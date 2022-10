Neues aus dem Ausland am Dienstag

Migration nach Norden: Humanitäre Krise spitzt sich zu

NECOCLÍ: Durch die Zunahme der Migration durch den gefährlichen Darién-Dschungel zwischen Kolumbien und Panama hat sich die humanitäre Krise im Nordwesten des südamerikanischen Landes verschärft. Schätzungsweise 9000 Migranten stecken dort in dem Ort Necoclí fest, wie aus einer Mitteilung der kolumbianischen Behörden vom Dienstag (Ortszeit) hervorging.

Necoclí ist Südamerikas Nadelöhr. Der Mitteilung zufolge warten die Migranten derzeit bis zu vier Tage auf ein Bootsticket nach Acandí, um dann den Weg Richtung Norden fortzusetzen. «In diesem Jahr ist die Migrationskrise viel schwerwiegender als die im vergangenen Jahr», sagte der Ombudsmann Carlos Camargo nach einem Besuch in den beiden Orten laut der Mitteilung.

Mehr als 150.000 Menschen, die meisten aus dem Krisenstaat Venezuela, durchquerten nach Angaben der panamaischen Migrationsbehörde in den vergangenen neun Monaten den Darién-Dschungel. Das ist eine Rekordzahl. 2021 waren es im ganzen Jahr 134.000 Migranten gewesen, ein Jahr zuvor 8594. Die Migranten verlassen ihr Zuhause vor allem wegen Armut, politischer Instabilität, Naturkatastrophen oder Kriminalität und hoffen auf ein besseres Leben in den USA.

Der unwegsame Darién-Dschungel liegt an der Grenze des südamerikanischen Kolumbien zum mittelamerikanischen Panama. Das panamerikanische Autobahnsystem weist an dieser Stelle bis heute eine größere Lücke auf. Die Durchquerung des Dschungels ist auch aufgrund von Banden sehr riskant, das Rote Kreuz spricht von einer der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt. Von Panama sind es dann noch Tausende Kilometer bis zur US-mexikanischen Grenze.

Heil: «Fachkräftesicherung ist eine Schicksalsfrage für unser Land»

BERLIN: Vor der Verabschiedung der Fachkräftestrategie der Bundesregierung hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die hohe Bedeutung von Fortschritten bei dem Thema betont. «Fachkräftesicherung ist eine Schicksalsfrage für unser Land, für unseren Wohlstand und somit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt», sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Bundeskabinett will die Fachkräftestrategie an diesem Mittwoch verabschieden.

«In diesen Zeiten wird noch einmal schmerzlich deutlich, dass Deutschland Fachkräfte braucht», sagte Heil. Zur Fachkräftestrategie gehöre, dass Deutschland mehr Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen wolle. So werde die Regierung im Herbst Eckpunkte für ein moderneres Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorlegen, kündigte Heil an.

«Zum anderen müssen wir auf die Potenziale in unserem eigenen Land schauen wie zum Beispiel junge Menschen ohne Ausbildung, Mütter und Väter, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten oder Beschäftigte, die den Anschluss an neue Technologien verpasst haben», sagte Heil weiter.

Tropensturm «Karl» zieht auf Mexikos Golfküste zu

VERACRUZ: Ein neuer Tropensturm hat sich über dem Atlantik gebildet. «Karl» steuerte mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde auf die mexikanische Ostküste zu, wie das US-Hurrikanzentrum NHC am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Erst vor wenigen Tagen hatte der Wirbelsturm «Julia» Dutzende Todesfälle in Süd- und Mittelamerika verursacht.

«Karl» befand sich laut dem NCH weniger als 200 Kilometer östlich der Hafenstadt Veracruz im Golf von Mexiko. Den Wettervorhersagen zufolge sollte er am Donnerstag die Küste erreichen, ohne sich zu einem Hurrikan zu entwickeln. Regen, Wind und Wellen waren demnach zu erwarten.

Tropische Wirbelstürme entstehen unter bestimmten Bedingungen über warmem Ozeanwasser. An Land verursachen starke Regenfälle oft Überschwemmungen und Erdrutsche mit Todesopfern. Die Hurrikan-Saison im Atlantik dauert vom 1. Juni bis zum 30. November.

Justizministerium bittet Supreme Court um Abweisung von Trumps Antrag

WASHINGTON: Im Streit über die Auswertung beschlagnahmter Geheimunterlagen hat das US-Justizministerium an den Obersten Gerichtshof des Landes appelliert, einen Antrag von Ex-Präsident Donald Trump abzuweisen. Trump habe in dem Eilantrag nicht nachweisen können, dass ihm ein irreparabler Schaden entstünde, argumentierte das Justizministerium in einer vom Gericht eingeforderten Antwort am Dienstag. Trumps Anwälte hatten vergangene Woche beim Supreme Court beantragt, dass ein Sonderprüfer Zugang zu den als geheim eingestuften Dokumenten haben müsse.

Der Supreme Court hatte daraufhin das Justizministerium aufgefordert, auf Trumps Antrag zu reagieren. Eine Entscheidung könnte nun in den kommenden Tagen fallen. Anfang August hatte die Bundespolizei FBI Trumps Villa im US-Bundesstaat Florida durchsucht. Das FBI beschlagnahmte diverse Verschlusssachen, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Unter den - dem FBI zufolge - Tausenden Unterlagen waren rund 100 als geheim gekennzeichnete Dokumente.

