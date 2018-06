Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

BANGKOK: Der japanische Autobauer Subaru will im kommenden Jahr in Thailand eine Produktionsstätte eröffnen. Dort soll die fünfte Generation des SUV Forester montiert werden.

Derzeit werden die Allradfahrzeuge in Malaysia hergestellt und nach Thailand exportiert. Der neue Forester ist der geräumigs­te und vielseitigste aller Zeiten. Er hatte jetzt auf der New York Auto Show Premiere und soll in den USA mit einem 2,5-Liter-Benzin-Motor bei 182 PS ab Mitte des Jahres erhältlich sein.