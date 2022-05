Neues aus dem Ausland am Dienstag

Jeff Goldblum würde keine Dinosaurier treffen wollen

KÖLN: Jeff Goldblum (69) kann auf ein Zusammentreffen mit Dinosauriern gut verzichten. «Wir leben doch schon in einer Welt mit einer Menge Furcht einflößender Tiere», sagte der Hollywood-Schauspieler bei der Premiere des Films «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» in Köln. Manche wüssten vielleicht, was sie tun müssten, wenn sie einem Bären begegneten - er aber nicht. «Ich hätte Angst vor vielen Tieren, die größer als ich sind.» Was nicht heißen solle, dass sie nicht alle auf ihre Art wunderbar seien und natürlich ein Lebensrecht hätten.

Dinosauriern zu begegnen, sei für ihn schon in der fiktiven «Jurassic»-Welt ziemlich nervenaufreibend gewesen. «Das war eine grauenvolle Erfahrung, auch wenn wir nur so getan haben als ob. Wir sind fast gestorben.» Außerdem würden Dinosaurier in der realen Welt vermutlich genauso profitorientiert ausgeschlachtet werden, wie das in den Filmen dargestellt werde. «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» kommt am 8. Juni ins Kino.

Neuer Premier Albanese kann mit knapper Mehrheit regieren

CANBERRA: Zehn Tage nach der Parlamentswahl in Australien scheint klar: Der neue Premier Anthony Albanese kann im Parlament mit einer knappen Mehrheit regieren und wird nicht auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen sein. Nachdem sich bereits am Montag abgezeichnet hatte, dass die Labor-Partei auf 76 der insgesamt 151 Sitze im Unterhaus kommen würde, bestätigten am Dienstag verschiedene Medien diese Berechnung. Der neue Finanzminister Jim Chalmers twitterte mit freudestrahlendem Gesicht die Zahl «76».

Die Auszählung in einigen Wahlkreisen dauert aber noch an, so dass Labor noch weitere Mandate bekommen könnte. Das australische Wahlsystem ist kompliziert, so dass es teilweise lange dauert, bis klar ist, wer den Sitz in einem Wahlkreis gewonnen hat.

Die Sozialdemokraten hatten die Parlamentswahl am 21. Mai klar für sich entschieden. Damit ist Labor nach fast zehn Jahren erstmals wieder an der Regierung. Die konservative Koalition unter dem bisherigen Regierungschef Scott Morrison fuhr eine herbe Niederlage ein. Erfolgreich waren hingegen unabhängige Kandidaten und die australischen Grünen.

Affenpocken-Fall am Flughafen Bangkok - Zwölf Kontakte überwacht

BANGKOK: In Thailand werden zwölf Menschen medizinisch beobachtet, nachdem sie in Kontakt mit einem Affenpocken-Patienten gekommen sind. Bei dem bestätigten Fall handelte es sich um einen Passagier, der von Europa auf der Durchreise nach Australien war und sich zwei Stunden auf dem Flughafen von Bangkok aufgehalten hatte, wie Chakkrarat Pitthaya, Direktor der Epidemiologie-Abteilung der Behörde für Seuchenkontrolle, bestätigte.

Der Mann habe zu diesem Zeitpunkt noch keine Symptome gehabt und diese erst später in Australien entwickelt, wo die Infektion dann bestätigt worden sei, hieß es. Alle zwölf Kontakte seien bislang asymptomatisch. Es handelte sich um Passagiere und Flugbegleiter. Insgesamt sollen sie 21 Tage medizinisch beobachtet werden. Jedoch sei das Risiko, dass sie sich angesteckt hätten gering, so Pitthaya.

Infektionen mit dem Virus werden mittlerweile aus immer mehr Ländern gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief zu einer Nachverfolgung aller Kontakte der Betroffenen auf. Die Virus-Erkrankung verursacht nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) meist nur milde Symptome, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Ansteckend seien nur symptomatisch Erkrankte bei engem Kontakt.