Neuer UN-Chef für Migration plant Reise nach Brüssel und Berlin

GENF (dpa) - In Zeiten hitziger politischer Debatten über Flucht und Migration sucht der neue Chef der UN-Organisation für Migration (IOM) als erstes den Austausch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino plane noch vor Mitte Oktober einen Besuch in Brüssel und Berlin, sagte ein IOM-Sprecher am Montag, dem Tag des Amtsantritts von Vitorino, in Genf.

Er sei sich bewusst, dass die politische Landschaft in verschiedenen Weltregionen beim Thema Migration von hitzigen Debatten geprägt sei, sagte Vitorino in einer Videobotschaft. Gleichzeitig gebe es aber positive Entwicklungen: den ersten internationalen Vertrag über geordnete und sichere Migration. Er war im Juli ausgehandelt worden. Im Dezember soll er in Marokko verabschiedet werden. IOM werde alles daran setzen, Mitgliedsländern bei der Umsetzung zu helfen.

Der Vertrag soll Ländern helfen, Landsleuten in der Heimat ein besseres Auskommen zu ermöglichen, um Gründe für die Migration abzubauen. Der Umzug in andere Länder soll trotzdem sicher und ohne die Bezahlung von Schmuggler möglich sein. 260 Millionen Migranten gibt es weltweit. Der Vertrag ist völkerrechtlich nicht verbindlich, die USA und Ungarn machen nicht mit.

Migranten sind nach Definition der IOM alle Menschen, die ihren Wohnort verlassen - egal aus welchen Gründen, wie lange oder oder ob freiwillig oder unfreiwillig. Flüchtlinge dagegen suchen Schutz vor Krieg oder vor drohender Verfolgung, etwa wegen ihrer Religion, Nationalität oder politischer Überzeugungen. Damit sind Flüchtlinge auch Migranten.