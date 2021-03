Von: Redaktion DER FARANG | 31.03.21

BANGKOK: Die Regierung plant ein neues Rentenprogramm, um die alternde Bevölkerung finanziell zu unterstützen. Denn das Land wird ab 2023 jährlich etwa eine Million neue Rentner aufnehmen.

Premierminister Prayut Chan-o-cha will sicherstellen, dass Thais im Ruhestand ein Einkommen erhalten. Das Kabinett hat am Dienstag einen neuen nationalen Rentenfonds im Prinzip genehmigt. Es wird für alle Beschäftigten verpflichtend sein, die nicht an anderen Rentenplänen teilnehmen.

Thailands offizielles Renteneintrittsalter liegt bei 60 Jahren in Regierungsbehörden und vielen Unternehmen. Unter dem neuen Rentenprogramm werden sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer einen Beitrag leisten, wobei die Mindestbeiträge je nach Beschäftigungsdauer zwischen 3 und 10 Prozent des Gehalts liegen.