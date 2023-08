Neuer thailÃ¤ndischer Premier besucht Laos

Von: Björn Jahner | 31.08.23

BANGKOK: Thailands neuer Premierminister Srettha Thavisin wird in Kürze einen offiziellen Besuch in Laos abstatten, um die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu vertiefen. Diese diplomatische Initiative erfolgt im Anschluss an eine freundliche Gratulation des laotischen Premierministers Sonexay Siphandone, der Premierminister Srettha zu seiner Wahl als 30. Premierminister Thailands beglückwünschte.

Siphandone würdigte Sretthas herausragende wirtschaftliche Fachkenntnisse, die sich als vorteilhaft für beide Nationen erweisen könnten. Gleichzeitig unterstrich Premierminister Srettha sein uneingeschränktes Engagement für die Stärkung der Beziehungen zwischen den benachbarten Ländern.

Der geplante Besuch wird erwartungsgemäß die Bedeutung regionaler Kooperation betonen, wobei die Staatsoberhäupter beider Nationen eine vertiefte Zusammenarbeit über geografische Grenzen hinweg anstreben. Die Gespräche werden zudem Themen wie wirtschaftliche Partnerschaften und den kulturellen Austausch umfassen.

Premierminister Srettha äußerte außerdem seine Absicht, während des Besuchs weitere gemeinsame Fortschritte zu erörtern und betonte die grundlegende Bedeutung einer solchen Vision für beide Länder sowie für die gesamte ASEAN-Region.