuseeländer habe ihr «Liebe, Empathie und Freundlichkeit» entgegengebracht, sagte die 42-Jährige bei einer Veranstaltung der Ureinwohner der Maori zu Ehren von Tahupotiki Wiremu Ratana, dem Gründer einer religiösen und politischen Bewegung in dem Pazifikstaat.

Ardern trug einen traditionellen Maori-Federmantel. Bereits 2018 war sie zu einem Dinner im Buckingham Palace in London in einem solchen Umhang - «Korowai» genannt - erschienen. Sie danke den Menschen in Neuseeland aus tiefstem Herzen für «das größte Privileg meines Lebens», sagte die Politikerin mit Blick auf ihr Amt.

Ardern hatte in der vergangenen Woche überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Dabei sagte sie, dass ihr die Kraft fehle und sie «nicht mehr genug im Tank habe», um weiterzumachen. Weltweit war die beliebte Labour-Politikerin in den Medienfokus gekommen, als sie 2017 mit damals erst 37 Jahren die jüngste Ministerpräsidentin der Welt wurde. 2020 wurde sie wiedergewählt.

Ihr Nachfolger wird der bisherige Polizei- und Erziehungsminister Chris Hipkins. Der 44-Jährige soll am Mittwoch vereidigt werden. Ardern lobte ihn in ihrer Rede als «sympathisch und bodenständig». Sie sei sicher, er werde ein «wundervoller Ministerpräsident». In der Corona-Krise, bei der Neuseeland extrem strenge Regeln einführte, war Hipkins der für die Eindämmung der Pandemie zuständige Minister.

Polizei: Auftraggeber für Morde im Amazonasgebiet identifiziert

MANAUS: Gut sieben Monate nach der Ermordung des britischen Journalisten Dom Phillips und des Indigenen-Experten Bruno Pereira hat die brasilianische Bundespolizei «mit großer Wahrscheinlichkeit» einen Auftraggeber identifiziert. Der mutmaßliche Drahtzieher wird verdächtigt, eine kriminelle Organisation für illegalen Fischfang in der Region des Vale do Javari zu leiten, wie die Polizei des Bundesstaates Amazonas am Montag (Ortszeit) mitteilte. Gegen ihn soll Anklage erhoben werden.

Er soll die Morde im Amazonasgebiet wegen der Kontrolle und Überwachung des illegalen Fischfangs durch Pereira in Auftrag gegeben haben, wie es hieß. Die Staatsanwaltschaft hatte im Juli bereits mehrere Verdächtige angeklagt.

Phillips und Pereira waren am 5. Juni während einer Reise in das Javari-Tal im Westen Brasiliens verschwunden. Knapp zwei Wochen später teilte die Bundespolizei mit, ihre sterblichen Überreste seien identifiziert worden. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge wurde Pereira mit drei Schüssen getötet. Phillips wurde demnach nur getötet, weil er auch vor Ort war. So sollte das vorherige Verbrechen vertuscht werden. Als Motiv nannte die Staatsanwaltschaft, dass Pereira Phillips gebeten habe, das Boot der Angeklagten zu fotografieren. Mit einem von ihnen habe Pereira wegen illegalen Fischfangs in indigenem Gebiet schon einen Konflikt gehabt.

Das brasilianische Grenzgebiet zu Peru und Kolumbien ist durch illegale Goldsuche, Abholzung, Fischfang und Jagd sowie Drogenschmuggel besonders gefährlich. Pereira hatte illegale Machenschaften im Javari-Tal für die Behörden dokumentiert. Er hatte bei der Polizei gemeldet, mehrmals bedroht worden zu sein. Phillips recherchierte für ein Buch über den Schutz des Amazonasgebiets.

Europaparlament verweigert Informationen zu umstrittener Weinreise

BRÜSSEL: Das Europäische Parlament verweigert Informationen zu einer umstrittenen Reise von Präsidentin Roberta Metsola und ihrem Mann in die französische Weinregion Burgund. Auf Nachfragen der Deutschen Presse-Agentur teilte der Parlamentssprecher jetzt lediglich mit, der Besuch bei einer Weinbruderschaft mit Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel in Beaune sei im Rahmen von Metsolas Mandat als Präsidentin und im Einklang mit übergeordneten Sicherheits- und Protokollverpflichtungen erfolgt. Metsola habe sich an die Regeln gehalten, die auch für alle früheren Präsidenten angewandt wurden.

Der Sprecher beantwortete damit nicht die Frage, welche Kosten dem EU-Parlament durch die Reise der christdemokratischen Politikerin aus Malta entstanden sind. Auch gab er keine Antwort darauf, ob Metsola oder ihr Mann bei dem Besuch Wein geschenkt bekommen haben und kam nicht der Bitte nach, Details zum Reiseprogramm zu nennen.

