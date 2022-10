Neues aus dem Ausland am Dienstag

Australien widerruft Anerkennung West-Jerusalems als Hauptstadt

CANBERRA: Australien macht die Anerkennung von West-Jerusalem als israelische Hauptstadt nach wenigen Jahren wieder rückgängig. Außenministerin Penny Wong begründete dies am Dienstag in Canberra damit, dass über den Status von Jerusalem in Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern entschieden werden solle. Die australische Botschaft sei immer in Tel Aviv gewesen und werde dort auch bleiben. Australien wolle eine Zwei-Staaten-Lösung, in der Israel und ein Palästinenserstaat «in Frieden und Sicherheit» miteinander auskommen.

Israels Ministerpräsident Jair Lapid äußerte sich enttäuscht. Er sprach von einer «hastigen Entscheidung». «Wir können nur hoffen, dass die australische Regierung andere Dinge ernsthafter und professioneller handhabt. Jerusalem ist die ewige und vereinigte Hauptstadt Israels und nichts wird dies jemals ändern.» Das Außenministerium kündigte an, den australischen Botschafter einzubestellen.

Australiens neue Regierung von Premierminister Anthony Albanese ändert mit der Entscheidung den Kurs von Vorgänger Scott Morrison. Dieser hatte im Dezember 2018 West-Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt, die Botschaft allerdings in Tel Aviv belassen. Darüber hinaus hatte er sich dazu bekannt, einen künftigen palästinensischen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen, wenn eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung erreicht sei. Palästinenser hatten die Entscheidung damals kritisiert. Israel von «einem Schritt in die richtige Richtung» gesprochen.

Zuvor hatten die USA 2017 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Die Verlegung war für die Palästinenser ein Affront. Israel hatte den Ostteil Jerusalems im Sechstagekrieg 1967 erobert.

EU-Automarkt holt bei Pkw-Neuzulassungen nur langsam auf

BRÜSSEL: Der Automarkt in der EU bleibt für Hersteller ein schwieriges Terrain. Zwar gab es im September im Jahresvergleich einen Anstieg der Pkw-Neuzulassungen um 9,6 Prozent auf 787.870 Fahrzeuge und damit das zweite Plus in Folge, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Dennoch bleiben die Anmeldungen damit nach den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt um 9,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Plus im September sei zudem vor allem auf den schwachen Vorjahreswert zurückzuführen, hieß es vom Autobauer-Lobbyverband. Vor einem Jahr hatte der Mangel an Elektronikchips die Produktion deutlich eingeschränkt.

In den vier wichtigsten Märkten Deutschland (+14,1 Prozent), Spanien (+12,7 Prozent), Frankreich (+5,5 Prozent) und Italien (+5,4 Prozent) gab es im September Zuwächse.

Deutlich nach oben ging es bei den Marken des Volkswagen-Konzerns mit insgesamt gut einem Viertel mehr zugelassenen Autos, darunter der Sportwagenhersteller Porsche mit einem ebenso starken Anstieg. Vom Autobauer Mercedes-Benz wurden sogar 30,5 Prozent mehr Wagen zugelassen, während der BMW-Konzern lediglich auf ein Plus von 4,4 Prozent kam - aber dennoch bei den Stückzahlen weiter vor dem Rivalen aus Stuttgart lag. Die Opel-Mutter Stellantis verzeichnete nur ein Mini-Plus, die Renault-Anmeldungen gingen sogar leicht zurück.

Mindestens drei Tote bei Erdrutsch

MARACAY: Bei einem Erdrutsch in Folge heftigen Regens sind in Venezuela mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der Präsident des südamerikanschen Landes, Nicolás Maduro, am Montagabend (Ortszeit) mit. «Der Schaden ist groß», sagte Maduro in einem Video. Zudem waren der Regierung des Bundesstaates Aragua zufolge 50 Familien von den Überschwemmungen in der Stadt Maracay betroffen.

Auf Fotos und in Videos in sozialen Netzwerken waren von Wassermassen und Schlamm mitgerissene Autos und Bäume zu sehen. Maracay hat rund 400.000 Einwohner und liegt rund 100 Kilometer von der venezolanischen Hauptstadt Caracas entfernt am Valenciasee.

In Las Tejerías im Bundesstaat Aragua waren zuvor nach einem Erdrutsch mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Heftiger Regen infolge des Sturms «Julia», der als Hurrikan in Nicaragua auf Land getroffen war, hatte dort mehrere Flüsse zum Überlaufen gebracht.

Das autoritär regierte Venezuela steckt derzeit in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise.

Trilateraler Plan zum Schutz des Wattenmeeres wird 25 Jahre alt

WILHELMSHAVEN/RIBE/GRONINGEN: Ein Vierteljahrhundert nach der Unterzeichnung des trilateralen Plans zum Schutz des Wattenmeeres sieht die Bundesregierung die Zusammenarbeit von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden gestärkt. «Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Wattenmeer von der Unesco 2009 als Weltnaturerbe anerkannt wurde», teilte eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums in Berlin auf Anfrage mit. Dem Wattenmeerplan sei dabei eine besondere Bedeutung zugekommen.

Der trilaterale Plan wurde vor 25 Jahren, am 22. Oktober 1997, von den drei Anrainerstaaten bei einer Konferenz im niedersächsischen Stade unterzeichnet. Darin hielten die Staaten entlang von damals zehn Zielkategorien ihre Bemühungen und Ziele für den Schutz des Lebensraumes fest. Der Plan ist bis heute gültig.

Experten sehen durch die Vereinbarung etwa Fortschritte bei dem Schutz von Seehunden und Kegelrobben, deren Bestände sich zuletzt erholten. Die Folgen des Klimawandels wie der Meeresspiegelanstieg werden dagegen als Risiken für das sensible Ökosystem gesehen. Bei einer neuen, trilateralen Konferenz Ende November in Wilhelmshaven soll nach Angaben des Bundesumweltministeriums auch eine Aktualisierung des Wattenmeerplanes diskutiert werden.

Schüsse bei Besuch von Bolsonaro-Verbündetem in Favela

PARAISÓPOLIS: Wegen Schüssen hat ein Kandidat für den Posten des Gouverneurs im brasilianischen Bundesstaat São Paulo eine Wahlkampfveranstaltung in einer Favela abbrechen müssen. In einem Video auf dem Nachrichtenportal «G1» war am Montag (Ortszeit) zu sehen, wie Tarcísio de Freitas, ein Verbündeter des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro, Journalisten und andere Menschen in einem Gebäude in Deckung gehen.

Durch die Schüsse in Paraisópolis wurde demnach laut Polizei eine Person auf der Straße getötet. «Es ist noch etwas verfrüht, von einem Attentat zu sprechen», wurde der Sekretär für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates São Paulo, João Camilo, zitiert. Er kündigte eine umfassende Untersuchung an.

De Freitas, der den ersten Durchgang der Gouverneurswahl überraschend gewonnen hatte, schrieb auf Twitter: «Während unseres Besuchs in dem (Ausbildungs- und Studienzentrum) Polo Universitário von Paraisópolis sind wir von Kriminellen angegriffen worden.» Später sprach er von einem «Akt der Einschüchterung», den er als Zeichen wertete, in dem Armenviertel nicht willkommen zu sein.

Paraisópolis, wo 100.000 Menschen leben, ist ein Beispiel für die Organisation und Innovation von Favelas in Brasilien. So hatte das Armenviertel in der Corona-Pandemie sogar Ärzte und Krankenwagen unter Vertrag. Kontrolliert wird Paraisópolis von dem mächtigen brasilianischen Verbrechersyndikat Primeiro Comando da Capital (PCC).