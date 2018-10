Neuer Luftraumplan soll Flüge verdoppeln

Vater und Sohn beim Planespotting am Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Thailands Luftraumkapazität wird sich gemäß des Staatsunternehmens Aeronautical Radio of Thailand Ltd (Aerothai) von einer Million auf zwei Millionen Flüge pro Jahr verdoppeln, wenn in drei Jahren erfolgreich das Einweg-Flugverfahren eingeführt wird.

Bisher werden im thailändischen Luftraum mehrere überlappende Spuren genutzt, was zur Folge hat, dass sich Flüge, die in entgegengesetzte Richtungen gehen, den Luftraum gleichzeitig teilen müssen, indem sie in verschiedenen Höhen reisen. Dies hat zu zahlreichen Verzögerungen geführt, da jedes Flugzeug warten muss, bis die vorherige Maschine auf einen sicheren Abstand gelangt ist.

Statt einer Spur im Luftraum für Flüge in beide Richtungen, sollte es Aerothai-Präsident Somnuk Rongthong folgend für jede Richtung eine allgemeine Flugspur geben. Die Airlines würden die Genehmigung dieses Systems begrüßen, da sie regelmäßig mit einer Geldstrafe belegt werden, wenn sie Flughäfen zu spät ansteuern oder verlassen, ist sich Somnuk sicher.