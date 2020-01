Neuer Leitungskreis im Begegnungszentrum

Von: Björn Jahner | 04.01.20

PATTAYA: Das Begegnungszentrum Pattaya (BZ) in Naklua dient seit fast neun Jahren als ein Ort der Begegnung und des Austausches für deutschsprachige Urlauber und Residenten, der in dieser Form in der Touristenmetropole einmalig ist. Im Laufe der Jahre wurde das Angebot im BZ erheblich ausgebaut, was auf das unermüdliche Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter zurückzuführen ist.

Neben den langjährigen Freunden und Förderern konnten im vergangenen Jahr auch viele neue Besucher im BZ begrüßt werden, die an den umfangreichen Aktivitäten teilgenommen haben. Das Angebot reicht von Sprachkursen (Englisch, Deutsch und Thai) über Seniorengymnastik, Kreistänzen, Yoga, Bildungsvorträgen, Tagesausflügen, buddhistischer Meditation bis hin zu einem politischen Gesprächskreis. Ein geselliges Beisammensein bieten der wöchentliche DACH-Stammtisch oder auch der Chor, der sich stets über neue Sangesbrüder und -schwestern freut. Sonntags findet zudem in regelmäßigen Abständen der Gottesdienst der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Thailand und christliche Andachten im BZ statt.

Neuer Leitungskreis ein starkes Team

Diese Fülle an Aktivitäten und Angeboten sowie gesundheitlich bedingte Wechsel haben eine Erweiterung und Neuaufstellung des Leitungskreises notwendig gemacht, der sich ab sofort wie folgt zusammensetzt (siehe auch Foto oben):

Ittipon Thanomsap (Khun Jack), Peter M. Hirsekorn (Vorsitzender), Markus Ruprecht, Otto Römer (Kirchengemeinderat Bangkok), Marianne Obielum, Rene Boner, Wolfgang Rill (Schriftführer) und Jürgen Hermann.

Ort: Begegnunsgzentrum Pattaya (BZ), Naklua Road (zw. Soi 11 & Soi 13), Standort auf Google Maps.