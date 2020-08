Neues aus dem Ausland am Dienstag

Rheinmetall soll für Ungarn Schützenpanzer bauen

BUDAPEST: Der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall soll für die ungarische Armee Lynx-Schützenpanzer herstellen.

Das teilte die Regierung in Budapest mit, wie die regierungsnahe staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI am späten Montagabend meldete. Ungarn habe dazu am Montag eine Vereinbarung mit Rheinmetall geschlossen. Demnach sollen beide Seiten ein gemeinsames Unternehmen und eine Fertigungsstätte für die modernsten Lynx-Schützenpanzer in Ungarn gründen. Der Wert dieses Programms belaufe sich auf mehr als zwei Milliarden Euro. Ziel sei, dass die Armee des Nato-Mitglieds so schnell wie möglich Weltniveau erreiche.

Unterwegs zu Mama: Sechsjähriger radelt auf kanadischer Autobahn

TORONTO: Kanadische Polizisten haben einen auf einer Autobahn radelnden Sechsjährigen abgefangen - und damit womöglich Schlimmeres verhindert. Anrufer hätten am Montagnachmittag (Ortszeit) die Polizei auf den Jungen aufmerksam gemacht, der mit Helm auf dem rechten Seitenstreifen des Highway 403 in der Großstadt Hamilton nach Toronto unterwegs gewesen sei, teilte die Behörde auf Twitter mit. Beamte hätten den Jungen binnen weniger Minuten aufhalten können. Er blieb unverletzt.

«Unser junger Radfahrer war vom Haus seiner Großmama aus auf dem Weg zu seiner Mama. Ich weiß nicht, ob er wusste, wohin er fuhr, aber er fuhr in die richtige Richtung», sagte Daniel Hunter von der Polizei Ontario dem Sender Global News. Der Sechsjährige sei als vermisst gemeldet worden. Toronto, mit knapp 2,7 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Kanadas, befindet sich knapp 70 Kilometer nordöstlich von Hamilton.

Kolesnikowa: Opposition strebt keinen Bruch mit Moskau an

MINSK: Die Opposition in Belarus (Weißrussland) strebt nach den Worten der Regierungskritikerin Maria Kolesnikowa keinen Bruch mit Russland an. «Wir sind der Meinung, dass alle bestehenden Vereinbarungen eingehalten werden müssen», schrieb Kolesnikowa an Alexej Wenediktow, den Chefredakteur des kremlkritischen russischen Radiosenders Echo Moswky. Russland sei ein wichtiger Partner. «Wir verstehen und schätzen das.»

Kolesnikowa ist eine Mitstreiterin von Swetlana Tichanowskaja, die bei der umstrittenen Präsidentenwahl gegen Staatschef Alexander Lukaschenko angetreten war. Seit der Wahl vor mehr als einer Woche kommt es jeden Tag zu Massenprotesten. Lukaschenko hatte sich mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Belarus - zwischen dem EU-Land Polen und Russland gelegen - ist wirtschaftlich massiv abhängig vom Dauerverbündeten Moskau.

Kolesnikowa schrieb, dass es regelmäßig zu Spannungen und Konflikten zwischen Belarus und Russland komme. «Das zeigt deutlich, dass Belarus' amtierender Präsident nicht in der Lage ist, diese Aufgabe zu bewältigen», hieß es in dem Schreiben, das Wenediktow am Dienstag im Nachrichtenkanal Telegram veröffentlichte.

Israel beschießt nach Ballon-Angriffen Hamas-Ziele im Gazastreifen

TEL AVIV: Nach weiteren Ballon-Angriffen aus dem Gazastreifen hat Israel erneut militärische Ziele der islamistischen Hamas in dem Palästinensergebiet beschossen. Unterirdische Einrichtungen der Organisation seien in der Nacht auf Dienstag unter anderem mit Kampfflugzeugen angegriffen worden, teilte das israelische Militär mit.

