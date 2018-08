BERLIN (dpa) - Für den künftigen Hauptstadtflughafen BER gibt es einen neuen Technikchef. Der Bauingenieur Carsten Wilmsen aus München wurde zum Betriebsleiter Bau und Technik der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg berufen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Aufsichtsrat habe einem entsprechenden Vorschlag von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup zugestimmt.

Der 50 Jahre alte Wilmsen wird im November den bisherigen Technikchef Jörg Marks ablösen, der um eine Vertragsauflösung gebeten hatte. Wilmsen soll den Masterplan für den Ausbau des BER bis zum Jahr 2040 umsetzen, hieß es. Er war zuletzt Leiter des Immobilienmanagements am Münchner Flughafen.

Der Aufsichtsrat wollte in der Sitzung am Freitag in Berlin zudem über den Stand der Bauarbeiten am künftigen Hauptstadtflughafen BER beraten. Nach mehrmaliger Verschiebung ist die Eröffnung inzwischen auf Oktober 2020 festgelegt worden. Bei dem Treffen ging es ferner um ein Finanzierungskonzept für den Ausbau des Flughafens nach der Inbetriebnahme.