Dadurch, dass er die Unterlagen nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privathaus aufbewahrte, könnte Trump sich strafbar gemacht haben. Ein juristisches Gezerre durch die Instanzen war die Folge. Trumps Team konnte schließlich mit der Einsetzung eines neutralen Prüfers einen Erfolg erziehen. Ein Berufungsgericht hatte allerdings dem Sonderprüfer den Zugang zu den als geheim markierten Unterlagen verwehrt.

Trumps Anwälte argumentieren, dass der 76-Jährige in seiner Zeit als Präsident uneingeschränkte Befugnis gehabt habe, die Geheimeinstufung bei Unterlagen aufzuheben. Daher lasse sich nicht allein durch Markierungen bestimmen, ob ein Dokument noch als Verschlusssache gelte oder Trump es freigegeben habe. Deshalb müsse der Sonderermittler Zugriff bekommen. Das Justizministerium argumentiert, dass Trumps Antrag unbegründet sei.

Obamas würdigen Kampf der Mädchen im Iran

WASHINGTON: Zum Internationalen Mädchentag haben der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle den Kampf der Mädchen im Iran gewürdigt. Die iranischen Frauen und Mädchen hätten die Welt durch ihren anhaltenden Protest inspiriert, hieß es einer gemeinsamen Mitteilung der Obamas am Dienstag. «Wir bewundern die iranischen Mädchen, die eine solche Führungsrolle übernommen haben und darauf bestehen, dass die Zukunft anders aussieht als die Vergangenheit und dass iranische Frauen die vollen Rechte und Möglichkeiten genießen, die ihnen zustehen.» Die Obamas fügten hinzu: «Wir glauben, dass die Zukunft letztlich den jungen Frauen und Mädchen im Iran gehören wird, die sich weigern zu schweigen.»

Im Iran gehen Menschen bereits seit Wochen auf die Straße. Auslöser der Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich «unislamischen Outfits» festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben; die Polizei weist das zurück. Seit dem Tod der Frau demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie den Kopftuchzwang.

Kirche kritisiert versuchte Vereinnahmung im Wahlkampf

BRASÍLIA: Die katholische Kirche in Brasilien will sich nicht für den Wahlkampf vor der Stichwahl um das Präsidentenamt am 30. Oktober instrumentalisieren lassen. «Religiöse Anlässe dürfen von Kandidaten nicht genutzt werden, damit sie ihre Vorschläge präsentieren», hieß es in einer Mitteilung der brasilianischen Bischofskonferenz am Dienstag. Durch «religiöse Manipulation» würden die Werte des Evangeliums herabgemindert und so werde von den wirklichen Problemen in Brasilien abgelenkt. Bestimmte Kandidaten oder Situationen wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro, zu dessen Wählerbasis die Evangelikalen gehören, hatte am Wochenende allerdings am «Cirio de Nazaré» in Belém teilgenommen, mit zwei Millionen Menschen eine der größten religiösen Prozessionen der Welt. Am 30. Oktober kommt es zur Stichwahl zwischen Bolsonaro und dem linken Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva, der sich im ersten Durchgang knapp durchgesetzt hatte.

Brasilien ist nach wie vor das Land mit den meisten Katholiken weltweit. Aber die aus den USA importierten, häufig erzkonservativen evangelikalen Bewegungen gewinnen immer mehr Einfluss auf Politik und Gesellschaft im größten Land in Lateinamerika.

Anwalt: Iranischer Ex-Vizeminister zu acht Jahren Haft verurteilt

TEHERAN: Der iranische Reformpolitiker und ehemalige Vizeminister Mostafa Tadschsadeh ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das gab sein Anwalt Huschang Purbabaei am Dienstagabend auf Twitter bekannt. Der 65-jährige Tadschsadeh war im Juli diesen Jahres wegen Propaganda gegen das islamische System verhaftet worden und sitzt seitdem im berüchtigten Ewin Gefängnis in Teheran. Von den acht Jahren müsse er definitiv fünf absitzen, sagte der Anwalt.

Tadschsadeh hatte vergangenes Jahr bei den Präsidentschaftswahlen kandidiert, war jedoch wegen seiner kritischen Einstellung zum System abgelehnt worden. Wegen seiner Proteste zur Wahlfälschung der Präsidentenwahl 2009, die zur Wiederwahl des Hardliners Mahmud Ahmadinedschad führte, saß er bis 2016 mehrmals im Ewin Gefängnis.

Er gehört zu den schärfsten internen Kritikern der derzeitigen politischen Führung, obwohl er selbst jahrelang im islamischen System als Vize-Innenminister sowie Berater von Präsident Mohammed Chatami (1997-2005) tätig war. In den letzten Wochen musste Tadschsadeh wegen einer Herzkrankheit einige Tage im Krankenhaus verbringen, wurde danach aber wieder direkt ins Gefängnis geschickt.

