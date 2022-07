Neues aus dem Ausland am Dienstag

Lage bei Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz spitzt sich zu

HRENSKO: In Tschechien spitzt sich die Lage bei dem Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz nahe der Grenze zu Sachsen dramatisch zu. Zahlreiche Bewohner der Gemeinde Hrensko, die als Tor zum Nationalpark gilt, mussten am Dienstagmorgen ihre Häuser verlassen. Das teilte ein Sprecher der tschechischen Feuerwehr mit. Betroffen sind alle Gebäude am rechten Ufer der Kamnitz, die dort in die Elbe fließt.

In dem Ort Mezna fingen mehrere Gebäude Feuer. Die Löscharbeiten wurden am Morgen nach einer nächtlichen Unterbrechung wieder aufgenommen. Die Einsatzkräfte evakuierten zudem ein Kinderferienlager mit rund 100 Teilnehmern aus Deutschland. Die Kinder und ihre Betreuer wurden an der Grenze deutschen Hilfskräften übergeben.

Mehr als 150 Feuerwehrleute sind vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Sie werden von Polizei- und Armeehubschraubern unterstützt. Der Waldbrand war am Sonntag auf einer Fläche von ursprünglich rund sieben Hektar ausgebrochen. Er bedroht inzwischen das Prebischtor mit der Ausflugsgaststätte «Falkennest». Die Felsenformation gilt als Wahrzeichen des Nationalparks.

Der Rauch war am Dienstag noch im rund 90 Kilometer entfernten Prag und darüber hinaus zu riechen. Viele besorgte Bürger riefen die Feuerwehr an. Die Behörden appellierten an die Öffentlichkeit, die Notrufleitungen nicht zu blockieren. Innenminister Vit Rakusan kündigte an, sich um Hilfe aus dem Ausland bemühen zu wollen. Der Nationalpark Böhmische Schweiz grenzt unmittelbar an die Sächsische Schweiz auf deutscher Seite.

Verdacht auf Unterschlagung: Durchsuchung bei Ecuadors Ex-Präsident

QUITO: Ermittler haben den Wohnsitz von Ecuadors Ex-Präsidenten Lenin Moreno durchsucht. Die Aktion am Montag (Ortszeit) fand im Rahmen einer Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Veruntreuungsdelikt statt, wie es in einem Tweet der Staatsanwaltschaft hieß. Dieses stehe im Zusammenhang mit dem mutmaßlichem Verschwinden von Gegenständen, die zum nationalen Erbe gehören, aus dem Präsidentenpalast Carondelet in Quito.

Moreno wies den Vorwurf zurück. «Heute habe ich die Staatsanwaltschaft zu mir nach Hause eingeladen, um festzustellen, dass die Anschuldigungen von Abgeordneten der Union für die Hoffnung` wegen illegalen Besitzes von archäologischen Stücken nur eine weitere der vielen Geschichten ist, die sie erfunden haben», schrieb er auf Twitter. Der linke Moreno war von Mai 2017 bis Mai 2021 Präsident Ecuadors. Aktuell lebt er in Paraguay.