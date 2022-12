Neues aus dem Ausland am Dienstag

Zahl der Toten nach Wintersturm auf mehr als 50 gestiegen

BUFFALO: In den USA sind in den vergangenen Tagen bei extremer Kälte und starkem Schneefall mindestens 50 Menschen gestorben. Allein im Bezirk Erie County im Bundesstaat New York kamen 27 Menschen ums Leben, wie Marc Poloncarz, der Verantwortliche des Bezirks, am Montag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Landesweit seien im Zusammenhang mit dem arktischen Wintersturm «Elliott» mehr als 51 Menschen gestorben, berichtete der Sender ABC. Der Sender NBC bezifferte die Zahl der Todesopfer sogar mit 56.

«Mein Herz ist bei denjenigen, die an diesem Feiertagswochenende geliebte Menschen verloren haben», schrieb Präsident Joe Biden auf Twitter. Kathy Hochul, die Gouverneurin des stark betroffenen Bundesstaats New York, sprach von einem «historischen Schneesturm» und warnte vor weiteren Schneefällen in der Stadt Buffalo, wo bereits Dutzende Menschen gestorben sind. «Der Sturm lässt nach, aber wir sind noch nicht über den Berg», schrieb sie auf Twitter. Sie rief die Menschen auf, kein Risiko einzugehen und zuhause zu bleiben.

«Elliott» hatte großen Teilen der USA am Weihnachtswochenende meterhohen Schnee, Temperaturen im zweistelligen Minusbereich und orkanartigen Wind gebracht. Besonders betroffen war die Region rund um die Großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte waren von Stromausfällen betroffen.

Die arktische Kaltfront brachte zudem die Weihnachtspläne vieler Reisender durcheinander: Von Freitag bis Sonntag wurden nach Angaben der Flugdaten-Webseite «FlightAware» mehr als 10.000 Flüge gestrichen.

Experte: Comeback von Johnson 2023 ist möglich

LONDON: Ein britischer Experte hält eine Rückkehr von Ex-Premierminister Boris Johnson an die politische Spitze im kommenden Jahr für möglich. Gerüchte über ein Comeback müssten zwar mit Vorsicht behandelt werden, sagte Mark Garnett von der Universität Lancaster der Deutschen Presse-Agentur. Doch sei Johnson, der zuletzt als Redner hohe Honorare einnahm, bei überzeugten Konservativen weiterhin sehr beliebt.

«Es schadet Johnsons Verdienstpotenzial kaum, dass er als Führungskraft in den Startlöchern gesehen wird», sagte Garnett. «Wenn die Konservative Partei bei den Kommunalwahlen im Mai besonders schlecht abschneidet, werden die Gerüchte lauter - und die Versuchung könnte einfach zu groß werden, als dass der impulsive Politiker Johnson widerstehen könnte.»

Zugleich wies der Politologe und Autor darauf hin, dass Johnson bei den Wählern im Allgemeinen äußerst unbeliebt sei. «Die Begründung, ihn so bald nach seinem erzwungenen Rücktritt zurückzuholen, beruht fast ausschließlich auf seinem Potenzial, Stimmen zu gewinnen.» Aktuellen Umfragen zufolge sei es aber unwahrscheinlich, dass der 58-Jährige die Tories bei der für 2024 geplanten Parlamentswahl vor einer krachenden Niederlage bewahren könne.

Johnson war im Juli nach mehreren Skandalen unter enormem Druck der Partei zurückgetreten. Nachdem seine Nachfolgerin Liz Truss bereits nach wenigen Wochen wieder abdanken musste, bemühte sich Johnson um ein Comeback. Obwohl er Parteiangaben zufolge ausreichend Stimmen für eine erneute Kandidatur sicher hatte, verzichtete er überraschend. Daraufhin wurde Rishi Sunak neuer Partei- und dann auch Regierungschef. Experte Garnett zeigte sich überzeugt, dass Johnson den Ex-Finanzminister im direkten Duell wegen seiner größeren Beliebtheit an der Parteibasis geschlagen hätte.