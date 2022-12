Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.12.22 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Krawalle von Bolsonaro-Anhängern in Hauptstadt Brasília

BRASÍLIA: Radikale Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben versucht, in das Gebäude der Bundespolizei in der Hauptstadt Brasília einzudringen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur «Agência Brasil» unter Berufung auf die militarisierte Polizei am Montagabend (Ortszeit). Demnach protestierten sie gegen den vorläufigen Haftbefehl gegen einen indigenen Bolsonaro-Anhänger, zündeten Autos und Busse an. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte.

Der rechte Bolsonaro hatte bei der Stichwahl um das Präsidentenamt im größten Land in Lateinamerika Ende Oktober knapp gegen den linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Viele seiner Unterstützer wollen den Wahlsieg von Lula nicht hinnehmen und demonstrieren in verschiedenen Teilen Brasiliens dagegen. Weil sie wegen des knappen Wahlausgangs Betrug vermuten, fordern sie immer wieder ein Eingreifen des Militärs.

Die oberste Wahlbehörde hatte Lula in einer Zeremonie in Brasília am Montag die Wahl bescheinigt, womit er am 1. Januar sein Amt antreten kann. Er bekam eine entsprechende Urkunde überreicht.

Libanons Gesundheitsminister: Müssen Vertrauen wieder herstellen

BEIRUT: Inmitten der schweren Staatskrise im Libanon will Gesundheitsminister Firass Abiad das verloren gegangene Vertrauen der Menschen wieder herstellen. «Ich denke, dass unsere öffentlichen Institutionen heute unter anderem deshalb so viel schwächer sind, weil sie ihre Aufgaben nicht erfüllt haben. Die Menschen haben ein geringes Vertrauen», sagte der Mediziner im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Beirut.

Mehr als zwei Jahre nach der verheerenden Explosion im Beiruter Hafen befindet sich das Mittelmeerland in einer schweren Finanz- und Staatskrise. «Es steht außer Frage, dass die gesamte Situation kritisch ist. Nicht nur im Gesundheitswesen», erklärt der frühere Krankenhauschef, der während der Corona-Pandemie das Ministeramt übernommen hatte. «Unser Ziel ist es im Moment, so viel wie möglich für die Stabilisierung der Situation zu erreichen und dann zu versuchen, die verschiedenen Krisen, die wir haben, zu bewältigen.»

Mit Blick auf dringend benötigte Medikamente im Land sieht Abiad vor allem zwei Probleme. «Das eine ist die Verfügbarkeit und das andere die Erschwinglichkeit, und die Menschen haben manchmal beide Probleme», sagte der Minister weiter. Auch auf Fehler vergangener Zeiten machte Abiad aufmerksam. «Da wir sehr teure Medikamente subventioniert haben, hat sich ein großer Markt für den Schmuggel, das Horten und den Missbrauch dieser Medikamente eröffnet.» Eine Maßnahme sei daher die Einführung eines Systems gewesen, mit dem die Medikamente nach dem Import genau verfolgt werden sollen.

Staats- und Regierungschefs aus Afrika zu Gast in Washington

WASHINGTON: Zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus Afrika sind zu einem dreitägigen Gipfel in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Delegationen aus 49 afrikanischen Ländern und der Afrikanischen Union sowie Vertreter aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft nehmen an dem USA-Afrika-Gipfel teil. Laut dem Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, wird es am Dienstag erste Gespräche zu den Themen Investitionen, Handel, Gesundheit und Klima geben. Am Mittwoch folge unter anderem ein Wirtschaftstreffen, an dem auch Biden teilnehmen werde. Auch am Donnerstag sei der US-Präsident bei Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs dabei.

«Das Gipfeltreffen beruht auf der Erkenntnis, dass Afrika ein wichtiger geopolitischer Akteur ist. Der Kontinent wird die Zukunft nicht nur des afrikanischen Volkes, sondern auch der Welt gestalten», sagte Sullivan. Ziel des Treffens sei es, die Stimmen und Prioritäten Afrikas hervorzuheben und die Partnerschaft zwischen den USA und dem afrikanischen Kontinent zu stärken. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, betonte, es gehe den USA bei dem Treffen um die Anliegen Afrikas - und nicht darum, China und Russland ihren wachsenden Einfluss auf dem Kontinent streitig zu machen.

Biden unterstütze die Aufnahme der Afrikanischen Union (AU) in die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer - sowie eine Reform des UN-Sicherheitsrates, welche die Aufnahme eines ständigen afrikanischen Mitglieds vorsehe, sagte Sullivan. Beides werde der US-Präsident bei dem Gipfel ansprechen.

Die USA wollen dem afrikanischen Kontinent in den kommenden drei Jahren 55 Milliarden US-Dollar (52,2 Milliarden Euro) zur Verfügung stellen, um bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen dort zu unterstützen. Sullivan kündigte zudem an, dass die US-Regierung einen Sondergesandten für Afrika ernennen werde, der die Umsetzung der Ergebnisse des Gipfels von US-Seite begleiten solle.