Nigeria: Armee tötet Dutzende Dschihadisten einer Terrorgruppe

LAGOS: Nigerianische Soldaten haben bei einem Luftangriff im Norden des Landes eigenen Angaben zufolge Dutzende Dschihadisten einer islamistischen Terrorgruppe getötet. Unter ihnen sei auch ihr Anführer Ali Dogo gewesen, sagte Armee-Sprecher Musa Danmadami der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Bei dem Angriff in der Ortschaft Yadi im nördlichen Bundesstaat Kaduna sei ein Gebäude zerstört worden, in dem die Terroristen ein Treffen abhielten. Der Angriff fand bereits am Samstag statt. Unter Dogos Führung hatten die Extremisten demnach zahlreiche Anschläge auf Dörfer und Schulen im Norden Nigerias sowie im benachbarten Niger verübt.

Die von Dogo geleitete, unbenannte Gruppe hat nach Militärangaben enge Verbindungen zu der islamistischen Terrormiliz Boko Haram, die seit 2009 in Nigeria sowie in den Nachbarländern Niger, Tschad und Kamerun zehntausende von Anschlägen verübt und tausende Menschen getötet und entführt hat.

Deutschland erneut in UN-Menschenrechtsrat gewählt

NEW YORK: Deutschland ist erneut in den UN-Menschenrechtsrat gewählt worden.

Die Bundesrepublik erhielt am Dienstag in der UN-Vollversammlung in New York 167 von 176 abgegebenen Stimmen und sitzt damit von 2023 bis 2025 in dem Genfer Gremium. Zudem wurden Algerien, Bangladesch, Belgien, Chile, Costa Rica, Georgien, Kirgistan, Malediven, Marokko, Rumänien, Südafrika, Sudan und Vietnam gewählt. Dem Menschenrechtsrat hat 47 Mitgliedsländer, die jeweils für drei Jahre ernannt werden.

60 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil: Papst-Messe im Petersdom

ROM: Mit einer Messe im Petersdom hat Papst Franziskus an den 60. Jahrestag des Beginns des Zweiten Vatikanischen Konzils erinnert. Das Oberhaupt der Katholiken forderte am Dienstagabend in der Predigt, dass die Polarisierungen in seiner Kirche aufhören müssten, etwa zwischen Progressiven und Konservativen. «Der Herr will uns nicht so haben: Wir sind seine Schafe, seine Herde, und wir sind das nur gemeinsam, vereint», sagte der Pontifex. «Überwinden wir die Polarisierungen und bewahren wir die Gemeinschaft.»

Für den Gottesdienst war der einbalsamierte Leichnam von Papst Johannes XXIII in dessen gläsernen Sarkophag im Petersdom aufgestellt worden. Jener Papst hatte am 11. Oktober 1962 das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet, das wichtigste Ereignis der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert. Es sollte die Kirche in die Moderne führen.

Zu den Veränderungen und Erneuerungen der insgesamt mehr als drei Jahre dauernden Bischofsversammlung gehörten etwa, dass Messen statt auf Latein in den jeweiligen Landessprachen gehalten werden konnten und der Priester sich beim Gottesdienst in der Kirche den Gläubigen zuwenden solle, statt ihnen wie zuvor den Rücken zu kehren. Auch wurde beschlossen, dass sich die Weltkirche der Ökumene öffnen müsse.

Glocken des Big Ben läuten erstmals seit Jahren wieder regelmäßig

LONDON: Erstmals seit fünf Jahren ist im Londoner Regierungsviertel Westminster wieder das berühmte Glockenspiel des Wahrzeichens Big Ben erklungen. Am Dienstagnachmittag begann eine mehrtägige Testreihe, in der die Glocken der Turmuhr nach Angaben des britischen Parlaments im üblichen Takt geläutet werden sollten.

Es ist das erste Mal, dass die Glocken nach der mehrjährigen Restaurierung der Uhr wieder in der regelmäßigen Taktung erklingen. Zuletzt waren sie lediglich zu besonderen Anlässen - wie etwa dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. oder dem EU-Austritt Großbritanniens - zu hören.

Nach Abschluss der Tests will die Parlamentsverwaltung mitteilen, ab wann das Glockenspiel wieder regulär zu erwarten ist. Die aufwendige Restaurierung des Elizabeth Tower, wie der Glockenturm des britischen Parlamentsgebäudes mit offiziellem Namen heißt, hatte sich mehrfach verzögert. Während der Hochphase der Corona-Pandemie mussten die Arbeiten monatelang ruhen.

Soldat durch Schüsse bei Siedlung im Westjordanland getötet

TEL AVIV: Ein israelischer Soldat ist nach Militärangaben im nördlichen Westjordanland durch Schüsse getötet worden. Zwei Angreifer hätten in der Nähe der Siedlung Schawei Schomron aus einem Fahrzeug heraus das Feuer eröffnet, teilte ein Sprecher des Militärs am Dienstag mit. Der Soldat sei schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben. Die Suche nach den Angreifern dauere an.

Am Sonntag wurde bereits eine junge israelische Soldatin in Ost-Jerusalem getötet. Ein Mann hatte an einer Militärsperre auf mehrere Sicherheitskräfte geschossen. Dabei wurde auch ein israelischer Wachmann schwer verletzt. Nach Angaben des Krankenhauses vom Dienstag ist sein Zustand weiter kritisch.

