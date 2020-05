Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.20

PATTAYA: Der neue Motorway von Pattaya nach Map Ta Phut wird offiziell erst am 24. August eröffnet, kann aber bereits ab 22. Mai befahren werden.

Das hat der Direktor des Highways Departments, Sarawuth Songwila, bestätigt. Die Bauarbeiten an der 32 Kilometer langen Autobahn 7 sind abgeschlossen. In den kommenden Wochen stehen noch Arbeiten für die Mautstellen und Verkehrsleitsysteme, die Kommunikationsnetze und das Sicherheitssystem an. Diese sollen im Juli abgeschlossen werden. Vom 22. Mai bis zum 24. August wird an den Mautstellen in Pong, Pattaya und U-Tapao keine Gebühren erhoben. Die neue Autobahn hat drei Fahrspuren in jede Richtung und 14,2 Milliarden Baht gekostet.