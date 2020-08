Neues aus dem Ausland am Dienstag

Argentinien einigt sich mit Gläubigern auf Umschuldung

BUENOS AIRES: Argentinien hat sich mit seinen Gläubigern auf eine Umschuldung geeinigt. Man habe mit den Gläubigergruppen eine Vereinbarung getroffen, die es ihnen ermögliche, den argentinischen Umschuldungsvorschlag zu unterstützen und dem Land einen erheblichen Schuldenerlass zu gewähren, teilte das argentinische Wirtschaftsministerium am Dienstag in Buneos Aires mit. Man habe die Konditionen des vorigen Angebots für die Gläubiger verbessert, indem man die Zahlungstermine für die Anleihen angepasst habe, hieß es.

Die Schulden der zweitgrößten Volkswirtschaft in Südamerika galten zu den aktuellen Bedingungen als nicht mehr tragfähig. Deshalb hatte Argentinien von seinen privaten Gläubigern gefordert, auf einen Teil ihrer Forderungen von rund 66 Milliarden US-Dollar (rund 56 Mrd Euro) zu verzichten. Ohne eine Einigung hätte eine erneute Staatspleite gedroht - es wäre die neunte. Unter den Gläubigern sind große Investmentfonds wie Blackrock, Ashmore und Fidelity.

Argentinien steckt in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate betrug zuletzt mehr als 50 Prozent. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einem Rückgang der Wirtschaftskraft um rund zehn Prozent. Ende Mai hatte Argentinien Zinsforderungen in Höhe von 503 Millionen US-Dollar nicht beglichen und war dadurch in einen begrenzten Zahlungsausfall gerutscht.

China verurteilt Druck der USA auf Video-App Tiktok

PEKING: China hat die USA für ihr Vorgehen gegen die populäre Video-App Tiktok kritisiert. Die Handlungen Washingtons würden gegen die Grundsätze der Marktwirtschaft und die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) verstoßen, sagte Wang Wenbin, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, am Dienstag. Es handele sich um «pures Mobbing» der USA.

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, einen Kauf des US-Geschäfts der populären Video-App Tiktok durch eine amerikanische Firma eigenen Aussagen zufolge zu unterstützen. Er «hätte nichts gegen» die Übernahme durch Microsoft oder ein anderes US-Unternehmen, sagte Trump im Weißen Haus. Wenn es bis zum 15. September aber keine Einigung gebe, würde der Betrieb der Plattform in den Vereinigten Staaten eingestellt. Trump hatte zuvor am Wochenende mit einem Verbot der Plattform unter Verweis auf die Datensicherheit gedroht.

Scharfe Kritik äußerten auch Chinas Staatsmedien. China werde den «Diebstahl» eines chinesischen Technologieunternehmens durch die USA nicht akzeptieren, kommentierte die Tageszeitung «China Daily» am Dienstag in einem Leitartikel. China habe «viele Möglichkeiten», sich zu rächen.

Hurrikan «Isaias» trifft an US-Ostküste auf Land

WASHINGTON: Wirbelsturm «Isaias» ist im US-Bundesstaat North Carolina auf Land gestoßen. Der Hurrikane traf in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern nahe der Küstenstadt Ocean Isle Beach auf Land, wie das Nationale Hurrikanzentrum der US-Klimabehörde NOAA auf Twitter mitteilte. Das entspricht einem Hurrikan der Stufe eins, der niedrigsten Kategorie. Das Wetteramt warnte die Bewohner der betroffenen Gebiete vor Sturmfluten, Überschwemmungen und gefährlich starken Winden.

Der Hurrikan bewegt sich den Angaben zufolge mit rund 35 Stundenkilometern vorwärts. Über North Carolina sollte es sich am Dienstag abschwächen und in Küstennähe nach Nordosten weiter ziehen. «Isaias» war am Samstag als Hurrikan über Teile der Bahamas hinweggezogen, schwächte sich auf dem Weg in Richtung der Ostküste Floridas aber wieder zu einem Tropensturm ab. Der Sturm war in Florida nicht auf Land getroffen, wurde dann aber wieder zu einem Hurrikan hochgestuft.

US-Truppenabzug trifft überwiegend auf Zustimmung

BERLIN: Während die Politik in Deutschland den geplanten Abzug von US-Truppen mehrheitlich ablehnt, trifft er in der Bevölkerung überwiegend auf Zustimmung. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur befürworten 47 Prozent eine Reduzierung der derzeit 36.000 Soldaten. Jeder Vierte meint sogar, die US-Streitkräfte sollten Deutschland ganz verlassen. Dagegen ist noch nicht einmal jeder Dritte (32 Prozent) dafür, dass die amerikanischen Truppen in der bisherigen Stärke bleiben (28 Prozent) oder sogar aufgestockt werden (4 Prozent) sollten. 21 Prozent machten keine Angaben.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte vergangene Woche angekündigt, knapp 12.000 Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. 6400 sollen zurück in die USA, etwa 5600 sollen in andere Nato-Staaten in Europa verlegt werden - nach jetzigem Stand vor allem nach Italien und Belgien. Es sind Standorte in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz betroffen.

Von den sechs im Bundestag vertretenen Fraktionen lehnen fünf den Truppenabzug ab. Nur die Linke findet ihn gut, will aber, dass alle US-Soldaten das Land verlassen. Bei den Wählern ergibt sich ein anderes Bild. Nur bei den Anhängern der CDU/CSU überwiegen diejenigen, die gegen eine Reduzierung der US-Soldaten sind mit 45 zu 41 Prozent. Bei den Wählern aller anderen Parteien sind die Befürworter eines Abzugs von Truppen - in unterschiedlichem Umfang - in der Mehrheit: Bei der SPD sind es 42 zu 40 Prozent, bei den Grünen 52 zu 35, bei der FDP 52 zu 36, bei der AfD 61 zu 28 und bei der Linken 70 zu 18 Prozent.

Ausgabe verboten: Chile verabschiedet sich von Plastiktüten

SANTIAGO DE CHILE: Chile ist das erste Land in Lateinamerika, in dem die Ausgabe von Plastiktüten in allen Arten von Geschäften verboten ist.

«Wir setzen die letzte Etappe dieses Gesetzes um», zitierte die chilenische Zeitung «La Tercera» Umweltministerin Carolina Schmidt am Montag. Nachdem das Gesetz im August 2018 in Kraft getreten war, hatten die großen Supermarktketten sechs Monate Zeit, um die neuen Vorschriften umzusetzen. Kleinere Läden bekamen eine Frist von zwei Jahren. Wer nun noch Plastiktüten verteilt, kann mit Bußgeldern von bis zu umgerechnet etwa 350 Dollar bestraft werden. Dem Umweltministeriums zufolge wurde dank dieses Gesetzes seit 2018 der Verbrauch von etwa fünf Milliarden Plastikbeuteln vermieden.