Die Lage im besetzten Westjordanland ist seit Monaten sehr angespannt. Am Samstag wurden zwei 17-Jährige bei einer Razzia des israelischen Militärs im nördlichen Westjordanland getötet. Am Freitag starben bei Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee ein 14-jähriger sowie ein 17-jähriger Palästinenser.

Seit einer Terrorwelle in Israel im Frühjahr führt Israels Armee vermehrt Razzien durch. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden in diesem Jahr mehr als 100 Palästinenser in Zusammenhang mit Militäreinsätzen, bei Zusammenstößen oder eigenen Anschlägen getötet.

Stadt auf Mallorca darf Stierkampf nicht verbieten

PALMA: Die Gemeinde Calvià im Südwesten Mallorcas muss gegen ihren Willen weiterhin die Austragung von Stierkämpfen zulassen. Das entschied das Oberste Gericht der Balearen (TSJB), wie Regionalmedien am Dienstag unter Berufung auf Justizsprecher berichteten. Der Beschluss der Gemeinde, sich zur «tierfreundlichen und stierkampffreien Stadt» zu erklären, sei für nichtig erklärt worden. Das Gericht habe einer Klage der Stierkampf-Stiftung «Fundación Toro de Lidia» stattgegeben. Die Begründung: Calvià habe die Kompetenzen der lokalen Regierungen überschritten.

Die linke Gemeindeverwaltung teilte in einer ersten Reaktion mit, man lehne den Stierkampf weiterhin ab und werde das Urteil prüfen. Die Stierkampf-Freunde jubelten unterdessen: «Keine Stadt oder Gemeinde, die sich gegen den Stierkampf aussprechen will, hat die rechtliche Möglichkeit, dies zu tun oder den Stierkampf zu verbieten», schrieb die «Fundación Toro de Lidia» auf Twitter.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Stierkampfverbot einer spanischen Gemeinde von der Justiz des Landes gekippt wird. Auf Mallorca wurden zum Beispiel bereits die Rathäuser von Palma und Binissalem in die Schranken gewiesen. Da der Stierkampf in Spanien 2013 zum nationalen Kulturgut erklärt wurde, kann nach Auffassung der Justiz nur der Zentralstaat solche Verbote beschließen.

Schon 2016 hatte die Justiz ein in Katalonien seit 2010 geltendes Stierkampfverbot gekippt. Die Kanaren sind die einzige Region, in der noch eine Art Stierkampfverbot gilt. Auf den Atlantikinseln gibt es aber auch keine Tradition des blutigen Spektakels.

Irans Führung räumt Unruhen in Kurdengebieten ein

TEHERAN: Der Iran hat schwere Unruhen in den Kurdengebieten im Westen des Landes bestätigt, aber einen Zusammenhang mit den landesweiten Protesten gegen Kopftuchzwang und das Herrschaftssystem ausgeschlossen. Statt dessen machte Innenminister Ahmad Wahidi am Dienstag eine bewaffnete Separatistenbewegung verantwortlich. «Diese Ausschreitungen wurden von (kurdischen) Terror- und Separatistengruppen geplant und ausgeführt», sagte er.

Besonders in der Stadt Sanandadsch in der iranischen Provinz Kurdistan war es in den letzten Tagen zu gewaltsamen und bürgerkriegsähnlichen Unruhen mit Toten und Verletzten gekommen.

Auslöser der Proteste war der Tod der 22 Jahre alten Kurdin Mahsa Amini am 16. September. Sie wurde von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die junge Frau verstarb in Polizeigewahrsam. Amini wurde danach unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen in ihrer kurdischen Heimatstadt Saghes beigesetzt.

Seit dem Tod Aminis protestieren Frauen und Männer landesweit. Zunächst richteten sich die Proteste - mit dem Hauptslogan «Frau, Leben, Freiheit» - gegen den Kopftuchzwang und die islamischen Gesetze. In der Zwischenzeit protestieren sie gegen das Herrschaftssystem in dem Gottesstaat. Polizei und Sicherheitskräfte gehen mit massiver Gewalt gegen die Protestler vor.

Kampf gegen Fake-News: EU-Kommission veröffentlicht Tipps für Lehrer

BRÜSSEL: Die EU-Kommission hat Tipps für Lehrerinnen und Lehrer zum Umgang mit Fake-News im Unterricht veröffentlicht. Konkret geht es darum, die Medienkompetenz von jungen Menschen in Europa zu stärken, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Kommission hervorgeht.

Dabei wird betont, dass die Leitlinien praktische Anleitungen für Lehrkräfte und explizit keine Vorschriften oder Grundsätze darstellen. Die Tipps beziehen sich vor allem auf Desinformation, darunter werden falsche oder irreführende Informationen verstanden, die aus wirtschaftlichen Gründen oder zur vorsätzlichen Täuschung der Öffentlichkeit verbreitet werden.

