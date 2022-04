Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.04.22 | Aktualisiert um: 18:55 | Überblick

Mordversuch in Hamburg: Drei Männer in Niederlanden festgenommen

ARNHEIM: Eine Spezialeinheit der niederländischen Polizei hat nahe der deutschen Grenze drei Männer wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs festgenommen. Die drei Deutschen im Alter von 21, 26 und 36 Jahren sollen im Januar 2021 in Hamburg einen Mann schwer misshandelt haben, wie die Polizei in Arnheim am Dienstag mitteilte. Bei den Verdächtigen handelt es sich nach Medienberichten um Brüder. Sie seien am Ostermontag in Arnheim, im Osten des Landes, festgenommen worden.

Zwei der Verdächtigen im Alter von 21 und 26 Jahren sollen nach dem Polizeibericht den Mann in Hamburg mit Stöcken und einem Schlagring geschlagen haben. Der 36-Jährige habe dabei Wache gestanden. Das Opfer konnte sich der Polizei zufolge trotz schwerer Kopfverletzungen selbst befreien und fliehen.

Die deutsche Staatsanwaltschaft hatte die drei mutmaßlichen Täter mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Sie befinden sich nun in Auslieferungshaft.

Fairtrade fordert Verschärfung der EU-Nachhaltigkeitsstrategie

KÖLN: Die Hilfsorganisation Fairtrade Deutschland hat die EU aufgefordert, bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie im Textilbereich neben Umweltproblemen auch soziale und ökonomische Aspekte stärker zu berücksichtigen. «Kleidungsstücke gehören zu den importierten Produkten mit dem zweitgrößten Risiko für Menschenrechtsverletzungen. Diese Tatsache wird in der aktuellen Strategie der EU ignoriert», sagte Claudia Brück, Vorständin bei Fairtrade Deutschland, am Dienstag in Köln.

«Kreislaufwirtschaft ist gut und richtig, aber eine Jeans, bei deren Herstellung Arbeiter und Baumwollbauern ausgebeutet werden, wird nicht nachhaltig, nur weil sie recycelbar ist», sagte Brück. Deshalb müsse mehr über die gängigen Einkaufspraktiken vieler Unternehmen gesprochen werden. Diese ließen aktuell kaum Spielraum für notwendige Investitionen in eine umweltfreundliche Produktion, Arbeitssicherheit oder existenzsichernde Löhne.

Ende März hatte die EU-Kommission Vorschläge vorgestellt für nachhaltigere, also haltbarere Textilien, die einfacher wiederverwendet oder recycelt werden können. Vorgesehen sind etwa verpflichtende Mindestwerte für den Anteil recycelter Materialien und Maßnahmen gegen umweltschädliches Mikroplastik. Derzeit beschäftigen sich das Europaparlament und die EU-Staaten mit dem Vorhaben. Sie müssen am Ende zustimmen und können in Verhandlungen noch Änderungen durchsetzen.

«Welt»: Hackl wird Rodel-Trainer in Österreich - Gespräche bestätigt

DÜSSELDORF: Die deutsche Rodel-Legende Georg Hackl soll Informationen der «Welt» zufolge als Trainer zum Österreichischen Rodelverband (ÖRV) wechseln. Zuerst hatte die Tageszeitung «Österreich» berichtet. Hackl arbeitet seit vielen Jahren für den bei Olympia so erfolgreichen deutschen Verband als Techniktrainer und bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass man in Gesprächen sei.

«Momentan kann ich dazu nichts sagen. Nach Olympischen Spielen ist es aber immer so, dass es mal Angebote gibt und Gespräche geführt werden», sagte der 55 Jahre alte dreimalige Olympiasieger am Dienstag. Den Medienberichten zufolge soll Hackl am Donnerstag offiziell als Teil des Trainerteams in Österreich vorgestellt werden.

Neben den Olympia-Goldmedaillen 1992, 1994 und 1998 sowie zweimal Silber gewann Hackl, «Schorsch» genannt, zahlreiche WM-Titel und insgesamt 33 Weltcuprennen. Im November 2020 war er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden.