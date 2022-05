Neues aus dem Ausland am Dienstag

Junge Australierin stirbt bei Sturz von Wasserfall

CAIRNS: Eine 19-Jährige ist im tropischen Norden Australiens beim Sturz von einem Wasserfall ums Leben gekommen. Die junge Frau habe am Montag zusammen mit Freunden die Isabella Falls südwestlich von Cairns besucht, berichteten australische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. Die herbeigeeilten Sanitäter hätten nur noch den Tod der Australierin feststellen können, hieß es. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.

Die Isabella Falls in Queensland sind besonders bei Ausflüglern aus Cairns beliebt. Der Lokalpolitiker Michael Healy erklärte, der hohe Norden von Down Under sei ein «natürlicher Spielplatz voller Schönheit und Abenteuer». Aber diese Abenteuer seien auch gefährlich: Besucher sollten unbedingt vorsichtig sein und alle Sicherheitshinweise befolgen.

Anflug von russischem Militärflugzeug alarmiert Luftwaffe

BERLIN: Ein über der Ostsee anfliegendes russisches Aufklärungsflugzeug hat die deutsche Luftwaffe alarmiert. Als Reaktion stiegen bereits am Samstag zwei Eurofighter vom Fliegerhorst Laage in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Alarmstart auf, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die russische Maschine sei im internationalen Luftraum vor der Insel Rügen identifiziert worden. Die Alarmrotte aus den zwei deutschen Maschinen begleitete das russische Flugzeug im internationalen Luftraum weg von Deutschland.

Dänemark hatte bereits den russischen Botschafter zu einem Gespräch ins Außenministerium einbestellt. Außenminister Jeppe Kofod begründete dies am Sonntag damit, dass ein russisches Militärflugzeug in den dänischen Luftraum eingedrungen sei. Nach schwedischen Angaben verletzte östlich der dänischen Ostsee-Insel Bornholm eine russische Propellermaschine vom Typ AN-30 auch den schwedischen Luftraum. Bereits Anfang März waren vier russische Kampfflugzeuge in den Luftraum über Schweden eingedrungen.