Der Besuch Metsolas in Beaune sorgt seit der vergangenen Woche für Schlagzeilen, weil die 44 Jahre alte Politikerin dabei von ihrem Mann begleitet wurde und mit ihm auf Kosten der Weinbruderschaft Confrérie des Chevaliers du Tastevin in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachtete. Teil der Reise im vergangenen Oktober war nach Enthüllungen von «Politico» zudem auch ein Abendessen mit fünf Gängen.

Am Wochenende hatte Parlamentssprecher Jaume Duch Guillot dazu erklärt, Metsola sei nach Beaune eingeladen worden, um eine Rede über den Schutz der Gastronomie zu halten, für die die Region berühmt sei. Sie habe dabei im Namen des Europäischen Parlaments gehandelt.

Polizei: Sieben Tote nach Schüssen an zwei Tatorten in Kalifornien

SAN FRANCISCO: Bei Schüssen an zwei Tatorten in Nordkalifornien sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in Half Moon Bay am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Der mutmaßliche Schütze, ein 67-jähriger Mann, sei festgenommen worden, sagte Sheriff Christina Corpus bei einer Pressekonferenz. Das Motiv für das Verbrechen sei nicht bekannt. Der Mann habe alleine gehandelt.

Die Bluttat ereignete sich in einer landwirtschaftlichen Region südlich von San Francisco. Der Mann habe Schüsse unter anderem in einem Landwirtschaftsbetrieb abgegeben, hieß es.

Waffengewalt und tödliche Angriffe dieser Größenordnung gehören in den USA zur traurigen Normalität. Erst am Wochenende hatte ein Schütze am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest in Südkalifornien in einer Tanzhalle das Feuer eröffnet und elf Menschen getötet.

Rodel-Legende Hackl über Verbandswechsel: Lag nicht nur am Geld

MÜNCHEN: Die deutsche Rennrodel-Legende Georg Hackl hat vor den am Donnerstag im thüringischen Oberhof beginnenden Weltmeisterschaften die gute Atmosphäre im österreichischen Team hervorgehoben. «Es lag jetzt nicht alleine am Geld», begründete der 56 Jahre alte Techniktrainer seinen Wechsel ins Nachbarland im Interview von «Münchner Merkur/tz» (Dienstag). Ihn habe «eher die Fülle der positiven Dinge zu dem Wechsel bewogen. Dieser positive Geist im österreichischen Team hat eine große Rolle gespielt.»

Hackl, der als Aktiver drei Olympiasiege feierte, wurde im April bei den Österreichern vorgestellt. Zuvor hatte der Berchtesgadener 16 Jahre lang für den deutschen Verband gearbeitet.

Die Favoritenrolle bei den WM schob Hackl seinen ehemaligen Schützlingen zu. «Die deutsche Mannschaft ist auf einem sehr guten Stand und wird dominieren. So viel kann ich schon vorhersagen», meinte der zehnmalige Weltmeister, der seine eigene Karriere als Aktiver 2006 beendet hatte.

Boxende Kängurus krachen auf australischem Campingplatz in Zelt

SYDNEY: Zwei boxende Kängurus haben auf einem Campingplatz an der Ostküste Australiens für Panik gesorgt. Die beiden Hüpftiere waren mitten in einer deftigen Prügelei, als sie im Eifer des Gefechts in ein Familienzelt krachten, wie am Dienstag auf einem vom Sender 9 News verbreiteten Video zu sehen war. In der Folge sind aus dem Inneren die angsterfüllten Schreie einer Frau zu hören. Ein Augenzeuge ruft ihr zu: «Halten Sie bloß Abstand!» Die handfeste Rauferei auf dem Trial Bay Gaol Campground nördlich von Sydney ging zumindest für die Urlauber in dem Zelt glimpflich aus.

Ob die Beuteltiere um ihr Territorium oder um ein Weibchen kämpften, sei unklar, hieß es. Normalerweise sind Kängurus eher friedliebende Tiere, jedoch können sie bei Konkurrenzkämpfen äußerst aggressiv miteinander ringen. Neben Boxhieben setzt es dann auch heftige Tritte. Menschen sollten bei dem faszinierenden Spektakel aus der Tierwelt Abstand halten.

Denn in seltenen Fällen gehen die Hüpftiere auch auf Menschen los. Im vergangenen Jahr hatte es gleich mehrere Attacken gegeben, bei denen es zu Verletzungen kam. Im September gab es erstmals seit mehr als 80 Jahren wieder ein Todesopfer: Ein 77 Jahre alter Mann, der ein Känguru als Haustier hielt, wurde angegriffen und starb an seinen Verletzungen.

Das Känguru ist Australiens Nationaltier. Es gibt vier Arten der hüpfenden Beuteltiere: Das Rote Riesenkänguru, das Östliche Graue Riesenkänguru, das Westliche Graue Riesenkänguru und das Antilopenkänguru.