Militante Palästinenser ließen zuletzt täglich Dutzende Ballons, an denen Brandflaschen oder Sprengsätze befestigt waren, aus dem Gazastreifen in Richtung Israel fliegen. Auch Raketen wurden wieder auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee beschoss daraufhin jeweils Ziele im Gazastreifen. Zudem wurden Waren- und Treibstofflieferungen in das Küstengebiet untersagt. Nur noch wichtige humanitäre Güter dürfen die Grenze passieren.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitserwägungen. In dem Küstenstreifen am Mittelmeer leben zwei Millionen Einwohner unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, USA und EU als Terrororganisation eingestuft.

Raketenangriff in Kabul am Unabhängigkeitstag

KABUL: In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Unabhängigkeitstag in mehreren Stadtteilen Raketen eingeschlagen.

Dies teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Geschosse schlugen auch unweit einer Zeremonie im Bezirk Schaschdarak ein, an der Afghanistans Präsident Aschraf Ghani teilnahm. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht. Afghanistan feiert an diesem Dienstag den 101. Jahrestag seiner Unabhängigkeit.

Zitat: Michelle Obama über das Darüberstehen, wenn andere tief sinken

«In den letzten vier Jahren haben mich viele Leute gefragt: «Wenn andere so tief sinken, klappt das dann wirklich mit dem Darüberstehen?» Meine Antwort: Darüberstehen ist das Einzige, was funktioniert.»

(Die frühere First Lady Michelle Obama in ihrer Rede auf dem Parteitag der Demokraten in Anspielung auf ihr Zitat, das nach dem demokratischen Parteitag 2016 viral ging: «When others go low, we go high.»)

Michelle Obama: «Trump ist der falsche Präsident für unser Land»

WASHINGTON: Die frühere First Lady Michelle Obama hat vernichtende Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt und zur Wahl von dessen Herausforderer Joe Biden aufgerufen. «Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land», sagte die Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama in ihrem am Montagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Redebeitrag für den Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin). Trump habe mehr als genug Zeit gehabt zu beweisen, dass er der Aufgabe gewachsen sei, er sei aber «ganz klar überfordert». Bei dem bis Donnerstag andauernden Parteitag der Demokraten wird Biden zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November gekürt.

«Präsident zu sein ändert nicht, wer du bist. Es offenbart, wer du bist», sagte Obama. Unter dem Republikaner Trump herrschten «Chaos, Spaltung und ein totaler und völliger Mangel an Empathie» im Weißen Haus. «Wenn Sie glauben, dass die Dinge unmöglich noch schlimmer werden können, vertrauen Sie mir, das können sie. Und das werden sie, wenn wir bei dieser Wahl nichts ändern. Wenn wir irgendeine Hoffnung haben, dieses Chaos zu beenden, dann müssen wir für Joe Biden stimmen, als ob unsere Leben davon abhängen.»

Michelle Obama trug eine Halskette, die bei genauem Hinsehen ein Aufruf zum Wählen war: Vier Buchstaben ergaben das Wort «Vote». Der Demokrat Barack Obama war Trumps Vorgänger im Weißen Haus. Biden war Barack Obamas Vizepräsident.

Bernie Sanders ruft seine Anhänger zur Unterstützung von Biden auf

WASHINGTON: Der linke Senator Bernie Sanders hat seine Anhänger zur Unterstützung des designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden bei der US-Wahl im November aufgerufen. «Wir müssen zusammenkommen, Donald Trump besiegen und Joe Biden und Kamala Harris zu unserem nächsten Präsidenten und unserer nächsten Vizepräsidentin machen», sagte Sanders in seinem am Montagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Beitrag für den Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin). Sanders war dem moderaten Ex-Vizepräsidenten Biden im Vorwahlkampf unterlegen.

Sanders sagte: «Die Zukunft unserer Demokratie steht auf dem Spiel. Die Zukunft unserer Wirtschaft steht auf dem Spiel. Die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel.» Er warnte, der republikanische Präsident Donald Trump sei nicht nur nicht in der Lage, die zahlreichen Krisen zu bewältigen, er führe die USA zudem auf den Pfad der Autokratie. Sanders fügte hinzu: «Diese Wahl ist die wichtigste in der modernen Geschichte dieses Landes.» Notwendig sei eine Bewegung, wie sie es nie zuvor gegeben habe, und Menschen, die für Demokratie und Anstand und gegen Gier, Oligarchie und Engstirnigkeit kämpfen.

