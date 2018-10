Written by: Redaktion DER FARANG | 04/10/2018

Der Nachtmarkt Green Vintage Ratchada soll in die Fußstapfen des Beliebten JJ Green Night Markets treten. Foto: Facebook / Green Vintage Ratchada

BANGKOK: Zwei Wochen nach Schließung des kultigen Nachtmarkts JJ Green wird am Freitag ein neuer Nachtmarkt nur wenige Kilometer entfernt eröffnet.

Der Markt Green Vintage Ratchada wird Einkaufszentrum und Wohngebäude an der Ratchadaphisek Road bei Hunderten Ständen übernehmen. Verkauft werden u.a. preiswerte T-Shirts über coole Spielzeuge bis hin zu stilvollen Handarbeiten und Antiquitäten. Der Suan Lum Night Basar Ratchada wird Freitag bis Sonntag jeweils von 16 bis 1 Uhr geöffnet sein. Der Markt befindet sich an der Ratchadaphisek Road in Höhe der Kreuzung Ratchada-Lat Phrao. Mitte September musste der JJ Green Night Market schließen, weil der Vertrag über das Gelände abgelaufen war und nicht erneuert wurde. Das Grundstück wird für die Schaffung eines größeren Parks genutzt, der die Grünanlagen Wachirabenchathat (Suan Rodfai), Queen Sirikit und Chatuchak verbindet.