Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Bau des Anlegers an der Brücke Phra Nangklao wird voraussichtlich im März abgeschlossen. Fahrgäste können an diesem Verkehrsknotenpunkt von der MRT Purple Line auf Schiffen des elektrischen Bootsdienstes in Bangkok und Nonthaburi umsteigen.

„Wenn der Pier fertig ist, wird er dazu beitragen, mehr Pendler dazu zu bewegen, Elektroboote als Alternative zum Landtransport zu nutzen, was letztendlich dazu beitragen wird, die Luftverschmutzung durch PM2,5-Staubpartikel zu reduzieren und den Tourismus entlang des Flusses Chao Phraya zu fördern", unterstrich Witthaya Thamuang, Generaldirektor des Marine Department.