Als Praxisidee wird unter anderem vorgeschlagen, Themen, die von unterschiedlichen Standpunkten bewertet werden können, zu diskutieren. Als Beispiele werden der Nordirlandkonflikt, der US-Unabhängigkeitskrieg oder der Krieg auf dem Balkan in den 1990er Jahren genannt. Anhand dieser könnten Schülerinnen und Schüler lernen, Quellen einzuordnen und Sichtweisen miteinander zu vergleichen. Neben Ideen für Unterrichtsinhalte werden auch Ratschläge gegeben, etwa dass erste Ideen und Meinungen von Schülerinnen und Schülern eingeholt werden sollen, bevor ein Thema diskutiert wird.

Steinmeier und Xi Jinping tauschen Telegramme aus

BERLIN: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Chinas Staatschef Xi Jinping haben die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten vor 50 Jahren mit einem Austausch von Telegrammen gewürdigt.

Steinmeier äußerte darin die «Hoffnung auf eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern», wie aus dem Text hervorgeht, den das Bundespräsidialamt am Dienstag veröffentlicht hat. Beide Präsidenten hätten zudem ein Telefonat vereinbart, um über die bilateralen Beziehungen sowie aktuelle Herausforderungen in der globalen Politik zu sprechen.

Steinmeier erinnerte an die dichten bilateralen Beziehungen in allen Lebensbereichen, die sich in den vergangenen 50 Jahren entwickelt hätten. «Unsere Beziehungen haben zu mehr Wohlstand in unseren beiden Ländern und einer Vielzahl von persönlichen Kontakten zwischen unseren beiden Völkern beigetragen.» China sei heute mit Abstand Deutschlands größter Handelspartner - mit einem Volumen von beinahe 250 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. «Unsere Länder haben aus diesen Handelsbeziehungen beiderseitig großen Nutzen gezogen.»

Der Bundespräsident sprach auch die Menschenrechtsfrage an, die immer wieder zu westlicher Kritik an China führt. Er betonte, eine wichtige Lehre Deutschlands aus seiner Vergangenheit sei das Bekenntnis zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Raffinerie-Streik in Frankreich: Regierung will Dienstverpflichtung

PARIS: Frankreichs Regierung will angesichts knappen Sprits bei den Streiks an Raffinerien hart durchgreifen. Premierministerin Élisabeth Borne sagte am Dienstagnachmittag in der Nationalversammlung, sie habe die zuständigen lokalen Behörden um ein Verfahren gebeten, um notwendiges Personal an den Exxon-Lagerstätten zum Dienst zu verpflichten. Bei dem Konzern hatte es am Montagabend im Lohnstreit eine Einigung mit einem Teil der Gewerkschaften gegeben. Die anderen Gewerkschaften hatten erneut zum Streik aufgerufen. Auch bei Total streikten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kampf um einen höheren Lohn am Dienstag weiter.

«Die Situation ist für unsere Mitbürger (...) schwierig und an manchen Orten sogar unerträglich», sagte Borne. An Frankreichs Zapfsäulen ist der Sprit angesichts seit Tagen anhaltender Streiks an Raffinerien örtlich knapp, teils gibt es lange Schlangen. Bei fast einem Drittel der Tankstellen fehlte am Montagabend mindestens ein Kraftstoff, wie Energieministerin Agnès Pannier-Runacher dem Sender France Info sagte.

Schlag gegen internationale Geldwäscher-Bande in den Niederlanden

ROTTERDAM: Die niederländische Polizei hat einer international tätigen Geldwäscher- und Drogenbande einen herben Schlag versetzt: Bei Hausdurchsuchungen in 22 Orten in drei Ländern seien sieben Verdächtige festgenommen worden, hieß es am Dienstag in Rotterdam. Sie würden der Geldwäsche und des Drogenhandels verdächtigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande in den vergangenen Jahren mehr als 100 Millionen Euro gewaschen hat.

Der Schwerpunkt der Aktion lag laut Polizei in den Niederlanden, etwa in Rotterdam, Amsterdam und Den Haag. Aber auch in Serbien und Luxemburg seien Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden. Ermittler hätten unter anderem Luxus-Autos, Computer und große Summen Bargeld sichergestellt. An dem Großeinsatz waren den Angaben zufolge mehrere hundert Beamte beteiligt. Die Ermittlungen hatten vor zwei Jahren begonnen und dauern noch an. Weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen.

Anklage wegen Sexualstraftaten gegen Verdächtigen im Fall Maddie

BRAUNSCHWEIG: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat gegen einen auch im Fall Maddie verdächtigen Deutschen Anklage wegen des Verdachts auf Missbrauch und Vergewaltigung erhoben.

Es gehe um drei Fälle der schweren Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellem Missbrauchs von Kindern, teilte die Justizbehörde am Dienstag mit. Der 45-Jährige soll die Straftaten zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben. Derzeit sitzt er eine mehrjährige Haftstrafe für die Vergewaltigung einer US-Amerikanerin 2005 im portugiesischen Praia da Luz ab. Dort war etwa eineinhalb Jahre später die damals dreijährige Britin Maddie McCann aus einer Apartmentanlage verschwunden.

Aufregung : Ein Bär mitten in der Stadt

MADRID: Ein Bär hat einige Bürger und die Polizei der spanischen Stadt Ponferrada in Atem gehalten. Ein Taxifahrer und weitere Bewohner hätten am frühen Dienstagmorgen die Behörden alarmiert, als sie das Tier im Zentrum streunen sahen, teilte die Polizei der 65.000-Einwohner-Stadt im Nordwesten des Landes auf Twitter mit. Mehrere Patrouillen hätten sich daraufhin auf die Suche gemacht, das Tier in der Nähe des Flusses Sil entdeckt und es dann zum natürlichen Habitat am Berg Pajariel geführt.

Auf einem von der Polizei geposteten Video des Taxifahrers ist zu sehen, wie der Braunbär vor Tagesanbruch vor dem Wagen des Mannes läuft. Ungefährlich war die Situation für die Bewohner von Ponferrada nach Angaben der Polizei keinesfalls. «Obwohl diese Tiere in der Gegenwart von Menschen sehr scheu sind, ist äußerste Vorsicht geboten», hieß es.

Proteste nach Angriff auf Schulkinder

ISLAMABAD: Nach dem Angriff auf Schulkinder im Norden Pakistans sind am Dienstag in der betroffenen Region Tausende von Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten ein «Ende des Terrorismus» und mehr Schutz durch den pakistanischen Staat. Am Montag hatten Angreifer auf zwei Schulbusse geschossen und dabei vier Jungen verletzt sowie einen der Fahrer getötet. Zu dem Angriff hat sich bisher noch niemand bekannt.

In der gleichen Region verletzten Taliban-Kämpfer 2012 die damals 15 Jahre alte, spätere Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai in ihrem Schulbus durch Schüsse schwer.

Die Taliban stehen international wegen ihres Vorgehens gegen säkulare Bildung in der Kritik, insbesondere bei Frauen und Mädchen. Die Angriffe auf Malala Yousafzai sorgte für große Aufmerksamkeit innerhalb und außerhalb Pakistans. Seit einigen Monaten gewinnen die militanten Islamisten im Norden des Landes wieder an Stärke, was wiederholt zu Protesten von Anwohnern geführt hat. Sie fordern ein stärkeres Vorgehen des Militärs gegen die Taliban.

Preis für Verständigung und Toleranz an Herta Müller und Barrie Kosky

BERLIN: Die Schriftstellerin Herta Müller und der Opernregisseur Barrie Kosky erhalten in diesem Jahr den Preis für Verständigung und Toleranz. Das Jüdische Museum Berlin will die beiden nach Angaben vom Dienstag am 12. November für ihr Wirken auszeichnen. Die Laudatio für die Literaturnobelpreisträgerin Müller hält der Schriftsteller Ernest Wichner, der langjährige Intendant der Komischen Oper Berlin Kosky wird von der Musikkritikerin Julia Spinola geehrt. Die Preise übergibt Museumsdirektorin Hetty Berg.

Müller setze sich in ihren Werken mit Gewalt durch Diktaturen, Einschränkungen von Freiheiten und der Verletzung von Menschenwürde auseinander, hieß es zur Begründung. Zudem kritisiere sie Machtverhältnisse innerhalb von Familien und ethnischen Gruppen. Müllers Texte seien «eine schonungslose Suche nach der Wahrheit», auf der Verständigung basieren könne. In diesem Sinne ehre das Museum die Autorin.

Kosky wird vom Museum als herausragende Künstlerpersönlichkeit bezeichnet, die mit ihrer Arbeit und als Person für deutsch-jüdische Gegenwartskultur und für deutsch-jüdisches Leben stehe. Er habe dem Publikum den Zugang zu einem weitgehend vergessenen Bereich jüdischer Kultur eröffnet. Die Leichtigkeit, mit der er Akzente setze, tiefsinnig und unterhaltsam zugleich inszeniere, schwierigen Themen nicht ausweiche und dennoch das Leben feiere, suche seinesgleichen.

Das Jüdische Museum zeichnet mit dem Preis seit 2002 nach eigenen Angaben Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft aus für die Förderung von Menschenwürde, Völkerverständigung, Integration von Minderheiten und Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und Kulturen. Zu den bisher Ausgezeichneten gehören etwa der frühere Bundespräsident Johannes Rau, der Sammler Heinz Berggruen, der Dirigent Daniel Barenboim, Ex-Kanzlerin Angela Merkel oder die Schauspielerin Iris Berben.

Tiger nach Tötung mehrerer Menschen erschossen

NEU DELHI: Mitarbeitende der Waldbehörde Indiens haben einen wilden Tiger erschossen, der in den Tagen davor neun Dorfbewohner in der Nähe seines Reviers getötet hatte. Bei der Tötungsmission am Wochenende seien Dutzende Personen involviert gewesen, sagte ein Sprecher des Valmiki Tiger Reserve im besonders armen Bundesstaat Bihar der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Das Tier namens T-104 sei getötet worden, weil es an das Leben mit Menschen gewohnt gewesen sei, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV.

Dass Tiger Menschen töten ist eine Schattenseite eines erfolgreichen Tigerschutzes in Indien. Weltweit leben am meisten der bedrohten Tiere in Indien und zuletzt hatte ihre Zahl zugenommen. Insgesamt gibt es dort rund 3000. Allerdings können mehr Tiger auch mehr Konflikte mit Menschen bedeuten. Denn mit der Abholzung von Wäldern sind menschliche Siedlungen teils sehr nah an den Raubtieren. Dadurch kann es dazu kommen, dass Tiger Menschen oder deren Nutztiere töten - und Menschen dann teils aus Rache Tiger töten.

In dem mehrheitlich hinduistischen Land haben Tiger auch eine religiöse Bedeutung. Der Regierung ist zudem die Bedeutung von Tigern für den Wildtiertourismus bewusst. Die Tigerjagd wurde in den 1970ern verboten und Beutetiere werden wegen einer großen vegetarischen Tradition im Land weniger gejagt. Die Regierung setzt auch auf Maßnahmen, um Konflikte zu entschärfen. Menschen, die Angehörige oder Nutztiere an Tiger verlieren, werden finanziell entschädigt.

Bahn beschäftigt Auszubildende direkt aus Tunesien

BERLIN: In einem Pilotprojekt des Entwicklungsministeriums bildet die Deutsche Bahn erstmals zwei künftige Fachkräfte direkt aus Tunesien aus. Untersucht werden solle dabei auch, wie Arbeitsmigration so gestaltet werden könne, dass Migranten, Herkunftsländer und die deutsche Wirtschaft gleichermaßen profitieren, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) und Bahn-Personalvorstand Martin Seiler begrüßten die beiden Auszubildenden am Dienstag in Berlin in einer Werkstatt der Deutschen Bahn. Dabei waren auch die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, und der Gesandte der tunesischen Botschaft, Chiheb Chaouch.

«Der Fachkräftemangel ist bereits so dramatisch, dass er Wirtschaftskraft und Wohlstand in Deutschland bedroht. Zugleich fällt es vielen Entwicklungsländern gerade in Afrika schwer, genügend Jobs für ihre junge, wachsende Bevölkerung zu schaffen», erklärte Schulze. «Wir können uns also gegenseitig helfen, so dass alle etwas davon haben: die Migrantinnen und Migranten einen guten Job, die Herkunftsländer Ausbildung und Wissenstransfer, und wir in Deutschland dringend benötigte Fachkräfte.» Das Pilotprojekt mit Tunesien und der Deutschen Bahn leiste «wertvolle Pionierarbeit».

Minister fordert schnelles Ende des Raffinerie-Streiks in Frankreich

PARIS: Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat eine rasche Beilegung des Lohnstreits zwischen Raffineriearbeitern und Energiekonzernen eingefordert. «In den kommenden Stunden muss eine Einigung gefunden werden», sagte Le Maire am Dienstagmorgen dem Sender France Info. «Die Situation hat schon zu lange gedauert.» Seit Tagen bestreiken Arbeiterinnen und Arbeiter im Kampf um eine Lohnerhöhung Raffinerien im Land. Der Kraftstoff ist dadurch an den Zapfsäulen knapp. Bei fast einem Drittel der Tankstellen fehlte am Montagabend mindestens ein Kraftstoff, wie Energieministerin Agnès Pannier-Runacher dem Sender France Info sagte.

«Wenn es Verhandlungsangebote gibt, müssen sie wahrgenommen werden», sagte Le Maire in Richtung Gewerkschaften. «Sonst ist das kein Streik mehr, um Ergebnisse zu erzielen, sondern einfach die Blockade des Landes.» Die Arbeitgeber müssten aber auch aufrichtig verhandeln.

Le Maire betonte zwar, dass die Verhandlung Vorrang habe, doch die Blockade an Kraftstofflagern und Raffinerien müsste unverzüglich gehoben werden. Sollten Gehaltsverhandlungen kategorisch abgelehnt werden, habe man keine andere Möglichkeit, als die «notwendigen Mittel» anzuordnen, um die Lagerstätten zu befreien und die Raffinerien funktionsfähig zu machen. Regierungssprecher Olivier Véran sagte dem Sender RTL, man behalte sich die Möglichkeit vor, zu intervenieren.

Medienberichten zufolge soll der Streik bei Total und Exxon nach Aufrufen der großen Gewerkschaften CGT und FO vom Dienstag weitergehen.

Fünf Franzosen im Iran festgesetzt

PARIS: Nach Angaben Frankreichs werden fünf französische Staatsbürger derzeit im Iran festgehalten. Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna sagte am Dienstag im Sender France Inter, sie wolle im Verlauf des Tages mit ihrem iranischen Amtskollegen sprechen und erneut die sofortige Freilassung ihrer Landsleute fordern.

Vor einer Woche hatte das französische Außenministerium dem Iran vorgeworfen, ein im Mai festgesetztes französisches Paar als «staatliche Geiseln» zu halten und auf inakzeptable Weise im Fernsehen vorzuführen. Ein iranischer Fernsehsender hatte zuvor ein angebliches Spionagegeständnis des Paares ausgestrahlt. Die beiden Franzosen sollen gestanden haben, dass sie Proteste im Iran provozieren wollten. Sie seien Agenten des französischen Geheimdienstes.

Nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September demonstrieren im Iran zahlreiche Menschen gegen das System im Land. Die Sicherheitskräfte gehen auch mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Beobachtern zufolge sind mindestens Dutzende Menschen im Zusammenhang mit den Protesten getötet worden, viele weitere wurden verletzt.

