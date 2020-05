Neuer Naturlernpfad in Khao Laem Ya

Von: Björn Jahner | 02.05.20

Der Aussichtspunkt auf dem Khao Laem Ya ist der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen. Fotos: National Parks of Thailand

THAILAND: Gute Nachricht aus dem Khao Laem Ya-Mu Ko Samet-Nationalpark in der Ostküstenprovinz Rayong: Im Zeitraum der Parkschließung zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Gefahr sind die Arbeiten zum neuen Khao Laem Ya-Naturwanderweg zügig vorangeschritten, weshalb die thailändische Tourismusbehörde (TAT) zuversichtlich ist, dass die neue Attraktion pünktlich zur Wiedereröffnung aller 133 Nationalparks im Land fertiggestellt sein wird.

Als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus sind derzeit alle 133 Nationalparks im Land geschlossen, so auch Khao Laem Ya.

Um allen Besuchern des Nationalparks – unabhängig ihrer Bedürfnisse – ein naturnahes Erlebnis zu ermöglichen, wird der Wanderweg nach Angaben des Nationalparkbüros der Abteilung für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz barrierefrei errichtet, weshalb er sogar von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann.

Khao Laem Ya als Teil des Khao Laem Ya-Mu Ko Samet-Nationalparks befindet sich auf dem Festland und wird vom Südostwind beeinflusst, weshalb hier nur Gras gedeiht. Das Kap von Laem Ya reicht weit ins Meer hinein und ähnelt mit seiner außergewöhnlichen Form einem langen Finger, der auf die vorgelagerte Insel Samet zeigt. Das Kap beherbergt einen erstklassigen Aussichtspunkt, um den Sonnenuntergang zu genießen, und entpuppt sich als malerische Oase der Ruhe für Naturliebhaber.

Kap ein Paradies für Camper

Herrlich türkisblaue Meeresfluten umspülen den halbmondförmigen Sandstrand von Khao Laem Ya, an dem sich auch das benachbarte Rayong Resort befindet. Hier kann man in völliger Abgeschiedenheit faulenzen und schwimmen. Camper schätzen die Möglichkeit, dass ihnen hier gestattet wird, direkt am Ufer ihre Zelte aufzuschlagen und unter freiem Sternenhimmel zu nächtigen.

Der Naturlernpfad entlang der Küste wird komplett barrierefrei errichtet, weshalb er auch rollstuhlgängig ist.

Der Khao Laem Ya-Mu Ko Samet-Nationalpark ist groß und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 131 Quadratkilometern an Land und im Meer. Er umfasst Khao Laem Ya, den Mae Ramphueng-Strand, die bekannte Touristeninsel Samet, Koh Kudi, Koh Thai Khang Khao, Koh Kruai sowie sechs weitere Inseln. Der Park wurde 1981 als 34. Nationalpark Thailands gegründet und verfügt über drei Naturlernpfade auf Koh Samet, Koh Kudi und Khao Laem Ya.

Günstige Alternative zu Koh Samet

Mit preiswerten Unterkünften, Campingplätzen, Restaurants und anderen touristischen Einrichtungen ist Khao Laem Ya der perfekte Ort, um mit einem minimalen Budget einige erholsame Tage am Meer zu verbringen und gilt als die günstige Alternative zu Koh Samet.

Die neue Touristenattraktion soll pünktlich zur Wiedereröffnung thailändischer Nationalparks fertiggestellt sein.

Der Khao Laem Ya-Ku Mu Ko Samet-Nationalpark liegt ca. 205 Kilometer südöstlich von Bangkok und ist über den Highway 7 erreichbar. Die Nationalparkgebühr beträgt 200 Baht. Zwischen dem Busbahnhof in Rayong und Had Mae Ramphung verkehren Pick-up-Taxis, die auch am Hauptquartier des Nationalparks halten. Der Fahrpreis beträgt 25 Baht pro Person.

Die TAT möchte daran erinnern, dass alle Nationalparks und Waldschutzgebiete in Thailand im Rahmen der landesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bis auf Weiteres vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Bis zur Wiedereröffnung appelliert die Tourismusbehörde an die Menschen, sich in sozialer Distanzierung zu üben, die strengen Hygi­eneauflagen zu befolgen und ausreichend zu schlafen.