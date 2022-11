Neues aus dem Ausland am Dienstag

«Mein neuer Freund»: Jason Momoa hat ein Herz für Schweinchen

LOS ANGELES: Ein Schweinchen namens Lau Lau? «Aquaman»-Star Jason Momoa hat in einem Instagram-Video einen neuen tierischen Freund präsentiert. Nach eigenen Angaben hatte er das Schwein am Set des Fantasyfilms «Schlummerland» kennengelernt, der ab dem 18. November auf Netflix zu sehen ist. In der Geschichte wird das Plüsch-Schwein eines Mädchens lebendig.

«Deshalb kann ich nicht mit Tieren arbeiten: Ich will sie mit Heim nehmen», kommentierte der 43-Jährige den Clip, in dem er das Schweinchen in den Armen hält. Als Namen des Tieres kamen für den auf Hawaii geborene Schauspieler zwei fleischhaltige hawaiianische Gerichte in die engere Auswahl: «Mein neuer Freund Lau Lau. Oder Manapua. Wir haben uns noch nicht entschieden», schrieb er.

Am Mittwoch umfangreiche Streiks

ATHEN: Die großen griechischen Gewerkschaften haben für den 9. November zu einem landesweiten 24-stündigen Streik aufgerufen. Betroffen ist vor allem der Verkehr, was sich auch für die Touristen im Land bemerkbar machen wird. Fähren, öffentlicher Nahverkehr und womöglich auch Flughäfen werden bestreikt. Die Gewerkschaften fordern in erster Linie höhere Löhne und mehr staatliche Unterstützung, um die herrschende Inflation und die steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten auszugleichen.

Zum Teil dauern die Ausstände nur mehrere Stunden - etwa bei der Athener Metro, die nur zur Hauptverkehrszeit aussetzt und anschließend die Streikenden zu Kundgebungen und Demonstrationen ins Athener Stadtzentrum bringen soll. Andere Bereiche aber liegen völlig still, darunter die Behörden, Ministerien, Schulen und weitere staatliche Einrichtungen. Anders als in Deutschland ist es Beamten in Griechenland nicht verboten, zu streiken.

Ein «Generalstreik» im klassischen Sinne ist der traditionelle Herbststreik in Griechenland dennoch nicht. Viele Betriebe im privatwirtschaftlichen Sektor haben normal geöffnet, darunter Supermärkte, Kioske, Tavernen und Hotels.

Trump verspricht «sehr große Mitteilung» kommende Woche

WASHINGTON: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass er kommende Woche eine neue Kandidatur für das Amt bekanntgeben könnte. Bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio kündigte Trump in der Nacht zum Dienstag eine «sehr große Mitteilung» am 15. November an. Die einwöchige Wartezeit begründete er mit den Worten: «Wir wollen nicht, dass irgendetwas von der Bedeutung des morgigen Tages ablenkt.»

An diesem Dienstag werden in den USA das Abgeordnetenhaus, Teile des Senats und Dutzende Gouverneure neu gewählt. Schon seit langem wird darüber spekuliert, dass Trump nach einem Erfolg ihm wohlgesonnener Bewerber seine eigene Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen könnte. Am Montag waren Gerüchte gestreut worden, dass dies schon beim Auftritt in Ohio passieren könnte. Am Ende blieb es jedoch bei der Ankündigung des Termins kommende Woche.

Trump wählte als Ort für das in Aussicht gestellte Ereignis am 15. November sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Bei dem Auftritt am Montag wiederholte er abermals seine Falschbehauptung, dass der heutige Präsident Joe Biden die Wahl gegen ihn im November 2020 nur durch Betrug gewonnen habe.

«Hüpfen vor Freude»: Seltene Bürstenschwanz-Felskängurus entdeckt

SYDNEY: Artenschützer in Australien haben in einem Tierschutzgebiet eine Gruppe seltener Bürstenschwanz-Felskängurus entdeckt. «Wir hüpfen vor Freude», teilte die Organisation «Aussie Ark» am Dienstag mit. Die Beuteltiere werden vor allem wegen des Verlusts ihres natürlichen Lebensraums mittlerweile von der Weltnaturschutzunion «IUCN) als «gefährdet» eingestuft. Laut Aussie Ark gibt es weniger als 30.000 Exemplare in freier Wildbahn. «Einige Populationen sind auf nur zehn Tiere reduziert, die leicht Opfer von Raubtieren und Buschfeuern werden können», hieß es.

Die Bürstenschwanz-Felskängurus (Petrogale penicillata) wurden im Mongo Valley Wildlife Sanctuary im Nordosten des Bundesstaates New South Wales entdeckt. «Wir hatten eine Ahnung, dass es dort welche geben könnte», sagte Dean Reid, Einsatzleiter von Aussie Ark. «Es gibt einen großen felsigen Steilhang, der durch das Mongo Valley Wildlife Sanctuary verläuft.» Dies sei ein ideales Zuhause für die Tiere. Jedoch habe man sich keine großen Hoffnungen gemacht, da die Art so selten und schwer auffindbar sei.

Bürstenschwanz-Felskängurus werden bis zu 60 Zentimeter groß, haben einen langen Schwanz und eine rotbraune Farbe. Sie sind flink, meist nachtaktiv und haben große Angst vor Menschen.

Die Tierschützer stellten Kamerafallen mit Infrarotsensoren an einer Böschung auf. Als sie das Filmmaterial nach einigen Wochen sichteten, kam es zur freudigen Überraschung. «Wir waren wie Kinder, als wir uns die Aufnahmen angesehen haben», sagte Reid. Aussie Ark betreibt zusammen mit Partnern der Organisation ein Zuchtprogramm für die kleinen, muskulösen Tiere in einem anderen Schutzgebiet. Nun eine Population in freier Wildbahn zu finden, sei «ein riesiges Geschenk».

US-Wissenschaftler arbeiten an größter Digitalkamera der Welt

PALO ALTO: An der nach eigenen Angaben größten Digitalkamera der Welt arbeiten Wissenschaftler in einem Labor im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Kamera sei etwa so groß wie ein Kleinwagen und drei Tonnen schwer, teilte das National Accelerator-Labor in Palo Alto mit. Die größte Linse hat einen Durchmesser von fast 1,6 Metern. Insgesamt hat die Kamera 189 Sensoren und 3,2 Gigapixel - und könnte somit nach Aussagen der Forscher und Forscherinnen beispielsweise einen Golfball aus einer Entfernung von 24 Kilometern aufnehmen.

2024 soll das rund 168 Millionen Dollar teure Produkt in einer Sternwarte in den chilenischen Anden installiert werden, zuvor wurde es nun in Kalifornien Journalisten vorgeführt. «Die Kamera soll den südlichen Himmel ein Jahrzehnt lang abbilden und so einen Schatz an Daten erstellen, den Wissenschaftler nutzen werden, um einige der größten Mysterien des Universums besser zu verstehen», hieß es vom Labor.