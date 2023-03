Von: Björn Jahner | 14.03.23

Foto: The Nation

BANGKOK: In einem zentralen Geschäftsviertel in Bangkok wurde am Montag (13. März 2023) ein neuer Park eröffnet, der mehr als 800.000 Menschen als Bewegungsraum und Naherholungsgebiet dienen soll.

Der Park mit dem etwas bürokratisch klingenden Namen „National Sports Development Fund-Sports Authority of Thailand“, kurz „NSDF-SAT“, verbindet drei Stadtparks – Benchakitti, Benchakitti Forest und Lumphini – zu einer grünen Jogging- und Trainingsstrecke durch das Stadtzentrum.

Der Park bzw. die Strecke nutzt 5 rai (0,8 Hektar) der drei Parks sowie die so genannte „Green Mile“ (grüne Meile), ein Skywalk, der die Parks Benchakitti und Lumphini miteinander verbindet.

Foto: The Nation

Er befindet sich an der Straße neben der Tobacco Authority of Thailand im Bezirk Khlong Toei und ist sowohl über die Rama IV Road als auch über die Sukhumvit Road erreichbar.

Die nächstgelegenen Hochbahnstationen sind BTS Station Phloen Chit und BTS Station Asok, U-Bahn-Fahrer können die MRT-Stationen Khlong Toei, Queen Sirikit National Convention Centre und Lumphini nutzen.

Foto: The Nation

Nach Aussage von NSDF-Manager Supranee Guptasa soll die neue Anlage ein „Laufpark“ sein, der die Menschen in den Gebieten Phloen Chit, Sukhumvit, Khlong Toei, Rama IV und Silom zum Sportreiben anregt.

Foto: The Nation

„In diesen Gebieten leben mehr als 600.000 Büroangestellte und 240.000 Anwohner, die von dem Park profitieren werden, der ein angenehmer Ort für sportliche Aktivitäten nach der Arbeit ist“, so Khun Supranee.

Der NSDF-SAT-Park verfügt über eine Laufstrecke, die die Parks Lumphini, Benchakitti und Benchakitti Forest miteinander verbindet und bis zu 4.000 Läufern die Möglichkeit bietet, eine lange, anspruchsvolle Strecke inmitten einer abwechslungsreichen Landschaft zu genießen.

Zu den Einrichtungen entlang der Strecke gehören ein Fitnesscenter, Umkleidekabinen, Trinkbrunnen, Toiletten, CCTV-Überwachung und Rollstuhlrampen.

Der NSDF-SAT Park ist täglich von 05.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr abends geöffnet. Standort auf Google Maps.