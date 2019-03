Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

BANGKOK: Hotels in der Hauptstadt stellten im Januar einen Rekord bei der Belegung und den Einnahmen auf, auf dem zweiten Rang im asiatisch-pazifischen Raum folgte Hongkong.

Nach Angaben von „STRweekly“ wurden weltweit Daten von 63.000 Hotels mit 8,5 Millionen Zimmern erfasst. In Bangkok stieg die Auslastung im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 84,1 Prozent, der durchschnittliche Tagessatz legte um 1,6 Prozent auf 3.669,85 Baht zu, und der Umsatz pro Raum nahm um 4 Prozent auf 3.084,65 Baht zu. STR-Analysten stellten fest, dass die starke Nachfrage (+ 4,8%) das Angebotswachstum (+ 2,4%) übertraf, was hauptsächlich auf den starken Anstieg der Nachfrage in den Segmenten der gehobenen Klasse (+ 8,8%) und der oberen Mittelklasse (+ 10,2%) zurückzuführen war.