Bei dem bis Donnerstag andauernden Parteitag der Demokraten wird Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl im November gekürt.

Republikaner für Biden: Verantwortung für das Land an erster Stelle

WASHINGTON: Mehrere Republikaner haben sich im US-Wahlkampf hinter den designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gestellt. «Ich bin ein lebenslanger Republikaner, aber diese Verbundenheit steht an zweiter Stelle hinter meiner Verantwortung für mein Land», sagte der ehemalige Gouverneur von Ohio, John Kasich, am Montagabend (Ortszeit) im Rahmen des Parteitags der Demokraten. Amerika befinde sich an einem Scheideweg, es drohten «schreckliche Konsequenzen», wenn man den bisherigen Weg unter US-Präsident Donald Trump weitergehe. Biden sei der «Mann unserer Zeit» könne das Land zusammenbringen.

Trump hatte zuvor in seinem Dienstflugzeug laut mitreisenden Journalisten über Kasich gesagt: «Er war ein Loser als Republikaner und er wird ein Loser als Demokrat sein.»

Neben Kasich sagten die frühere Gouverneurin von New Jersey, Christine Whitman, die Managerin und Ex-CEO des IT-Unternehmens Hewlett Packard, Meg Whitman, und die frühere Abgeordnete Susan Molinari Biden ihre Unterstützung zu. Zuvor hatte sich Miles Taylor, der unter Trump Stabschef des Heimatschutzministeriums war, öffentlich hinter Biden gestellt und Trump vorgeworfen, der nationalen Sicherheit aktiv zu schaden.

Gouverneur Cuomo: Corona-Krise symptomatisch für Zustand Amerikas

WASHINGTON: Die Schwere der Corona-Pandemie in den USA ist nach Ansicht von New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo ein Symptom für ein durch Spaltung geschwächtes Land. «Ein Virus greift an, wenn der Körper schwach ist und sich nicht verteidigen kann», sagte Cuomo in einer am Montagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Rede im Rahmen des Parteitags der Demokraten, auf dem Joe Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wird.

US-Präsident Donald Trump habe die anfängliche Spaltung des Landes nicht geschaffen, sagte Cuomo. «Die Spaltung hat Trump geschaffen. Er hat es nur noch schlimmer gemacht», sagte Cuomo. Während der Pandemie habe das Land erfahren, «wie verletzlich wir sind, wenn wir gespalten sind». Cuomo sagte, Biden sei der einzige, der die «Seele Amerikas» wieder herstellen könne.

New York war zu Beginn der Pandemie das Epizentrum in den USA. Cuomo hatte sich mit seinem Krisenmanagement nationale Aufmerksamkeit verschafft.

Schweigeminute für George Floyd bei Demokraten-Parteitag

WASHINGTON/MILWAUKEE: Zwei Brüder des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd sind bei dem Parteitag der US-Demokraten aufgetreten. George sollte heute leben, beklagte Philonise Floyd am Montagabend (Ortszeit) in einer Videobotschaft, die im Rahmen des virtuell abgehaltenen Parteitags gezeigt wurde. Er rief zu einer Schweigeminute für seinen Bruder und die vielen anderen auf, die als Folge von Hass und Ungerechtigkeit gestorben seien. Der Tod Floyds Ende Mai in Minneapolis (Minnesota) hatte in den USA landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.

Wegen der Corona-Pandemie halten die Demokraten ihren viertägigen Parteitag zur Nominierung von Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November weitgehend virtuell ab. Jeden Tag wird zwei Stunden lang ein Programm übertragen, das am Montag einer Fernsehshow glich, zu der Politiker und Bürger teils live zugeschaltet wurden. Die Schauspielerin Eva Longoria Bastón führte durch das Programm.

Eine der Botschaften des ersten Abends lautete, dass Biden als Präsident für Gerechtigkeit, gegen systematischen Rassismus und für die Einheit des Landes eintreten würde. Biden tritt gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump an.