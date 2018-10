Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.18

Ungewöhnlicher Krimi aus Fernost: «Das Auge von Hongkong»

BERLIN (dpa) - Eine ungewöhnliche, aber sehr gelungene Mischung aus Kriminalroman und Stadtgeschichte bietet «Das Auge von Hongkong» von Chan Ho-kei.

Im Mittelpunkt der sechs Erzählungen steht Inspektor Kwan Chun-dok, der in seiner Heimatstadt Polizeikarriere macht und dabei immer wieder spannende Fälle unterschiedlichster Art lösen muss. Kwan ist das «Auge» des Titels, denn er sieht alles, was sich in seiner Stadt ereignet. Ausgestattet mit der Fähigkeit, die Hinweise richtig zu interpretieren und auch die komplexesten Psychotricks seiner Gegenspieler zu durchschauen, wird Kwan zum idealen Polizisten. Er weiß scheinbar immer, was er unternehmen muss, um alles gut und sicher werden zu lassen. Als besonderes Stilmittel werden die Episoden chronologisch rückwärts erzählt. Die erste spielt im Jahr 2013, die letzte 1967. So porträtiert das Buch nicht nur seine Hauptfigur, sondern erzählt auch zugleich die spannende Geschichte Hongkongs von der Zeit als Kronkolonie bis zur Wirtschaftsmetropole in der Volksrepublik China. Chan Ho-kei gelingt spannendes Buch, das einen Insider-Blick auf Hongkong ermöglicht und mit Kriminalgeschichten unterhält.

Krimigenuss nicht nur für Whiskyfreunde

BERLIN (dpa) - Abigail Logan tritt ein ungewöhnliches Erbe an. Ihr Onkel hat ihr nach seinem Tod eine kleine, aber feine Whiskybrennerei in Schottland vermacht.

Doch irgendjemand scheint Abigail das Erbe nicht zu gönnen, denn sie erhält Drohbriefe. Die Destillerie wird zum Ziel von Sabotageakten. Als einer ihrer neuen Mitarbeiter tot in einem Gärbottich gefunden wird, klingeln bei der gelernten Journalistin Abigail alle Alarmglocken. Unterstützt von ihrem Freund Patrick, einem ausgewiesenen Whiskykenner, beginnt sie, den mysteriösen Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Man muss kein großer Freund des Whiskys sein, um Melinda Mullets «Whisky mit Mord» zu mögen. Die Geschichte wird von recht eigenwilligen Leuten bevölkert, die für eine gehörige Prise Humor sorgen. Die Handlung wird spannend und in einer flüssigen Sprache serviert. Schottland ist jedoch weit mehr als Whisky, so lässt die Autorin sehr feinfühlig auch die schottische Seele in ihren Roman einfließen.

Das gefährliche Texas 1952: James Lee Burkes «Dunkler Sommer»

BERLIN (dpa) - Ins Texas des Jahres 1952 führt der amerikanische Schriftsteller James Lee Burke in seinem neuen Roman «Dunkler Sommer».

Im Mittelpunkt der Handlung steht der 17-jährige Aaron, der sich Hals über Kopf in die junge Valerie verliebt. Dabei kommt er allerdings ihrem Ex-Freund in die Quere, dem Sohn eines reichen Unternehmers, der enge Beziehungen zu kriminellen Banden hat. Auf einmal ist das Texas der frühen 50er Jahre keine harmlose Idylle mehr, in der junge Leute das Leben genießen können. Stattdessen finden zwischen den Jugendlichen gnadenlose Kämpfe statt, brutale Jugendgangs treiben ihr Unwesen, der Drogenschmuggel grassiert und weitere Kriminalität unterschiedlichster Art versteckt sich scheinbar hinter jeder Ecke. Zudem ist die Gesellschaft durch den alltäglichen Rassismus tief gespalten. Und der Zweite Weltkrieg hat ebenso wie der Koreakrieg psychische Schäden bei vielen ehemaligen Soldaten hinterlassen. In dieser komplizierten Welt muss Aaron auf einmal nicht nur um seine Liebe, sondern uns Überleben kämpfen. Burke, einer der renommiertesten Krimischriftsteller der USA, kombiniert in «Dunkler Sommer» geschickt Krimihandlung und Gesellschaftsporträt.