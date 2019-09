Neuer Sturm bringt weiteren Starkregen

Die starken Regenfälle werden auch in den nächsten Tagen anhalten. Foto: epa/Diego Azubel

THAILAND: Ein neuer, weniger starker Sturm als „Podul“ wird den Nordosten des Landes bis Dienstag weiteren Starkregen bringen.

Die Wetterbehörde veröffentlichte am Sonntag eine Warnung vor einem neuen Sturm, der sich aus China näherte. Er wird am Montag und Dienstag dem Isaan teilweise heftige Niederschläge bringen. „Podul“ hat 24 Provinzen Überschwemmungen gebracht und erhebliche Sachschäden an Häusern, Brücken, Straßen und auf Ackerflächen angerichtet. Zudem forderte der Sturm fünf Todesopfer.