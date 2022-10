Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.10.22 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Uganda: Elf Kinder bei Großbrand in Blindenschule getötet

KAMPALA: Bei einem Großbrand in einer Blindenschule in Uganda sind elf Kinder ums Leben gekommen.

Mindestens sechs weitere Schülerinnen und Schüler befänden sich in kritischem Zustand, sagte Polizeisprecher Luke Oweyesigire der Deutschen Presseagentur am Dienstag. Zahlreiche weitere Kinder seien verletzt worden. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden in einem Schlafsaal der Salaam Blindenschule in der Nähe der Stadt Mukono im Zentrum des ostafrikanischen Landes ausgebrochen, so Oweyesigire. Die Brandursache war zunächst unklar.

Indien feiert designierten britischen Premier als «Indiens Sohn»

NEU DELHI: Ein britischer Premier mit indischen Wurzeln, der sich ausgerechnet am Tag des hinduistischen Lichterfests Diwali durchsetzen konnte: Viele Menschen in Indien sind begeistert, dass in Großbritannien künftig Rishi Sunak die Regierung anführen wird. Indiens Premierminister Narendra Modi schickte dem 42-Jährigen via Twitter «warme Glückwünsche». «Spezielle Diwali-Wünsche zur «lebenden Brücke» von britischen Indern, während wir unsere historischen Bindungen in eine moderne Partnerschaft verwandeln», twitterte Modi. Das Lichterfest Diwali symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse.

Der örtliche Fernsehsender NDTV feierte Sunak mit den Worten: «Indiens Sohn erhebt sich über das Kolonialreich». Viele Menschen in Indien feierten in den sozialen Netzwerken eine Quasi-Umkehr der Machtverhältnisse - Indien machte sich vor 75 Jahren von der britischen Kolonialherrschaft unabhängig. Viele feierten auch, dass Sunak ein praktizierender Hindu ist.

Menschen in Indien sind oft sehr stolz über Menschen mit indischen Wurzeln, die im Ausland Karriere machen. Sie feierten auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris oder den Alphabet-Chef Sundar Pichai. Sunaks Familie kam in den 1960ern nach Großbritannien.

Nach indischem Lichterfest: Luft in Delhi «sehr schlecht»

NEU DELHI: Das hinduistische Lichterfest Diwali hat sich negativ auf die Luftqualität in der indischen Hauptstadt Neu Delhi ausgewirkt. Messstationen zeigten am Montag und Dienstag Werte von «sehr schlecht» oder gar «gefährlich» an. Dies bedeutet, dass die Feinstaubbelastung um ein Vielfaches über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt. Ein Hauptgrund dafür: Viele Menschen feierten das Diwali-Fest am Montag mit Feuerwerk - und das obwohl der Umweltminister der Hauptstadt, Gopal Rai, dafür mit Gefängnis gedroht hatte. Die Luftqualität in der Megametropole gehört zu den schlechtesten der Welt, vor allem im Winter.

Diwali ist für viele Hindus, die die Mehrheitsbevölkerung Indiens stellen, so wichtig wie für viele Deutsche Weihnachten. Böller gehören für viele dazu. Vertreter der hindunationalistischen Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi, die in der Hauptstadt in der Opposition ist, kritisierten die angedrohten Strafen.

Gründe für die schlechte Luftqualität in Delhi im Winter sind neben den Diwali-Böllern auch, dass Bauern in den umliegenden Bundesstaaten Ernte-Reste verbrennen, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Dazu kommen Abgase von Autos, der Industrie, Staub von Baustellen und Müllverbrennungen.

Sowohl für Diwali-Böller wie auch für das Verbrennen von Ernte-Resten gelten schon länger Verbote - nur werden diese kaum durchgesetzt. Viele in der Hauptstadt sehen die Luftverschmutzung zudem nicht als großes Problem. Besser gestellte Menschen leisten sich Luftreiniger in den Häusern.

Symbol gegen Frauenmorde: «Menina Benigna» selig gesprochen

CRATO: In Anwesenheit von mehreren Hundert Kirchenvertretern und Tausenden Gläubigen ist in Brasilien die als «Menina Benigna» bekannte Benigna Cardoso da Silva selig gesprochen worden. Der von Papst Franziskus zum Kardinal ernannte Erzbischof der Amazonas-Metropole Manaus, Leonardo Ulrich Steiner, erinnerte bei der Verlesung des Apostolischen Schreibens des Vatikans daran, dass das Mädchen Benigna ihre Würde mit dem Leben bezahlt habe, wie das brasilianische Nachrichtenportal «G1» am Montagabend (Ortszeit) berichtete.

Benigna Cardoso da Silva (1928-1941) wurde in dem Ort Santana do Cariri an einem 24. Oktober ermordet, als sie sich gegen eine Vergewaltigung wehrte. Nach ihrem Tod wurde das Mädchen aus dem nordöstlichen Bundesstaat Ceará als Märtyrerin verehrt und zu einem Symbol des Widerstands gegen Frauenmorde und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Bis heute reisen wegen ihr Pilger an. In Brasilien und Lateinamerika ist Gewalt gegen Frauen seit Jahrzehnten weit verbreitet.

Die Seligsprechung ist in der katholischen Kirche ein Schritt auf dem Weg zur Heiligen. Die Zeremonie war «G1» zufolge wegen der Corona-Pandemie von Oktober 2020 verschoben worden.