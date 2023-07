Von: Björn Jahner | 29.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Ministerium für Eisenbahnverkehr hat einen neuen Masterplan für das Eisenbahnverkehrssystem in der pulsierenden Metropole Bangkok und ihren Satellitenprovinzen vorgestellt.

Der zweite Masterplan des Ministeriums für den Mass Rapid Transit in der Metropolregion Bangkok (M-MAP 2) umfasst insgesamt 33 Strecken, die darauf abzielen, der steigenden Nachfrage der Pendler angesichts des rasanten Wachstums der Stadt gerecht zu werden. Die stellvertretende Regierungssprecherin, Tipanan Sirichana, gab diese Ankündigung am Freitag (28. Juli 2023) bekannt.

Von den 33 Strecken des M-MAP 2 sind acht bereits im vorherigen M-MAP 1 enthalten, jedoch bisher nicht umgesetzt worden. Hinzu kommen 14 komplett neue Strecken sowie 11 Erweiterungen bereits bestehender Verbindungen.

In der Vergangenheit wurden bereits im Rahmen des ursprünglichen M-MAP 242,34 km Nahverkehrsbahnen in Bangkok und den umliegenden Provinzen erfolgreich gebaut und betrieben. Derzeit befinden sich weitere 105,40 km in Bau, wie Khun Tipanan erläuterte.

Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur ist ein bedeutender Teil des 20-jährigen nationalen Strategieplans. Die Regierung unter Prayut Chan-o-cha verfolgt mit Entschlossenheit das Ziel, die Umsetzung des M-MAP 2 voranzutreiben, um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, so die Worte von Khun Tipanan.

Ein modernes öffentliches Verkehrssystem wird dazu beitragen, die Notwendigkeit privater Fahrzeuge zu reduzieren. Dies wiederum wird den Verkehr entlasten, die Kohlendioxidemissionen verringern, die Wirtschaft ankurbeln und eine nachhaltige nationale Entwicklung fördern, betonte die Sprecherin.

Der Masterplan M-MAP 2 gliedert sich in vier Gruppen von Strecken – vier davon sind als dringend erforderlich eingestuft und könnten sofort in Angriff genommen werden, sechs weitere können ab 2029 in Bau gehen. Zudem sollen neun Strecken einer Machbarkeitsstudie im Rahmen des vorherigen M-MAP 1 unterzogen werden, und es sind 26 Zubringerlinien vorgesehen.

Die Strecken im Rahmen des M-MAP 2 umfassen eine Vielzahl von Fahrzeugtypen, darunter Nahverkehrszüge, Stadtbahnen, schwere Schienenfahrzeuge, Straßenbahnen und Elektrobusse. Damit wird ein diversifiziertes und gut vernetztes Verkehrssystem angestrebt, um den Bedürfnissen der stetig wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden.