Neues aus dem Ausland am Dienstag

Kolumbien und Venezuela nähern sich wieder an

CARACAS: Nach Jahren der Funkstille nähern sich Kolumbien und Venezuela wieder einander an. Der neue kolumbianische Botschafter in Venezuela, Armando Benedetti, wurde am Montag (Ortszeit) in Caracas von dem autoritär regierenden venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro empfangen, wie in sozialen Medien der Präsidentschaft Kolumbiens und von Maduro zu sehen war. Venezuelas designierter Botschafter in Kolumbien, Félix Plasencia, war am Sonntag in seinem Gastland angekommen.

Ende Juli hatten Venezuelas Außenminister Carlos Farías und sein designierter kolumbianischer Kollege Alvaro Leiva Durán ihre Bereitschaft bekundet, die schrittweise Normalisierung der bilateralen Beziehungen voranzutreiben. Am 7. August trat Gustavo Petro als erster linker Präsident der jüngeren Geschichte Kolumbiens sein Amt an.

Die autoritäre Regierung von Maduro hatte die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien in der Krise um die Einführung von Hilfsgütern nach Venezuela im Jahr 2019 abgebrochen. Kolumbiens konservative Regierung des damaligen Präsidenten Iván Duque erkannte - wie etwa auch Deutschland und die USA - den selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó an.

Panne nach Affenalarm: Japanerin trifft Betäubungsschuss

TOKIO: Eine Betäubungswaffe, mit der ein Japaner eigentlich einem Affen nachstellen sollte, hat versehentlich eine Frau getroffen. Wie der japanische Fernsehsender «Nippon TV» am Dienstag meldete, hatte die Frau die Stadtverwaltung von Fuji in Tokios Nachbarprovinz Shizuoka informiert, am Bahnhof Fujikawa treibe sich ein Affe herum. Daraufhin machte sich ein Vertragsnehmer im Auftrag der Stadt auf den Weg, das Tier mit einem Betäubungsschuss einzufangen. Als er jedoch seine Waffe vorbereiten wollte, berührte er versehentlich den Abzug - und traf mit dem Pfeil die Frau am Arm.

Sie sei kurzzeitig bewusstlos gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden, habe sich aber wieder erholt, hieß es. Das Betäubungsmittel hätte gereicht, einen 15 Kilogramm schweren Affen außer Gefecht zu setzen. Die Stadt prüfe nun, wie eine solche Panne fortan verhindert werden könne.

Im industrialisierten Inselreich Japan, das zu einem beträchtlichen Teil aus Bergen und Wäldern besteht, kommt es in seltenen Fällen mal zu Zusammenstößen zwischen Wildtieren wie Bären oder Wildschweinen mit Menschen, aber gewöhnlich nicht mit Affen. Rätselhaft waren denn vor kurzem auch Zwischenfälle in der südwestlichen Stadt Yamaguchi, als Japanmakaken wiederholt Bewohner attackierten - meistens kleinere Kinder und ältere Menschen - und nach ihnen schnappten. Ernsthaft verletzt wurde dabei laut örtlichen Medienberichten jedoch niemand.

USA planen offenbar Milliarden-Rüstungsdeal mit Taiwan

WASHINGTON: Die US-Regierung plant einem Bericht zufolge offenbar, Taiwan Waffen im Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar zu liefern. Das berichtete das Magazin «Politico» am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf drei verschiedene, mit der Angelegenheit befasste Quellen. Die Regierung wolle den Kongress bitten, den Deal zu billigen. In dem Paket seien 60 Anti-Schiffsraketen und 100 Luft-Luft-Raketen beinhaltet. Eine Sprecherin des Außenministeriums habe sich zu dem Bericht nicht äußern wollen.

Ein solches Geschäft dürfte die ohnehin gespannten Beziehungen zwischen den USA und China verstärken. China sieht die demokratisch regierte Insel als Teil der Volksrepublik an. Taiwan hingegen versteht sich als unabhängig.

Ein Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan hatte Anfang August schwere Spannungen mit China ausgelöst. Peking begann mit großangelegten Manövern rund um Taiwan. Dabei wurden eine See- und Luftblockade sowie eine mögliche Eroberung geübt. Trotzdem reisten kurz darauf weitere Delegationen mit US-Politikern nach Taiwan.

Am Sonntag hatten die US-Streitkräfte das erste Mal seit Pelosis Taiwan-Besuch Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße entsandt. China bezeichnete die Fahrt der zwei US-Kriegsschiffe am Montag als «Provokation».