Frankreich empfahl seinen Bürgerinnen und Bürgern im Iran, sich von Versammlungen fernzuhalten und keine Fotos in der Öffentlichkeit zu machen. Französinnen und Franzosen auf der Durchreise sollten das Land wegen der Gefahr einer willkürlichen Festnahme schnellstmöglich verlassen.

China hält an Null-Covid-Strategie fest

PEKING: Angesichts neuer Corona-Ausbrüche hat Chinas Führung vor dem Kongress der Kommunistischen Partei bekräftigt, dass sie an der strikten Null-Covid-Strategie des Landes nicht rüttelt. Das Parteiorgan «Volkszeitung» und die Staatsagentur Xinhua verbreiteten am Dienstag amtlich abgesegnete Kommentare, die vor den Gefahren einer Lockerung warnten. China sei ein großes Land mit 1,4 Milliarden Menschen, einer regional unausgewogenen Entwicklung und einem Mangel an medizinischen Ressourcen. Ein großflächige Rückkehr des Virus hätte «schwere Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung».

Die Probleme mit Lockdowns, Massentests, Quarantäne und Abschottung zum Ausland durch die Null-Covid-Politik sorgen für Unmut im Volk und belasten die zweitgrößte Volkswirtschaft. Wenn die 2300 Delegierten der Kommunistischen Partei von Sonntag an in Peking zu dem nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitag zusammenkommen, wird die Pandemie hinter den Kulissen eines der drängenden Themen sein. Angesichts eines neuerlichen Anstiegs der täglichen Infektionen auf einige Hundert sind Zig-Millionen Menschen in China gegenwärtig ganz oder teilweise von Lockdowns betroffen.

Es müsse eine bessere Balance zwischen Vorbeugung und Kontrolle auf der einen sowie wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung auf der anderen Seite gefunden werden, um die Kosten minimal zu halten, schrieb die «Volkszeitung». Bisher habe die Null-Covid-Strategie zu wenigen Krankheitsfällen, geringer Hospitalisierung und Sterblichkeit geführt, während eine gleichmäßige wirtschaftliche und soziale Entwicklung gesichert worden sei. Kostenmäßig sei Prävention am wirtschaftlichsten und wirksamsten, argumentierte die «Volkszeitung».

Das Blatt wies auf die Verbreitung der neueren, leichter übertragbaren Virus-Varianten sowie 267 Millionen Menschen in China im Alter von mehr als 60 Jahren hin. Es warnte vor Untätigkeit: «Wenn Flachliegen gewählt wird, wird die Ausbreitung der Epidemie unausweichlich mehr Verluste an Menschenleben und Eigentum verursachen. Die öffentlichen Gesundheitsrisiken werden unabsehbar.»

Mindestens zehn Menschen bei Steppenfeuer in Simbabwe getötet

HARARE: Im Südwesten Simbabwes sind infolge eines Steppenfeuers mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Landarbeiter wollten einen Brand auf einem Bauernhof und dessen Feldern nahe der Stadt Esigodini löschen und verbrannten dabei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vier weitere Personen seien schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach vorläufigen Ermittlungen habe das sich schnell ausbreitende Feuer die Landarbeiter in einem bergigen Gebiet eingeschlossen.

Simbabwe befindet sich gerade in der Trockenzeit. Die Periode hält generell von Juli bis Oktober an. Das Land im Süden Afrikas verliert nach Angaben der nationalen Umweltbehörde während dieser Zeit jährlich etwa eine Million Hektar Wald und Ackerland aufgrund von Steppenbränden.

Barley: Ungarns Ministerpräsident Orban ist der Sündenfall der EU

BERLIN: Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), hat den langjährigen Umgang der Europäischen Union mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban kritisiert. «Das ist für mich der große Sündenfall der Europäischen Union. Viktor Orban ist ja nicht von einem Tag auf den anderen in so eine Position gekommen, dass er die EU erpressen kann, sondern das hat sich über zwölf Jahre aufgeschaukelt», sagte Barley dem Nachrichtenportal «The Pioneer» (Dienstag).

«Er ist zu lange geschützt worden», sagte sie. «Jetzt ist er in einer sehr bequemen Position. Er hat sein Land und die Regeln, das Wahlrecht, die Medienfreiheit, viele andere Dinge so geändert, dass er fast nicht mehr abgewählt werden kann.» Er könne die EU erpressen, sagte Barley. «Er ist gleichzeitig der korrupteste Regierungschef der ganzen Europäischen Union und stopft leider sich und seinen Kumpels die Taschen voll mit europäischem Geld.» Das einzige Mittel, das helfe, sei, ihm das Geld abzudrehen, so Barley.

Orban hatte am Montag ein nach eigenen Angaben rund zwei Stunden langes Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geführt. Dabei seien alle schwierigen Themen angesprochen worden. Vom Kanzleramt gab es keine Mitteilung zu dem Gespräch. Eine bei solchen Treffen übliche gemeinsame Pressekonferenz war ohne Begründung gar nicht erst angesetzt worden. Am Dienstag nimmt er an einer vom Magazin «Cicero» veranstalteten Diskussionsrunde mit dem Titel «Sturm über Europa - der Ukrainekrieg, die Energiekrise und geopolitische Herausforderungen» teil.