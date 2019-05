Von: Björn Jahner | 16.05.19

HUA HIN: Wer das Songkran verpasst hat, erhält am Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr Gelegenheit, das thailändische Neujahrsfest nachzuholen! Dann nämlich wird die Songkran-Edition der Charity-Veranstaltungsreihe der Multi Cultural Community (MCC) im Ballsaal des Avani Hua HinResorts & Villas, 1499 Petchkasem Road veranstaltet.

Dem Beispiel der Einheimischen folgend werden alle Gäste aufgefordert, Smoking und Cocktailkleid im Schrank hängen zu lassen und stattdessen in kunterbunten Songkran-Shirts (Hawaii-Hemden) an der Party teilzunehmen. Da die nachgeholte Songkran-Sause zwei Monate nach den offiziellen Songkran-Feiertagen in Thailand ausgerichtet wird, werden die Gäste gebeten, keine Wasserpistolen oder andere Wasserspritzutensilien mitzubringen. Wer schon mal bei einer der in regelmäßigen Abständen ausgerichteten Charity-Partys der multikulturellen Gemeinschaft dabei war, weiß, dass auch ohne wilde Wasserschlachten ausgelassen und fröhlich gefeiert wird.

Tickets können für 999 Baht pro Person (ohne Alkohol-Flat-Rate) und 1.500 Baht (inklusive unlimitiert Bier und Wein) per E-Mail bei Lizzy bestellt werden und beinhalten wie gewohnt ein reichhaltiges internationales Buffet und eine Spende für die Wildlife Frie­nds Foundation Thailand und Lizzys Armuts- und Bildungsprojekt. Anmeldeschluss ist am Samstag, 8. Juni.