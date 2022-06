Neues aus dem Ausland am Dienstag

Klimaaktivisten demonstrieren in München gegen Blackrock

MÜNCHEN: Etwa ein Dutzend Klimaaktivisten hat in München zum G7-Gipfel gegen den US-Vermögensverwalter Blackrock und für einen Schuldenerlass für ärmere Länder demonstriert.

Auf dem Dach eines Gebäudes, das mutmaßlich von Blackrock genutzt wird, versuchten sie am frühen Dienstagmorgen ein Banner zu entrollen. Zudem demonstrierten sie davor. Die Polizei war mit mehreren Dutzend Beamten anwesend. Die Aktion verlief zunächst friedlich.

US-Delegation zu Gesprächen

CARACAS: Nach jahrelangen Konflikten zwischen Washington und Caracas ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate eine US-Delegation zu Gesprächen nach Venezuela gereist. Die US-Vertreter würden mit der venezolanischen Regierungsdelegation über verschiedene Themen sprechen, sagte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro am Montag (Ortszeit). Medienberichten aus den Vereinigten Staaten zufolge will die Delegation vor allem mehrere in Venezuela inhaftierte Ölmanager aus den USA freibekommen.

Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela sind sehr angespannt. Das Weiße Haus erkennt den autoritären Präsidenten Maduro nach dessen umstrittener Wiederwahl nicht mehr als rechtmäßigen Staatschef an und unterstützt dessen Widersacher Juan Guaidó. Zudem haben die USA zahlreichen Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela verhängt. Die sozialistische Regierung in Caracas wiederum wirft den USA Einmischung in die inneren Angelegenheiten des südamerikanischen Landes vor.

Zuletzt waren US-Gesandte im März nach Caracas gereist. Danach wurden zwei in Venezuela inhaftierte US-Bürger freigelassen und die Sanktionen gegen den Ölsektor leicht gelockert. «Es gibt zwar Schritte in die richtige Richtung, aber es gibt noch viel zu tun, viel Diplomatie, viel Dialog und viel Verständnis», sagte Maduro am Montag.

Mindestens 46 tote Migranten in Lastwagen in Texas entdeckt

SAN ANTONIO: An der Grenze zwischen Mexiko und dem US-Staat Texas versuchen derzeit besonders viele Menschen, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. In einem Lkw-Anhänger im texanischen San Antonio machen die Behörden einen schrecklichen Fund.

Im Anhänger eines abgestellten Lkw am Rande der texanischen Großstadt San Antonio sind mindestens 46 mutmaßlich illegal in die USA gebrachte Migranten tot aufgefunden worden. Mindestens 16 weitere Menschen, darunter auch Kinder, seien mit Anzeichen von Hitzeerschöpfung und offensichtlicher Dehydrierung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden der Stadt am Montagabend (Ortszeit) US-Medien zufolge auf einer Pressekonferenz mit. Der Bürgermeister von San Antonio, Ron Nirenberg, nannte den Vorfall in einem Tweet eine «furchtbare menschliche Tragödie».

Angesichts der Zahl der Toten sprachen Medien von einem der schlimmsten Vorfälle im Zusammenhang mit illegaler Migration. Derzeit versuchten besonders viele Menschen, von Mexiko aus in die USA zu gelangen, schrieb die «New York Times». Warum die 46 Menschen gestorben waren, war zunächst noch unklar. Wasser oder Klimaanlage habe es in dem Anhänger - einem Kühltransporter - nicht gegeben, sagte der Feuerwehrchef von San Antonio, Charles Hood, laut dem Lokalsender News4SA. In San Antonio soll es den Berichten zufolge in den vergangenen Tagen sehr heiß gewesen sein.

Drei Menschen wurden Medienberichten zufolge festgenommen. Es sei aber unklar, ob sie tatsächlich mit diesem mutmaßlichen Menschenschmuggel in Verbindung stünden, zitierte News4SA den Polizeichef der Großstadt, William McManus.