Von: Björn Jahner | 16.06.23

Foto: The Nation

PATHUM THANI: Die thailändische Zoologische Parkorganisation (ZPO) zeigte sich am Donnerstag (15. Juni 2023) nach einer Inspektionsreise zur Überwachung des Baufortschritts zuversichtlich, dass die erste Phase des neuen Zoos in Pathum Thani im Jahr 2026 eröffnet werden kann.

Die ZPO und Vertreter der thailändischen Anti-Korruptions-Organisation sowie einiger Bürgergruppen nahmen an der Inspektionsreise zur Baustelle im Bezirk Thanyaburi von Pathum Thani teil.

ZPO-Gouverneur Attaporn Sriheran, der den Inspektionsbesuch leitete, wies den Unterausschuss an, den Bau des neuen Zoos zu überwachen.

Nach der Sitzung des Unterausschusses äußerte sich Khun Attaporn zuversichtlich, dass der Bau der ersten Phase planmäßig durchgeführt werden kann, so dass der Zoo 2026 für Besucher geöffnet werden kann.

Er sagte, der Zoo werde wie geplant im Jahr 2028 vollständig eröffnet werden.

Nachdem der Dusit Zoo in Bangkok am 31. August 2018 geschlossen wurde, genehmigte das Kabinett ein Budget von 10,974 Milliarden Baht für den Bau eines neuen Zoos auf einem 300 rai (48 Hektar) großen Grundstück in der Region Klong Hok. Das Grundstück wurde von Seiner Majestät dem König zur Verfügung gestellt.

Die ZPO erklärte, dass für die erste Bauphase ein Budget von 5,383 Milliarden Baht zur Verfügung stehen wird. Der Bau ist Teil einer langfristigen Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung.

An der Sitzung des Unterausschusses am Donnerstag nahmen unter anderem Dejboon Maprasert, Vorsitzender des ZPO-Verwaltungsrats, der Gouverneur von Pathum Thani sowie Vertreter des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt und der Rajamangala University of Technology Thanyaburi teil.