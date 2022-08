Neues aus dem Ausland am Dienstag

China sanktioniert taiwanische Politiker nach Besuch aus USA

PEKING: Angesichts anhaltender Spannungen hat China sieben taiwanische Politiker und Regierungsmitglieder mit Sanktionen belegt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete, dürfen die Politiker und ihre Familienmitglieder nicht mehr auf das chinesische Festland oder in die chinesischen Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau reisen. Auch wurden ihnen Geschäfte untersagt. Darüber hinaus würden weitere Strafmaßnahmen ergriffen.

Betroffen sind unter anderem Hsiao Bi-khim, Taiwans Vertreterin in den USA, sowie Ker Chien-Ming, Mehrheitsführer der Regierungspartei DPP im taiwanischen Legislativrat. Peking bezeichnete die Sanktionierten als «Separatisten», die mit externen Kräften zusammenarbeiteten und absichtlich die Spannungen in der Taiwanstraße angefacht hätten.

Peking verhängte die Sanktionen, nachdem Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Montag fünf US-Kongressabgeordnete unter Leitung des demokratischen Senators Ed Markey empfangen hatte. Der Besuch erfolgte knapp zwei Wochen nach dem heftigen Streit mit Peking um den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan. Bereits am Montag hatte China weitere Militärmanöver angekündigt.

Die kommunistische Führung betrachtet das demokratische Taiwan als Teil der Volksrepublik China. Sie lehnt deshalb offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan entschieden ab und droht sogar mit einer Eroberung. Taiwan hingegen versteht sich als unabhängig.

Schwere Explosion : Zahl der Todesopfer steigt auf 16

ERIWAN: Nach der schweren Explosion in einem Einkaufszentrum in Armenien im Südkaukasus ist die Zahl der Toten auf 16 gestiegen. Die Bergungskräfte zogen weitere Leichen aus den Trümmern der eingestürzten Gebäude in der Hauptstadt Eriwan, wie der Zivilschutz der ehemaligen Sowjetrepublik am Dienstag mitteilte. Unter den Toten seien auch eine schwangere Frau und ein kleines Kind, hieß es.

Es würden weitere Menschen vermisst, die Sucharbeiten gingen weiter, teilten die Rettungskräfte mit. Bei der Detonation am Sonntag waren mehr als 60 Menschen verletzt worden, darunter viele Kinder.

Nach bisherigen Angaben war auf dem Eriwaner Großhandelsgelände ein Lager mit Feuerwerkskörpern in die Luft geflogen. Das dreistöckige Gebäude stürzte ein. Eine Gasleitung explodierte. Ein großes Feuer brach aus. Über der Stadt bildeten sich zwischenzeitlich riesige Rauchwolken, Menschen rannten in Panik weg. Zahlreiche Menschen musste auch am Dienstag noch in Krankenhäusern behandelt werden.

Armenien mit Grenzen zum Iran, zur Türkei, zu Aserbaidschan und Georgien gehört zu den ärmsten Ländern der Region. Immer wieder kommt es zu Verstößen gegen elementare Sicherheitsvorschriften.